Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Работодателям пригрозили штрафами за незаконное лишение премий
Член ОП Машаров: Работодателям грозит штраф за незаконное лишение премии
Работодатели, незаконно лишившие сотрудников премий, рискуют получить штраф до 50 тыс. рублей, заявил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Работодатели, незаконно лишившие сотрудников премий, рискуют получить штраф до 50 тыс. рублей, передает ТАСС. Поправки в Трудовой кодекс, вступающие в силу с 1 сентября, запрещают произвольное снижение премий и ограничивают уменьшение зарплаты из-за этого не более чем на 20%.
Машаров из Общественной палаты России сообщил, что за такие нарушения работодателю грозит административная ответственность по статье 5.27 КоАП России. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Если работник считает, что его лишили премии незаконно, он может обратиться к работодателю, написать жалобу в трудовую инспекцию или подать иск в суд. Трудовой кодекс не допускает штрафы для работников, в нем предусмотрены только замечание, выговор и увольнение как виды дисциплинарного взыскания. Причины и условия лишения премии должны быть отражены во внутренних актах организации.
Президент России Владимир Путин подписал поправки к Трудовому кодексу. Новые нормы позволяют работодателям учитывать показатели и результаты работы сотрудников при начислении премий.