ФСБ рассекретила факты медицинских опытов нацистов в Крыму

Tекст: Дмитрий Зубарев

УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило уникальный документ о медицинских экспериментах гитлеровцев над людьми во время оккупации Крыма, передает ТАСС. Документ представляет собой спецсообщение начальника отдела контрразведки «Смерш» 51-й армии полковника А. Т. Никифорова, направленное 24 апреля 1944 года – вскоре после освобождения Симферополя.

В спецсообщении говорится о тайных опытах немецких военных врачей Готфрида Кюнтера и Оскара Шульца над советскими военнопленными и гражданскими лицами.

Согласно показаниям свидетелей, эксперименты заключались в изъятии внутренних органов, преимущественно почек, а также в испытаниях препарата тропакокаин, что приводило к атрофии конечностей у военнопленных в течение двадцати суток. Группы советских военнопленных содержались в подвале, для опытов их доставляли в прозектуру при полной изоляции русского персонала, а все попытки распространить информацию строго пресекались. За такие попытки были арестованы и расстреляны сотрудник прозектуры Старун и его сын.

Также выяснилось, что у группы из 35 советских военнопленных без их согласия брали кровь в объёме до 800 куб. см для переливания раненым немецким солдатам и офицерам. По оценке профессора Крымского федерального университета Олега Романько, рассекреченное спецсообщение является уникальным источником, позволяющим практически полностью восстановить картину этих преступлений, в то время как в советский период информация об экспериментах в Крыму носила фрагментарный характер.

По данным, собранным после войны, на территории Крыма были убиты и замучены более 107 тыс. мирных жителей и почти 45 тыс. военнопленных, а свыше 85 тыс. человек были угнаны в Германию. УФСБ считает, что реальное число жертв может быть значительно выше, и новые рассекреченные сведения требуют дальнейшего исследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ раскрыла новые документы о преступлениях немецких фашистов в Донецке во время Великой Отечественной войны, также ФСБ рассекретила материалы о зверствах нацистов в Молдавии, а в Крыму органы госбезопасности обнародовали документы о поимке нацистского генерала Йенеке.