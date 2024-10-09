Путин принял участие в запуске промышленных объектов в российских регионах

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», среди ключевых объектов: завод по изготовлению систем вентиляции и кондиционирования компании «Шафт Технолоджи» во Владимирской области, а также целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области, где будет производиться картон для упаковки продуктов питания и бытовой техники.

На заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области планируется начало серийной сборки Lada Aura. В Крымском районе Краснодарского края при участии президента будет введена в полную эксплуатацию новая ТЭС «Ударная». Ее строительство началось в 2018 году, и по плану она будет обеспечивать более 30% всей электроэнергии в регионе. Важно, что станция оснащена первой серийной отечественной газовой турбиной большой мощности ГТД-110М.

Также Путин заслушал доклад о деятельности «Первой ткацкой фабрики» в Нижегородской области. Это предприятие, введенное в эксплуатацию в 2023 году, занимается производством тканей и полотен полного цикла, которые используются в авиапромышленности и для создания спецодежды.