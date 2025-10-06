  • Новость часаВ небе над морем у Туапсе и Сочи зафиксировали несколько взрывов
    Почему литовский министр отказался назвать Крым украинским
    Путин назвал последствия поставок Tomahawk Украине
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту (фото)
    Над Россией за ночь сбили 251 украинский дрон
    Спикер парламента Грузии призвал ЕС извиниться
    Захарова высмеяла слова Мерца о причастности России к полетам дронов в ФРГ
    Макрон язвительно раскритиковал идею фон дер Ляйен о «стене дронов»
    ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить ряд российских ракет
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

    6 октября 2025, 08:44 • Новости дня

    Ekonomim: Турция не может совершить краткосрочный отказ от энергоресурсов России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Значительная доля российского топлива в энергетике Турции не позволяет Анкаре оперативно изменить структуру поставок без серьезных издержек и рисков, указал колумнист Ekonomim Илькер Туран.

    В стране действуют долгосрочные соглашения с Россией по поставке природного газа, а дополнительные потребности могут покрываться за счет импорта из Азербайджана, указал Туран в материале для Ekonomim, передает РИА «Новости».

    Чрезмерная зависимость от российских поставок нежелательна для Турции, однако полностью отказаться от импорта из России в краткосрочной перспективе не получится.

    «Попытка внезапного изменения системы поставок топлива не только ухудшит отношения с Россией, но и окажется крайне дорогостоящей», – пояснил колумнист.

    Экономист отметил важность поддержания стабильных отношений между Анкарой и Москвой для энергобезопасности Турции. По данным управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году на российскую нефть приходилось 66% турецкого импорта, на российский газ – 41%. В таких условиях, по мнению Ekonomim, Анкаре необходимо расширять «корзину альтернативных поставок».

    Турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар заявил о сохранении закупок российского газа для обеспечения потребностей страны в зимний период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась выполнять требования президента США Дональда Трампа по прекращению закупок нефти и газа у России.

    5 октября 2025, 10:25 • Новости дня
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак

    @ Stringer/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после серии взрывов и объявленной воздушной тревоги.

    В результате серии взрывов во Львове на западе Украины часть города осталась без электричества, передает ТАСС. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе остановлена работа общественного транспорта и объявлена воздушная тревога. «Часть Львова без света», – написал он в своем телеграм-канале.

    Градоначальник призвал жителей закрыть окна и находиться в безопасных местах из-за риска вредных испарений и дыма, отметив, что в городе возникло несколько крупных пожаров.

    По данным украинских СМИ, во Львове видны два крупных очага возгорания, а над городом поднимается огромный столб дыма. Воздушная тревога в Львовской области продолжалась более пяти часов в ночь на воскресенье.

    В свою очередь RT со ссылкой на местные Telegram-каналы пишет о том, что во Львове этой ночью была одна из сильнейших атак дронами и ракетами. В то же время местные жители в комментариях указывают на «зарево после ударов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В разных регионах страны прогремели взрывы.

    5 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе

    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский требует перемирия в воздухе, поскольку российские удары по энергообъектам ставят Украину на грань масштабного блэкаута, что грозит социальным взрывом. При этом Киев продолжает запрашивать у США поставки крылатых ракет Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее украинские СМИ указали на «радикальные изменения» в позиции Зеленского, но в Совфеде его слова сочли «болтовней».

    «Слова Владимира Зеленского об одностороннем прекращении огня в воздухе напрямую связаны с чувствительными российскими ударами по украинской энергосистеме, в результате чего ряд крупных городов в Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Сумской областях остались без электроснабжения», – пояснил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    «Украинская энергетика висит на волоске, а в ближайшее время может быть полностью выведена из строя на значительной части территории, подконтрольной ВСУ. Зеленский понимает, что входить в осенний, а затем и в зимний период в такой ситуации – значит получить почти гарантированный социальный взрыв. А обрушение тыла для Банковой будет не менее катастрофичным, чем обрушение фронта», – отметил он.

    «Поэтому он обращается к США и Европе с тем, чтобы они «заставили Россию» перейти к перемирию в воздухе, поскольку Вашингтон и главным образом Брюссель заинтересованы в сохранении Зеленского у власти. Социальные волнения могут серьезно пошатнуть его позиции и кресло под ним», – детализировал собеседник.

    «При этом он не упоминает, что Украина сама продолжает попытки устроить локальные блэкауты в приграничных российских регионах, нанося удары по НПЗ и объектам энергетики. Это, по замыслу Зеленского, якобы должно привести к топливному коллапсу в России и, как следствие, к социальным протестам», – заметил аналитик.

    Анпилогов также усомнился в том, что Зеленский соотносит свое требование перемирия в воздухе со своим же запросом, например, на поставку крылатых ракет Tomahawk для ударов по территории России. «В той концепции, которую Банковая презентует НАТО, Украина атакует якобы лишь объекты, связанные с обороноспособностью России, а не гражданскую инфраструктуру», – пояснил спикер.

    Ранее Владимир Зеленский заявил: «Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии», призвав США и Европу «действовать». При этом местные СМИ усмотрели в словах Зеленского радикальное изменение позиции, пишет издание «Страна».

    «Теперь же он призывает к воздушному перемирию, в рамках которого «дип-страйков» уже не будет, а значит и ракеты не нужны. Наиболее очевидное объяснение причин перемены – значительные проблемы с защитой неба, с которыми столкнулась Украина», – говорится в посте.

    «Накануне наступления холодов и старта отопительного сезона это грозит для Украины серьезными негативными последствиями, которые, видимо, по оценке Зеленского, превысят эффект от ударов по объектам внутри России», – полагают авторы издания.

    В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает слова Зеленского «болтовней», которой «нет веры», пишет «Лента.ру». «Надо работать с серьезными предложениями, которые проработаны, которые представляют собой системный взгляд на вещи. Об этом все время говорит и наш президент, и вообще об этом идет разговор», – отметил сенатор.

    «Люди, которые им руководят из Брюсселя, Лондона и Парижа, должны это хорошо понимать и вместо накачивания ненависти должны заняться разработкой конкретных предложений. Я убежден, если такие предложения будут серьезными, то мы будем их рассматривать», – заключил парламентарий.

    В воскресенье Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что минувшей ночью был нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

    Атака была проведена высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – указало ведомство.

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после взрывов и воздушной тревоги. Глава украинской администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что более 73 тыс. абонентов остались без электроснабжения. В Черниговской и Сумской областях ситуация остается сложной из-за продолжающихся отключений света, указали в Минэнерго.

    По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», Россия поразила в Черниговской области нефтебазу в Бахмаче, узловую электроподстанцию «Придеснянская», а также нефтебазу компании «СПК». В Одессе главным объектом поражения стал 46-й отдельный центр комплексного снабжения и логистики, где размещаются склады горюче-смазочных материалов, вещевого имущества и техники.

    В Львовской области, по данным канала, оказалась поражена Опарская станция подземного хранения газа – один из ключевых резервных узлов газотранспортной системы западного региона. «Разрушены помещения машинного зала, частично поврежден технологический трубопровод высокого давления категории IА и система автоматики запорной арматуры», – указывается в посте.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему российские ракеты начали успешнее обходить украинскую ПВО. В свою очередь президент Владимир Путин отмечал, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.

    5 октября 2025, 18:33 • Видео
    Как Тайвань помогает России

    Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    5 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    «Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности. «Томагавки» и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Также ранее сообщалось, что администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    5 октября 2025, 17:20 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал главное препятствие для мира на Украине

    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможность для урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы, основной проблемой сейчас остается контроль над территорией Донецкой Народной Республики, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Фидан в интервью телеканалу TRT Haber отметил, что Украина отказывается выводить свои войска из этого региона, в то время как Россия требует уступить ей контроль, предупреждая Киев о риске потери еще больших территорий. Глава МИД Турции подчеркнул, что у обеих сторон есть свои обоснованные аргументы, и их необходимо сопоставить, передает РБК.

    Министр добавил, что рассматривает различные альтернативные варианты разрешения ситуации, обсуждая их с европейскими и американскими коллегами. Однако, по словам Фидана, эти предложения пока слишком сложны и могли бы вызвать раздражение, если обсуждать их публично.

    Ранее Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    5 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ

    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп оценил инициативу Москвы по ядерному соглашению, назвав это предложение потенциально позитивным шагом на фоне напряженности.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о продлении действия договора по ядерному оружию, передает РИА «Новости». В ответ на вопрос журналистов, американский лидер отметил: «Звучит как хорошая идея для меня».

    По словам Трампа, обсуждение вопроса о продлении соглашения по ядерным вооружениям остается актуальным для обеих стран. Он не уточнил, какие дальнейшие шаги планируются со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тем самым Путин «протягивает руку» США.

    5 октября 2025, 18:30 • Новости дня
    Британские фермеры испугались рост импорта яиц из Украины
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Великобритания столкнулась с увеличением импорта яиц из Украины и Польши, что вызвало обеспокоенность местных фермеров.

    Объем поставок яиц из Украины и Польши в Великобританию превысил 15 млн кг, сообщает The Guardian. В текущем году Украина поставила около 8 млн кг яиц, Польша – почти 7 млн кг, а Испания – 5 млн кг. Эксперты отмечают, что основная часть поступающих яиц произведена с использованием клеточных систем содержания, которые запрещены в самой Великобритании с 2012 года.

    Как заявил председатель Совета британской яичной промышленности Марк Уильямс, британские фермеры вынуждены конкурировать с импортом продукции, не соответствующей принятым в стране стандартам: «Наших фермеров заставляют соблюдать строгие нормы благополучия животных, а яйца из клеточных систем беспрепятственно попадают на рынок. Это несправедливо и недопустимо», – подчеркнул он.

    После начала спецоперации на Украине в 2022 году британские и европейские власти отменили пошлины на украинские товары, чтобы поддержать экономику страны. Однако яйца и птица были признаны «чувствительными товарами», и для них действие беспошлинного режима продлено лишь на два года.

    Правительство Великобритании заявило, что поддерживает своих фермеров и работает над новыми регулированиями для обеспечения справедливой конкуренции между отечественной и импортной продукцией. В ведомстве добавили, что продолжается взаимодействие с отраслью для выработки новых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские фермеры полностью заблокировали движение грузовых автомобилей на пункте пропуска «Медыка» на границе с Украиной. В очереди на этом пограничном переходе скопилось более 680 фур.

    5 октября 2025, 17:40 • Новости дня
    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту на торжества в Словакии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время памятных мероприятий в Словакии депутат Европарламента Любош Блага надел георгиевскую ленту.

    Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага пришел с георгиевской лентой на торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, передает РИА «Новости». Это стало известно из прямой трансляции события, проходившего на военном мемориале на Дуклинском перевале на границе Словакии и Польши.

    На церемонии присутствовали ключевые государственные деятели: президент страны Петер Пеллегрини, спикер парламента Рихард Раши, премьер-министр Роберт Фицо, а также члены правительства, депутаты и другие официальные лица. Любош Блага находился во втором ряду в черном пальто, на котором была прикреплена георгиевская лента.

    Карпатско-Дуклинская операция считается крупнейшим и самым кровопролитным сражением Второй мировой войны на территории Словакии. В боях на востоке страны погибли около 21 тыс. советских солдат и примерно 1,8 тыс. бойцов чехословацкого корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии запретили использование георгиевской ленты на 9 Мая и отказались зажигать Вечный огонь в день освобождения от фашизма. Эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии во время досмотра их личных вещей.

    5 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг

    @ Kike Rincafan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Израиля опровергло появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими участниками так называемой Флотилии стойкости.

    В заявлении пресс-службы МИД говорится: «Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», передает РИА «Новости».

    В ведомстве обратили внимание, что сама Грета Тунберг и другие задержанные не только не просили об ускорении их депортации, но и настаивали на продлении срока их содержания под стражей в Израиле.

    МИД Израиля также добавил, что Тунберг не обращалась к израильским властям с жалобами на подобные обвинения, поскольку, по словам ведомства, «такого никогда не происходило».

    Накануне The Guardian сообщила, что шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне армия Израиля уже провела операцию по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг. Тогда гуманитарное судно «Флотилии свободы» с Гретой Тунберг и Римой Хассан на борту отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа и было задержано израильскими военными. 1 сентября израильские министры начали разрабатывать планы по задержанию Тунберг в «условиях террористического уровня».

    5 октября 2025, 20:06 • Новости дня
    Скандал из-за «мобилизации» кота расколол киевское село

    Tекст: Ольга Иванова

    История с похищением кота Мурчика в Киевской области обострилась после того, как военные отказались возвращать питомца до удаления скандального видео из сообщества жителей.

    Похитителей кота по кличке Мурчик обнаружили, но возвращать животное хозяевам они отказались. Пяные военные, подобравшие кота в одном из сел Киевской области, не стали отдавать его обратно, пока из группы местных жителей не будет удалено видео о «мобилизации» питомца, сообщают украинские СМИ.

    Сначала военные планировали взять кота из приюта для подарка ребенку, однако после употребления алкоголя подобрали животное «с улицы». Возвращение Мурчика стало предметом спора, а публикация ролика вызвала конфликт в селе.

    По словам участников ситуации, «там уже скандал на полсела».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее якобы сотрудники территориального центра комплектования схватили домашнего кота на улице и увезли его на служебной машине. Киевский областной ТЦК опроверг причастность военкомата к этому инциденту, назвав обвинения частью якобы враждебной пропаганды.

    5 октября 2025, 11:09 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о правилах единовременной пенсионной выплаты 2026 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    В 2026 году пенсионеры, у которых размер накопительной части пенсии не превышает около 440 тыс. рублей, смогут получить эти средства единовременно, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    Она напомнила: «На выплату накопительной части пенсии имеют право женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. При этом единовременно накопительную часть пенсии можно получить в случае, если ее величина [в пересчете на месяц] менее 10% от прожиточного минимума пенсионера», передает ТАСС.

    Бессараб уточнила, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера составит более 16,2 тыс. рублей, а ожидаемый период выплаты установлен в 270 месяцев. Исходя из этих данных, пенсионеры с накоплениями менее 439 тыс. рублей смогут получить их полностью сразу. Если сумма накоплений превысит условные 440 тыс. рублей, то выплаты будут производиться ежемесячно на протяжении жизни.

    По расчетам Социального фонда России, в 2026 году на единовременную выплату смогут претендовать более 700 тыс. граждан. Ожидается, что средний размер такой выплаты составит чуть более 61 тыс. рублей, однако сумма будет определяться индивидуально для каждого пенсионера, в зависимости от размера его накопительных отчислений.

    Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов сообщил, что в 2026 году пенсионные выплаты в России будут увеличиваться в два этапа с учетом инфляции и доходов Социального фонда, что затронет работающих и неработающих пенсионеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на начало июля 2025 года размер средней пенсии по старости в стране приблизился к отметке 25,1 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.

    Газета ВЗГЛЯД также рассказывала, как получить накопительную часть пенсии.

    5 октября 2025, 11:11 • Новости дня
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье, сообщил заместитель министра Александр Дарахвелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

    Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе и оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, - Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии.

    По данным министерства здравоохранения, во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

    5 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о намерениях Берлина использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил.

    Мерц провел телефонные переговоры с Трампом, передает РИА «Новости». В ходе беседы Мерц рассказал Трампу о планах Берлина использовать замороженные российские активы для поддержки Киева. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

    Пресс-секретарь отметил: «Федеральный канцлер сообщил об инициативе использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил». Также президенты обсудили развитие ситуации на Украине и подтвердили намерение продолжать совместные усилия ради прекращения конфликта.

    По словам Корнелиуса, лидеры согласовали свои позиции по событиям в секторе Газа. Они пришли к единому мнению, что на переговорах в Египте необходимо добиться освобождения заложников, прекращения боевых действий и разоружения ХАМАС.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран Евросоюза.

    Страны G7 прокредитовали Украину на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    5 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Экс-генсек НАТО раскрыл перечень запретов из-за Трампа

    @ Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ввел запрет на шутки и проявления какой-либо иронии в адрес Дональда Трампа, опасаясь негативных последствий, сообщает The Guardian.

    Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг запретил сотрудникам альянса шутить над президентом США Дональдом Трампом, опасаясь негативных последствий для отношений между сторонами, передает РБК со ссылкой на фрагмент книги Столтенберга «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», опубликованный The Guardian.

    Столтенберг пояснил, что победа Трампа на выборах 2017 года стала для него неожиданностью и вызвала тревогу из-за критического отношения нового американского лидера к НАТО. «Я беспокоился о том, что будет дальше, потому что заметил, насколько критически Трамп относился к НАТО во время своей предвыборной кампании», – рассказал Столтенберг.

    Он отметил, что для сохранения рабочих отношений ввел строгий запрет на любые проявления иронии в адрес Трампа. В частности, экс-генсек подчеркнул, что не допускались ни закатывания глаз на твиты, ни насмешки над выступлениями, ни шутки о гольфе или манерах президента. Столтенберг сообщает, что даже небольшая группа насмешников могла подорвать атмосферу в альянсе, а подобная информация, просочившаяся в Вашингтон, могла привести к разрушительным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон заявил, что увеличение военных расходов стран альянса до 5% ВВП может привести к серьезным трудностям для европейских членов, включая Британию.

    Минобороны Испании объявило о планах перевооружить армию и увеличить военные расходы страны. Дональд Трамп решил использовать военный бюджет США для давления на Китай и Европу. В Риме прошли массовые протесты против планов перевооружения Евросоюза.

    5 октября 2025, 13:08 • Новости дня
    Во Львовской области произошел пожар в газовом хранилище

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возгорание произошло на одном из газовых хранилищ во Львовской области, сообщила областная прокуратура.

    В официальном заявлении прокуратуры говорится: «Возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после серии взрывов и объявленной воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В разных регионах страны прогремели взрывы.

    5 октября 2025, 17:22 • Новости дня
    Названа сумма еженедельных убытков из-за шатдауна в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил о риске сокращения ВВП страны на 15 млрд долларов еженедельно при остановке правительства.

    О рисках для экономики США при продолжающейся остановке деятельности правительства сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, передает РИА «Новости». По его словам, если ситуация не изменится, потери для ВВП страны могут достичь 15 млрд долларов в неделю.

    В начале октября Конгресс не смог согласовать бюджет, что привело к так называемому шатдауну – остановке работы ряда государственных учреждений. Президент Дональд Трамп ранее заявил о возможных массовых сокращениях сотрудников и выплатах в случае затягивания бюджетного кризиса. Он отметил, что Белый дом планирует использовать ситуацию для отказа от ряда программ, не поддерживаемых республиканцами.

    Хассет в интервью CNN подчеркнул: «Если президент решит, что переговоры никуда не ведут, тогда начнутся сокращения, но все надеются, что с понедельника у нас будет новое начало, демократы увидят, что здравый смысл – это избежать сокращений, потерь для ВВП в 15 млрд долларов в неделю, если правительство остановится». По его мнению, достижение компромисса возможно, если демократы в Сенате пойдут на переговоры, и тогда массовых увольнений можно будет избежать.

    Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что остановка работы правительства США привела к задержкам поставок американских вооружений на Украину.

    Пентагон отправил в отпуск почти 335 тыс. гражданских сотрудников из-за шатдауна.

    Монумент Вашингтону закрыли из-за отсутствия бюджета правительства США.

    Политолог Малек Дудаков объяснил причины шатдауна внутренними противоречиями в Конгрессе.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации