Губернатор Красноярского края призвал не скрывать случаи буллинга в школах
Котюков пообещал проверки ЧОП в школах Красноярского края после двух ЧП
В Красноярском крае после нападений школьников проведут профилактическую работу с детьми из группы риска и проверят частные охранные предприятия, заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Профилактическую работу с детьми, находящимися в группе риска, организуют в школах Красноярского края после недавних инцидентов с нападениями, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Котюков.
Он отметил, что важно своевременно реагировать на первые сигналы изменений в поведении и просьбы о помощи со стороны учеников.
Губернатор считает, что для этого в учебных учреждениях необходимо организовать профилактическую работу с ребятами, которые относятся к высокой группе риска. По его словам, это видно по результатам социально-психологического тестирования, которое дети проходят в школе.
Также глава региона сообщил о кадровых решениях в школах Красноярска и Кодинска, где произошли нападения. Дополнительно Росгвардия проведет проверку частных охранных предприятий, которые отвечают за безопасность образовательных учреждений в крае.
Целью этих мер станет предотвращение подобных инцидентов и повышение уровня безопасности в учебных заведениях.
В Красноярске ученица восьмого класса бросила горящую тряпку в кабинет школы и ударила детей молотком, пострадали учитель и пятеро детей.
В Красноярском крае школьница ранее уже напала на другую учащуюся с ножом.