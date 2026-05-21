ФСБ задержала пособника украинских кол-центров в Забайкалье
В городе Краснокаменске Забайкальского края задержан молодой человек, установивший оборудование для анонимных звонков телефонных мошенников с Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность пособника украинских телефонных мошенников, передает ТАСС. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.
«Сотрудники ФСБ и МВД России по Забайкальскому краю пресекли противоправную деятельность еще одного пособника украинских кол-центров. Установлено, что молодой человек с целью получения быстрых денег вступил в сговор с украинским куратором, по заданию которого снял на территории города Краснокаменска квартиру и разместил там так называемые сим-боксы для совершения из-за рубежа анонимных звонков гражданам России в мошеннических целях», – заявили в ведомстве.
Для обеспечения работы теневого оборудования кураторы с Украины снабжали забайкальца сим-картами и другими необходимыми средствами. В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия. В начале мая в регионе уже был ликвидирован канал связи украинского кол-центра, ущерб от действий которого превысил 30 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая правоохранители обнаружили в квартирах Читы и Краснокаменска сим-боксы украинских мошенников.
В феврале силовики пресекли деятельность подпольного телекоммуникационного центра в Ленинградской области.
Осенью прошлого года петербургские полицейские задержали занимавшихся технической поддержкой зарубежных аферистов жителей Пензенской области.