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    ВМФ заявил о крайне высоком уровне готовности самого разрушительного оружия
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    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Освобождены два села в Суджанском районе Курской области
    ВСУ сбежали с позиций в Гродовке под Красноармейском
    Зеленский подготовил «план победы»
    Пентагон предупредил о вероятном вторжении Израиля в Ливан
    Росгвардия задержала более 20 человек, приехавших «на разборки» в Тутаево
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие – гарант национального суверенитета

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    19 сентября 2024, 09:07 • Новости дня

    АвтоВАЗ назвал цену на бизнес-седан Lada Aura

    Соколов: Цена на Lada Aura от АвтоВАЗа превысит 3 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая модель бизнес-седана Lada Aura от АвтоВАЗа, серийное производство которой начнется в сентябре, будет стоить более 3 млн рублей, заявил президент компании Максим Соколов.

    Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов в интервью «РБК» сообщил, что цена на новый бизнес-седан Lada Aura превысит 3 млн рублей. Производство данной модели стартует в сентябре текущего года. Соколов отметил, что успел испытать автомобиль, включая его полностью электрическую версию, и остался доволен. По его словам, автомобиль оставляет хорошее впечатление и получает положительные отзывы. Топ-менеджер добавил, что перед началом серийного производства будут доработаны некоторые детали.

    Lada Aura, презентованная на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи в июне 2023 года, построена на платформе Vesta. Одной из особенностей модели стало увеличение пространства для пассажиров на задних сиденьях на 25 см. Также автомобиль выделяется оригинальной расцветкой салона и наличием премиальной аудиосистемы.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Lada Aura является «хорошей машиной». Ранее сообщалось, что цены на автомобили Lada поднялись из-за увеличения стоимости комплектующих. Также отмечалось, что Россия намерена развивать производство отечественных автомобилей, включая Lada, для снижения зависимости от иностранных марок.

    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    18 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    В Лондоне вызвали в МИД российского посла

    Британский МИД выразил протест в связи с лишением аккредитации сотрудников британского посольства в Москве

    В Лондоне вызвали в МИД российского посла
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне после того, как Россия лишила аккредитации сотрудников британского посольства в Москве.

    «Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла в связи со злонамеренной и преднамеренной публичной кампанией агрессии России против Великобритании», – говорится в заявлении британского правительства, передает РИА «Новости».

    В британском ведомстве осудили «беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России против Великобритании» и назвали обвинения в адрес сотрудников МИД «злобными и абсолютно беспочвенными».

    Также в британском МИД утверждают, что это «очередной этап в целенаправленной кампании РФ по созданию угроз безопасности Великобритании и сдерживанию поддержки Украине».

    Напомним, что на прошлой неделе ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, обвинив их в «разведывательно-подрывной работе».

    Ранее посольство России обвинило главу МИД Британии Дэвида Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне за его высказывания об «империалистическом фашизме» РФ.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    В Петербурге гей арестован за убийство изнасиловавшего его оппозиционера
    В Петербурге гей арестован за убийство изнасиловавшего его оппозиционера
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Константин Сергеев

    Жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, суд отправил в СИЗО, сообщила пресс-служба главного управления СКР по городу.

    «В отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщает Telegram-канал ведомства.

    Как считает следствие, фигурантом в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки 16 сентября нанесены множественные удары ножом 53-летнему знакомому. Полученные телесные повреждения повлекли гибель потерпевшего. Фигурант 17 сентября сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

    Ранее в экстренных службах сообщалось, что жертвой преступления стал Виталий Йоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций, а также по статье о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил.

    Обвиняемым проходит Александр Синько, который известен пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Из его показаний, которые предоставил источник в силовых структурах региона, следует: он нанес своему знакомому удары ножом после изнасилования.

    Ранее сообщалось, что 12 сентября подозреваемого в попытке убийства Авраама Руссо Тархана Эльдукаева обвинили в покушении на горских евреев в 1996 году.

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    18 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале

    Эрнст: Познер вернется на Первый канал с новым шоу

    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении телеведущего Владимира Познера в эфир телеканала с новым проектом.

    Познер вновь появится в эфире Первого канала с шоу под названием «Турецкая тетрадь», сообщил Эрнст, передает РБК.

    Помимо нового шоу Познера, зрители смогут увидеть обновленную версию программы «Пусть говорят», где ведущим по-прежнему будет Дмитрий Борисов, добавил гендиректор Первого канала.

    В 1980-х годах Познер вел телемосты «Ленинград – Сиэтл» и «Ленинград – Бостон», в 1990-х был ведущим совместной с американским журналистом Филом Донахью программы «Познер и Донахью».

    С 2008 года на Первом канале выходила его авторская программа «Познер», однако после начала специальной военной операции на Украине программа была приостановлена.

    Вместе с Иваном Ургантом Познер создал серию документальных фильмов о путешествиях и организовал гастрольный тур по Европе. Их выступления в Амстердаме вызвали неоднозначную реакцию. Познер подчеркнул, что его выступления с Ургантом не имеют ничего общего с политикой.

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    18 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южной части Бейрута в среду произошли десятки детонаций портативных раций, сообщил источник в мэрии города.

    Произошел подрыв переговорных устройств (раций) уоки-токи, сказал собеседник ТАСС. Взрывы происходили на улицах, есть пострадавшие, в их числе одна женщина. Он предположил, что это стало последствиями израильской атаки.

    Напомним, израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров у сторонников движения «Хезболла» в Ливане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как израильским спецслужбам удалось провести такую операцию.

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    18 сентября 2024, 22:23 • Новости дня
    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН

    Линда Томас-Гринфилд: Украина обоснованно ставит вопрос об исключении России из СБ ООН

    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США считают, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН, заявила в среду постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

    «Россия – постоянный член СБ ООН, который атаковал соседнюю страну в нарушение всех ценностей Устава ООН», – приводит РИА «Новости» слова Томас-Гринфилд.

    По ее словам, запрос Финляндии по членству России в Совбезе ООН она не слышала, зато знает, что Украина регулярно поднимает этот вопрос. Постпред США подчеркнула, что из-за того, что СВО продолжается на Украине, понятно, почему ряд стран задаются вопросом о правомерности присутствия России в составе СБ ООН.

    Ранее первый заместитель постпреда России при Всемирной Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.

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    19 сентября 2024, 01:01 • Новости дня
    Росгвардия задержала более 20 человек, приехавших «на разборки» в Тутаево

    Росгвардия задержала приехавших «на разборки» в Ярославскую область более 20 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией задержали в Тутаеве Ярославской области более 20 человек, которые прибыли из Рыбинска на нескольких автомобилях для участия в конфликте с местными жителями.

    Как стало известно, группа молодых людей, прибывших из Рыбинска, планировала устроить массовую драку с местными жителями. Однако оперативные службы получили информацию о готовящемся конфликте и провели спецоперацию, в ходе которой все участники предполагаемой потасовки были задержаны, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личности участников конфликта и мотивы их действий.

    Ранее после массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек.

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    18 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве

    Политолог Скачко: Поляки могли задержать Усика из-за обиды на Зеленского

    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве
    @ MICHAL CHWIEDUK/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боксер Александр Усик стал своего рода символом Украины. И его задержание в польском аэропорту аккурат после ссоры Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским – неслучайность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Продолжается процесс приручения поляками украинцев в контексте Волынской резни. Дело в том, что этот вопрос – незаживающая рана двух стран, а Варшава требует искупления покаянием и разрешением на эксгумацию и опознание жертв тех событий. Но Киев этого не хочет», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Теперь произошло очередное обострение противостояния, в которое укладывается задержание Усика. Он, надо признать, выдающийся боксер, его знают во всем мире. Это прямо-таки символ Украины. И поляки, видимо, показывают, что для них ничего «святого» в так называемом политическом украинстве нет», – продолжил собеседник.

    Не последнюю роль в этой истории сыграл и конфликт Владимира Зеленского с Радославом Сикорским, считает эксперт. Он также допускает, что задержание могло быть не столько указанием польских властей, сколько решением силовиков в аэропорте, оскорбившихся поведением Киева.

    Ранее украинский боксер Александр Усик назвал недоразумением свое задержание в Польше. Он выразил уважение польским правоохранителям, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

    Напомним, Усика задержали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова. В ситуацию вмешались украинские дипломаты: на место выехал генконсул Украины. Глава МИД Андрей Сибига поручил ему выразить протест польской стороне.

    Позднее Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», – заявил он. Однако как сообщил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский, «это было не задержание, а сопровождение в служебные помещения».

    «Оба мужчины не были допущены на рейс авиаперевозчиком и потеряли статус пассажиров. Они не хотели покинуть выход на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта <…> Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», – приводит ТАСС слова Михаловского.

    Примечательно, что накануне СМИ сообщали о ссоре Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Польский портал Onet отмечал, что среди прочего Зеленский обвинил Варшаву в недостаточной поддержке Украины в вопросе ее вступления в ЕС. Сикорский в ответ заявил, что Польше потребовалось десятилетие для членства в объединении, а запрашиваемые украинским президентом сроки нереалистичны. Также стороны поспорили по вопросу эксгумации жертв Волынской резни.

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    18 сентября 2024, 23:08 • Новости дня
    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России тремя ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России нанесли три удара авиабомбами ФАБ-1500 по подразделению Нацгвардии Украины в Волчанске Харьковской области, боевики были уничтожены, сообщили военкоры.

    Авиабомбы разрушили здание, где находился украинский спецназ, удары произошли с интервалом в несколько минут, пишет «Российская газета» со ссылкой «Военную хронику».

    Отмечается, что от объекта осталась «мелкая стружка и бетонная пыль».

    Ранее сообщалось, что в Волчанске был уничтожен старший офицер 5-го отряда специального назначения «Омега» капитан Владислав Никитчук.

    До этого ударом авиабомбы уничтожен личный состав ВСУ в колонии под Селидово.

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    18 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области

    Очевидцы сообщили о 15 дронах в Тверской области

    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Торопец в Тверской области в ходе атаки дронов заметили минимум 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщила дочь местного жителя.

    В ходе атаки осколки посекли не только базу с боеприпасами, но и несколько жилых домов Торопца и соседних деревень, в том числе деревню Знаменское, сказала собеседница «Газеты.Ru».

    Она добавила, что ее отец проснулся от взрывов, взял документы, в этот момент в дом прилетел осколок дрона. У мужчины зафиксированы ранения лица и тела. Тяжело пострадавших эвакуировали в больницу.

    Остальных же отправили в поселок Плоскошь в Торопецком районе.

    До этого глава региона Игорь Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация.

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    18 сентября 2024, 13:17 • Новости дня
    Генерал-майора ЦВО Путилова арестовали за взятку в 10 млн рублей
    Генерал-майора ЦВО Путилова арестовали за взятку в 10 млн рублей
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов был задержан следователями по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей, сообщили в СК.

    Там сообщили, что начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов был задержан по обвинению в получении взятки, сообщает ТАСС.

    По информации СК, Путилову вменяют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

    Ранее в СК сообщили, что заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение по делу о взятке, он не признал вины.

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    18 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизлечимым вирусом

    Tекст: Денис Тельманов

    Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об ухудшении эпидемиологической ситуации по вирусу Нипах в Индии. Ведется мониторинг ситуации, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

    «Ведется мониторинг ситуации», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

    9 сентября в индийском штате Керала скончался мужчина, заразившийся вирусом Нипах. После этого в пяти районах был введен масочный режим и запрет на сбор больших групп людей.

    Вирус Нипах считается одним из самых опасных в мире. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию. Лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности – от 40% до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами. Люди обычно заражаются им, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.

    Ранее сообщалось, что в России создали тест-систему для выявления вируса Нипах. Напомним, в России нет зафиксированных случаев заражения этим вирусом.

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    18 сентября 2024, 18:55 • Новости дня
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России, можно охарактеризовать фразой «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Есть такое выражение – «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», – сказала Захарова в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

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    18 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Киев выдал удар украинской ракетой по парку в Харькове за атаку России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины выдали попадание зенитной управляемой ракеты ВСУ по парку Юрьева в Харькове за обстрел Вооруженных сил России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По данным Лисняка, 31 августа украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты по гражданским объектам в районе  парка Юрьева в Харькове, передает РИА «Новости».

    «Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщил Лисняк, добавив, что ночью в тот же день сотрудники ЖКХ спешно убирали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детской площадке.

    Он считает, что акция была задумана для того, чтобы обвинить Россию в обстреле мирных жителей и гражданских объектов.

    Ранее Лисняк сообщил, что ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей из Купянского района Харьковской области, чтобы избежать свидетелей предполагаемого мародерства украинских военных до прихода российских войск.

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    18 сентября 2024, 10:54 • Новости дня
    Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету Армении
    Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету Армении
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности и суверенитету республики, он отметил приближение к точке невозврата в отношениях с ОДКБ.

    На втором Армянском глобальном саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения решила заморозить участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как структура представляет угрозу для суверенитета республики, сообщает ТАСС.

    Пашинян подчеркнул, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении и ее будущему существованию.

    Премьер-министр добавил, что Армения близка к точке невозврата в отношении с ОДКБ. Он отметил, что чем дольше организация не реагирует на вопросы, поднятые Арменией, тем ближе республика оказывается к этой точке. Пашинян выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего взаимодействия с ОДКБ и подчеркнул необходимость реагирования на запросы Армении.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на возобновление партнерства с Ереваном в рамках ОДКБ.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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