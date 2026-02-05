  • Новость часаДмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    Как США рассчитывают подчинить Кубу
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    МИД заявил об ответственной линии России после истечения срока ДСНВ
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Politico: Премьер Британии через четыре месяца может лишиться поста
    ОАК и S7 договорились о поставке ста лайнеров Ту-214
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    5 февраля 2026, 10:17 • Новости дня

    Губернатор Красноярского края призвал не скрывать случаи буллинга в школах

    Котюков пообещал проверки ЧОП в школах Красноярского края после двух ЧП

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноярском крае после нападений школьников проведут профилактическую работу с детьми из группы риска и проверят частные охранные предприятия, заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

    Профилактическую работу с детьми, находящимися в группе риска, организуют в школах Красноярского края после недавних инцидентов с нападениями, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Котюков.

    Он отметил, что важно своевременно реагировать на первые сигналы изменений в поведении и просьбы о помощи со стороны учеников.

    Губернатор считает, что для этого в учебных учреждениях необходимо организовать профилактическую работу с ребятами, которые относятся к высокой группе риска. По его словам, это видно по результатам социально-психологического тестирования, которое дети проходят в школе.

    Также глава региона сообщил о кадровых решениях в школах Красноярска и Кодинска, где произошли нападения. Дополнительно Росгвардия проведет проверку частных охранных предприятий, которые отвечают за безопасность образовательных учреждений в крае.

    Целью этих мер станет предотвращение подобных инцидентов и повышение уровня безопасности в учебных заведениях.

    В Красноярске ученица восьмого класса бросила горящую тряпку в кабинет школы и ударила детей молотком, пострадали учитель и пятеро детей.

    В Красноярском крае школьница ранее уже напала на другую учащуюся с ножом.

    3 февраля 2026, 03:27 • Новости дня
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге

    Подозреваемый Жилкин рассказал о конфликте и убийстве мальчика в Петербурге

    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    @ кадр из видео 78.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в убийстве мальчика из Санкт-Петербурга Петр Жилкин заявил, что знал свою жертву до убийства.

    После задержания в Псковской области, где Жилкин пытался скрыться, он сначала отказывался давать показания. Однако под давлением улик признался в содеянном и подробно рассказал свою версию событий, передает 78.ru.

    По словам Жилкина, он был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл ему машину на парковке гипермаркета. В день исчезновения ребенка, 30 января, между ними произошел конфликт.

    Жилкин заявляет, что мальчик якобы начал его шантажировать, требуя 500 тыс. рублей за молчание о «нездоровом интересе» и их «отношениях». В ходе ссоры, по словам подозреваемого, он ударил ребенка по голове, после чего тот погиб почти мгновенно.

    Жилкин признался, что связал тело скотчем, погрузил в свой автомобиль Toyota Fortuner и вывез в Ломоносовский район Ленинградской области. Там, по его словам, он утопил тело в водоеме коттеджного поселка «Лужайка».

    В ходе обысков на его электронных устройствах следователи обнаружили терабайты детской порнографии. Также выяснилось, что сожительница Жилкина знала о его наклонностях. Аккаунты подозреваемого содержали многочисленные репосты из националистических сообществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал ранее сообщил, что тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, предположительно, обнаружено в водоеме в Ленинградской области. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

    2 февраля 2026, 22:48 • Новости дня
    Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге сознался в его убийстве
    Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге сознался в его убийстве
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, задержанный в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, сознался в убийстве ребенка, сообщили в правоохранительных органах.

    Следственно-оперативная группа выехала на «предполагаемое место утопления ребенка», чтобы проверить показания задержанного и попытаться обнаружить тело жертвы, передает ТАСС.

    РИА «Новости» сообщает, что «задержанный готов показать место, где утопил тело».

    Задержан 38-летний уроженец Луганской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в машину к мужчине у магазина «Лента» на Таллинском шоссе.


    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    3 февраля 2026, 05:42 • Новости дня
    СК подтвердил обнаружение тела пропавшего в Петербурге мальчика
    СК подтвердил обнаружение тела пропавшего в Петербурге мальчика
    @ кадр из видео t.me/good78news

    Tекст: Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил СК.

    На ближайшее время назначен осмотр места происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Запланировано проведение судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, сообщило ведомство на платформе Мах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к району Нижнего Шингерского водопада ночью приехали местные жители, сквозь лед они увидели в воде одежду и портфель, которые могли принадлежать мальчику.

    Мужчина, задержанный по подозрению в лишении жизни малолетнего ребенка на территории Петербурга, заявил, что признает свою вину в убийстве мальчика.

    СМИ сообщали, что ребенка убил Петр Жилкин, который знал свою жертву до убийства.

    4 февраля 2026, 12:30 • Новости дня
    В Красноярске пятеро детей и учитель пострадали при нападении школьницы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ученица восьмого класса в одной из школ Красноярска бросила горящую тряпку в кабинет и ударила детей молотком, сообщили в краевом Главном управлении МВД.

    Девочка бросила в помещение с детьми воспламенившуюся ткань, затем нанесла удары нескольким ученикам предметом, похожим на молоток, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства случившегося.

    По информации краевого минздрава, трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в ожоговый центр региональной больницы, сообщает РИА «Новости».

    Источник в правоохранительных органах уточнил, что всего травмы получили пятеро учеников и преподаватель.

    Ранее ученица в Красноярском крае напала на другую школьницу с ножом, пострадавшую госпитализировали.

    2 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Дети отравились в детсаду Дагестана из-за нелегального подключения к газопроводу

    Названа предварительная причина отравления детей в детсаду в Дагестане

    Дети отравились в детсаду Дагестана из-за нелегального подключения к газопроводу
    @ Белкин Алексей/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Детский сад в селе Параул в Дагестане, где десять детей отравились угарным газом, был незаконно подключен к газопроводу, сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

    В селе Параул в Дагестане десять воспитанников детского сада отравились угарным газом, передает РИА «Новости».

    Министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев сообщил, что учреждение было незаконно подключено к газопроводу – договор на поставку газа отсутствовал.

    По словам министра, специалисты АО «Газпром газораспределение Дагестан» уже прибыли на место и провели осмотр здания. В результате проверки было установлено, что отопительный прибор подключили к газовой системе с помощью обычного водяного шланга.

    Такое подключение является серьезным нарушением требований безопасности. По предварительной версии, именно из-за этого и произошло отравление детей угарным газом.

    Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском саду в Дагестане.

    В селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду.

    3 февраля 2026, 02:49 • Новости дня
    Тело пропавшего в Петербурге мальчика обнаружили во льду водоема в Ленобласти
    Тело пропавшего в Петербурге мальчика обнаружили во льду водоема в Ленобласти
    @ кадр из видео 78.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, предположительно, обнаружено в водоеме в Ленинградской области, сообщает телеканал «78».

    По данным 78.ru, тело «нашли в Ломоносовском районе». Предположительно, обнаружено тело пропавшего ребенка. Уточняется, что к району Нижнего Шингерского водопада ночью приехали местные жители. Сквозь лед они увидели в воде одежду и портфель, которые могут принадлежать мальчику.

    Телеканал сообщает, что группа волонтеров «обратила внимание на аномалию у кромки льда». После того, как удалось «пробить намерзшую корку», были обнаружены куртка, варежки и рюкзак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга искали в Ломоносовском районе Ленобласти. Сознавшийся в убийстве мужчина указал район, где спрятал тело ребенка. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

    3 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    В уфимской школе девятиклассника задержали за стрельбу из страйкбольного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ученик девятого класса одной из школ Уфы напал на педагога и сверстников со страйкбольным оружием, никто не пострадал, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

    Инцидент произошел в учебном заведении столицы Башкирии, подозреваемый задержан, указал Хабиров в своем Telegram-канале.

    Между тем в региональном Главном управлении МВД указали, что школьник стрелял по людям из пластикового пневматического автомата, целями были учитель и трое одноклассников. Он также взорвал петарду, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ноябре в одной из школ Краснодара случайный выстрел восьмиклассника из сигнального пистолета закончился госпитализацией его одноклассника, у пострадавшего диагностировали повреждения лица.

    3 февраля 2026, 00:50 • Новости дня
    Сознавшийся в убийстве ребенка в Петербурге указал, где спрятал тело
    Сознавшийся в убийстве ребенка в Петербурге указал, где спрятал тело
    @ Следственный комитет Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга ищут в Ломоносовском районе Ленобласти. Сознавшийся в убийстве мужчина указал район, где спрятал тело ребенка, сообщили в пресс-службе СК России.

    В СК сообщили, что в ходе расследования уголовного дела получена информация об убийстве ребенка. Сознавшийся в убийстве мужчина рассказал о месте, где спрятал тело ребенка. Сейчас проводятся дополнительные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также обнаружить тело мальчика, передает ТАСС.

    Следователями проведены обыски по местам пребывания фигуранта дела об убийстве ребенка, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в экстренных службах сообщали, что поиски тела убитого ребенка, который пропал в минувшую пятницу, «должны начаться в водоеме, который расположен в деревне Яльгелево в Ленобласти».

    Подозреваемый в похищении был задержан и признался, что убил ребенка. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия». На цифровых устройствах подозреваемого обнаружили множество материалов с детской порнографией.

    30 января мальчик вышел из дома в Санкт-Петербурге и в тот же день сел в автомобиль к неизвестному мужчине, после чего больше на связь не выходил.

    2 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    У признавшегося в убийстве ребенка в Петербурге мужчины нашли детское порно

    Tекст: Антон Антонов

    На устройствах мужчины, который признался в убийстве пропавшего в Санкт-Петербурге ребенка, обнаружили множество материалов с детской порнографией, сообщили в правоохранительных органах.

    «Задержанный за убийство, очевидно, увлекался детской порнографией», – приводит ТАСС текст сообщения.

    В правоохранительных органах сообщили, что на его ноутбуке, мобильном телефоне и флеш-накопителях были найдены многочисленные материалы соответствующего содержания.

    «Одним из мотивов убийства могла стать педофилия», – заявил источник РИА «Новости» в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, камеры видеонаблюдения сняли, как девятилетний мальчик сел в машину к мужчине на Таллинском шоссе. Подозреваемого в похищении задержали в Петербурге. Он сознался в убийстве ребенка и выразил готовность «показать место, где утопил тело».

    2 февраля 2026, 16:12 • Новости дня
    При столкновении автобуса и грузовика в Красноярском крае погибли пять детей
    При столкновении автобуса и грузовика в Красноярском крае погибли пять детей
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пять детей погибли, еще шесть получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ и грузового автомобиля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», сообщили в оперативных службах.

    Источник уточнил: «ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Столкнулся автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Предварительно, в результате ДТП погибли пять детей в возрасте примерно 16-17 лет, еще шесть пострадали», передает ТАСС.

    По предварительным данным, всего в автобусе было 13 человек, из них 11 – подростки.

    Ранее сообщалось, что в результате аварии на трассе в Рязанском районе столкнулись легковая Volvo и автобус «Паз», погибли двое и пострадали четверо человек, включая ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Красноборском округе Архангельской области произошла авария, в результате которой погибли трое, включая подростка. В этот же день семейная пара из Карелии погибла в ДТП в Ленинградской области.

    3 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    В РПЦ заявили о росте сквернословия среди дошкольников

    Священник Клюев сообщил о росте сквернословия среди дошкольников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Явление сквернословия стало настолько массовым, что его активно перенимают даже дети младшего возраста, включая дошкольников, отметили в РПЦ.

    Глава межрегионального общественного движения «Православный родительский комитет» и настоятель храма Александра Невского в Глазове Вячеслав Клюев назвал мат «инфернальной лексикой телесного низа» и «песьим языком», передает РИА «Новости».

    Священник заявил, что ситуация с распространением сквернословия среди детей стала исторически уникальной, поскольку матерные выражения стали использовать даже младенцы – дети до семи лет.

    Клюев отметил, что в детских садах дети активно осваивают грубую лексику, а придя в первый класс, умеют составлять так называемые «трехэтажные конструкции», что шокирует учителей. Он подчеркнул, что с каждым годом эта проблема только усиливается, затрагивая все большее число несовершеннолетних.

    По словам священника, подобная тенденция вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ранее подобное поведение среди столь маленьких детей не наблюдалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 февраля отмечают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

    Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о законодательном запрете мата в общественных местах. А уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести штрафы для подростков за нецензурную брань.

    2 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Пять детей отравились угарным газом в детсаду Дагестана

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел в частном детском саду в селе Параул, передает ТАСС. В результате отравления угарным газом пострадали пятеро детей.

    По предварительным данным, один из детей находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

    Причины происшествия и обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частном доме на улице Рязанской в Ставрополе произошла утечка газа, в результате которой пострадала семья из шести человек, включая ребенка одиннадцати лет.

    Пять несовершеннолетних заразились острой кишечной инфекцией после посещения кафе в екатеринбургском аквапарке.

    Более 50 человек пострадали из-за отравления угарным газом в поезде, который был предоставлен киностудии для съемок на станции в Алма-Ате.

    3 февраля 2026, 21:12 • Новости дня
    В Ленобласти мать выбросила двоих детей с балкона 16-го этажа

    В Ленобласти мать-иностранка выкинула двоих детей с балкона 16-го этажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Новогорелово Ленинградской области женщина выбросила двоих малолетних детей с балкона на 16-м этаже, детям сумели спасти жизнь медики, сообщили в региональном следкоме.

    Уголовное дело по признакам покушения на убийство двух малолетних детей возбуждено в Ленинградской области, передает СУ СК России по региону. Ведомство уточняет, что инцидент произошел 2 февраля в поселке Новогорелово Ломоносовского района. По версии следствия, 23-летняя гражданка иностранного государства, находясь на общем балконе на 16-м этаже, поочередно выбросила своих детей 2024 и 2025 годов рождения.

    После этого женщина совершила попытку суицида. Следователи отмечают, что ее преступный умысел не был доведен до конца из-за того, что детям своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. В результате малыши остались живы.

    Сейчас следственные органы проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые этому способствовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в Уфе отец выбросил трехлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже, когда находился с ней дома один. Девочку позже госпитализировали в реанимацию столичной РДКБ для оказания высокотехнологичной помощи.

    Ранее в той же Ленинградской области 15-летняя мать выбросила новорожденную в пакете из окна, но прохожие вовремя нашли ребенка и передали врачам, благодаря чему девочка осталась жива.

    4 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Физрук в Красноярском крае убедил школьницу отдать нож после нападения

    Физрук в Красноярском крае убедил школьницу добровольно отдать нож

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В школе города Кодинска учитель физкультуры рассказал, как смог уговорить вооруженную ножом ученицу добровольно отдать опасный предмет после нападения на сверстницу.

    Учитель физкультуры Александр Лазаренко из школы № 4 в Кодинске Красноярского края рассказал, как ему удалось обезвредить школьницу с ножом, передает ТАСС.

    Инцидент произошел 3 февраля: 14-летняя ученица напала на сверстницу после конфликта с учителем, пострадавшую доставили в больницу, но ее жизни ничего не угрожает. По словам учителя, он спокойно поговорил с девочкой и попросил ее отдать нож: «Я спокойно поговорил с девочкой и попросил положить нож. Она послушалась, аккуратно положила его на подоконник и присела рядом. После этого были вызваны администрация школы и правоохранители».

    В администрации Кежемского района уточнили, что во время урока в спортзал вбежали испуганные ученики, сообщив о случившемся. Лазаренко сразу же отправился на помощь, сопроводил раненую ученицу в медпункт, а затем догнал нападавшую и убедил ее сдать нож. Педагог отметил, что школьники проявили себя очень правильно, быстро обратившись к взрослым при угрозе.

    Следствие установило, что школу охраняла только женщина-вахтер, а также был установлен металлодетектор. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Халатность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Красноярском крае ученица напала на сверстницу с ножом и ранила ее. Пострадавшую госпитализировали. Позже вахтер, которая не нажала тревожную кнопку во время инцидента, была уволена.

    3 февраля 2026, 17:15 • Новости дня
    СК сообщил об отсутствии охраны в школе Кодинска

    Tекст: Денис Тельманов

    В школе города Кодинска Красноярского края при инциденте с нападением ученицы на сверстницу безопасность обеспечивала только вахтер.

    Как передает ТАСС, Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что в школе Кодинска не было охраны, а только вахтер.

    Представитель ведомства уточнил: «[В школе] рамка есть, охраны нет. Только бабушка-вахтер».

    Инцидент произошел, когда четырнадцатилетняя ученица напала на свою сверстницу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют соблюдение требований безопасности в образовательном учреждении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учащаяся одного из учебных заведений Красноярского края атаковала школьницу с ножом, в результате чего пострадавшую госпитализировали.

    Ученик девятого класса школы в Уфе напал на учителя и сверстников со страйкбольным оружием, но никто не пострадал.

    Военный аналитик призвал поставить на вооружение БЖРК «Баргузин»
    Новый тяжелый дрон «Провод» поступил в российские войска
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Дмитриев сообщил, как СМИ «глубинного государства» выдают себя
    Саудовская Аравия ввела паспорта для верблюдов
    Американский клен по вреду решили приравнять к борщевику

    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Как США рассчитывают подчинить Кубу

    Похоже, что Куба находится накануне потери своего легендарного статуса Острова Свободы. Соединенные Штаты предприняли шаги, которые, по замыслу Белого дома, должны вызвать восстание кубинского народа против собственного руководства – и подчинение США. О чем идет речь и почему это действительно серьезно? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

