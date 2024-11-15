Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.3 комментария
Мантуров протестировал новый электромобиль Lada e-Aura
Денис Мантуров испытал Lada e-Aura на платформе Lada Vesta с электродвигателем
Первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал Lada e-Aura, созданную на платформе Lada Vesta и оснащенную электродвигателем, в рамках заседания совета директоров компании АвтоВАЗ.
Денис Мантуров, первый вице-премьер России, протестировал опытную версию автомобиля Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщает РИА «Новости».
Модель была представлена на заседании совета директоров компании «АвтоВАЗ», который также возглавлял Мантуров. Lada e-Aura построена на платформе Lada Vesta и относится к премиум-классу. Автомобиль отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда и оформлен в натуральной коже российского производства.
Кроме того, на заседании было отмечено, что «АвтоВАЗ» продолжает производство автомобилей, несмотря на внешнее санкционное давление. По итогам года компания планирует выпустить 500 тыс. автомобилей Lada, что станет максимальным показателем за последние десять лет. Утвержденный план производства на 2025 год сохраняет этот объем выпуска.
Инвестиционная программа «АвтоВАЗа» на следующий год, одобренная на заседании, превысит 45 млрд рублей. Основные средства будут направлены на опытно-конструкторские работы, силовые агрегаты и развитие мощностей. В настоящее время у «АвтоВАЗа» около 1650 поставщиков, более 80% из которых – российские компании, и средний уровень локализации по модельному ряду Lada превышает 4500 баллов, что является максимальным показателем в отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин запустил серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области, а Минпромторг рекомендовал автомобили Lada Aura и Xcite X-Cross для использования чиновниками.