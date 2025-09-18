Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Суд арестовал активы компаний, связанных с Блиновской
Арбитражный суд столицы наложил арест на активы трех фирм, связанных с осужденным за уклонение от налогов блогером Еленой Блиновской, аресты наложили для обеспечения требований кредиторов в деле о банкротстве.
Судебное решение касается компаний «Аквакультура», «Сады Адыгеи» и «Перспектива», сообщает РИА «Новости».
Арест наложен на различное имущество, включая здания, земельные участки, трактора, автомобили и водный транспорт. Наибольшее количество арестованных активов приходится на ООО «Аквакультура» из Вологодской области, где до мая 2024 года 80% долей принадлежало мужу Блиновской Алексею.
Арест также коснулся двух тракторов у ООО «Сады Адыгеи» в Адыгее и автомобиля Hyundai Santa Fe у ООО «Перспектива» в Ярославской области. Регистрирующим органам в трех регионах запрещено проводить сделки с арестованным имуществом на время разбирательства.
Меры приняты по заявлению финансовой управляющей Блиновской Марии Ознобихиной, которая требует включить все активы данных компаний в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Рассмотрение заявления назначено на ноябрь.
Напомним, суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Суд также отказал ей в предоставлении отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.