АвтоВАЗ назвал цену на бизнес-седан Lada Aura

Соколов: Цена на Lada Aura от АвтоВАЗа превысит 3 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов в интервью «РБК» сообщил, что цена на новый бизнес-седан Lada Aura превысит 3 млн рублей. Производство данной модели стартует в сентябре текущего года. Соколов отметил, что успел испытать автомобиль, включая его полностью электрическую версию, и остался доволен. По его словам, автомобиль оставляет хорошее впечатление и получает положительные отзывы. Топ-менеджер добавил, что перед началом серийного производства будут доработаны некоторые детали.

Lada Aura, презентованная на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи в июне 2023 года, построена на платформе Vesta. Одной из особенностей модели стало увеличение пространства для пассажиров на задних сиденьях на 25 см. Также автомобиль выделяется оригинальной расцветкой салона и наличием премиальной аудиосистемы.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Lada Aura является «хорошей машиной». Ранее сообщалось, что цены на автомобили Lada поднялись из-за увеличения стоимости комплектующих. Также отмечалось, что Россия намерена развивать производство отечественных автомобилей, включая Lada, для снижения зависимости от иностранных марок.