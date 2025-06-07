Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Президент подписал поправки о новых правилах премирования в России
Президент России Владимир Путин подписал поправки к Трудовому кодексу, позволяющие работодателям учитывать показатели и результаты работы сотрудников при начислении премий.
Теперь премии могут быть снижены, если у работника есть дисциплинарное взыскание, передает ТАСС.
Поправки были внесены во исполнение постановления Конституционного суда, который ранее признал несоответствующей Конституции норму, позволявшую произвольно определять правила начисления выплат без учета объективных критериев.
В пояснительной записке уточняется, что прежняя редакция позволяла уменьшать выплаты даже при незначительных нарушениях дисциплины, не учитывая объем и качество труда.
Согласно новым поправкам, премирование будет определяться коллективными договорами, соглашениями или локальными актами, где будут прописаны виды, размеры и условия выплат. Работодатель сможет снизить премию за период проступка, если к работнику применено дисциплинарное взыскание. Снижение выплаты не может уменьшить месячную зарплату более чем на 20%.
Ранее в Кремле не поддержали законопроект о новых правилах сверхурочной работы, предложенный Минэкономразвития, который предусматривал увеличение лимитов по переработкам и изменение условий оплаты.