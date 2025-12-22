Суд признал долг компании мужа Блиновской на 96 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Как отмечается в материалах дела, половина этой компании принадлежит мужу Блиновской Алексею Блиновскому. Суд рассмотрел заявление Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, и пришел к выводу, что именно она, а не формальные займодавцы ООО «Сириус» и ООО «Толиман», предоставляла денежные средства, передает РИА «Новости».

Суд признал 11 договоров займа, заключенных в 2019–2021 годах, притворными сделками в части субъектного состава и применил последствия ничтожности. В итоге сторонами этих договоров суд признал индивидуального предпринимателя Блиновскую и ООО «Оливия Групп».

Теперь принятое судебное решение дает основание для отдельного иска к заемщику о возврате займов в конкурсную массу Елены Блиновской. Однако перспективы взыскания средств туманны: в отношении ООО «Оливия Групп» налоговой была подана процедура банкротства как отсутствующего должника, и процедура может быть прекращена из-за отсутствия имущества у компании.

По данным «БИР-Аналитик», по 50% «Оливия Групп» принадлежит Алексею Блиновскому и Ольге Седовой. Основное направление деятельности компании – оптовая неспециализированная торговля, ранее СМИ писали, что она занималась продажей одежды и тканей.

Ранее сообщалось, что вся недвижимость, ранее переданная блогером Еленой Блиновской своим родственникам, оказалась под арестом по решению Арбитражного суда Москвы из-за требований вернуть имущество в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

В октябре Арбитражный суд столицы наложил арест на активы трех фирм, связанных с осужденным за уклонение от налогов блогером Еленой Блиновской, аресты наложили для обеспечения требований кредиторов в деле о банкротстве.