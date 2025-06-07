Президент подписал поправки о новых правилах премирования в России

Tекст: Александра Юдина

Теперь премии могут быть снижены, если у работника есть дисциплинарное взыскание, передает ТАСС.

Поправки были внесены во исполнение постановления Конституционного суда, который ранее признал несоответствующей Конституции норму, позволявшую произвольно определять правила начисления выплат без учета объективных критериев.

В пояснительной записке уточняется, что прежняя редакция позволяла уменьшать выплаты даже при незначительных нарушениях дисциплины, не учитывая объем и качество труда.

Согласно новым поправкам, премирование будет определяться коллективными договорами, соглашениями или локальными актами, где будут прописаны виды, размеры и условия выплат. Работодатель сможет снизить премию за период проступка, если к работнику применено дисциплинарное взыскание. Снижение выплаты не может уменьшить месячную зарплату более чем на 20%.

Ранее в Кремле не поддержали законопроект о новых правилах сверхурочной работы, предложенный Минэкономразвития, который предусматривал увеличение лимитов по переработкам и изменение условий оплаты.