    В новый план мироустройства США вошла Россия и исключена Европа
    Меркель отказалась от своего любимого жеста
    Начато строительство космодрома в Сомали
    Кипр заявил об открытии визовых центров в России
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России
    Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    12 декабря 2025, 21:30 • Новости дня

    Трамп: Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    Трамп рассказал, что утром обсудил с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом «крайне печальное возобновление их давнего конфликта», передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, стороны договорились прекратить все боевые действия с сегодняшнего вечера. Он отметил, что инициатива вернуться к прежнему мирному соглашению была достигнута при поддержке премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

    Политик выразил удовлетворение результатами переговоров и подчеркнул, что достигнутые договорённости позволят странам избежать дальнейшей эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших военных Таиланда на границе достигло восьми. Глава МИД Таиланда отверг использование тарифов для давления в конфликте с Камбоджей.

    11 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    10 декабря 2025, 12:04 • Новости дня
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Илон Маск ратует за ликвидацию Евросоюза в рамках «войны», которую предпринимателю объявила евробюрократия. Также он поддерживает партию «Альтернатива для Германии», выступающую против Еврокомиссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Маск заявил, что ЕК должна быть расформирована в пользу выборного органа.

    «Исторически сложилось, что с середины прошлого века существует два мнения о пути развития Европы. Германия и Франция ратуют за централизованное квази-государство Евросоюз (ЕС) со своей бюрократией, наднациональным парламентом и сильными полномочиями президента объединения», – говорит германский политолог Александр Рар.

    «Эту идею сейчас хочет претворить в жизнь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, потомственный политик послевоенного поколения немецких элит. Но очевидно, что она очень властолюбива и попросту «тянет одеяло на себя». Политик создает супербюрократию в Брюсселе, что называется, «под себя», стараясь ущемить власть стран-членов ЕС. Северные европейские страны ее поддерживают, южные – нет», – пояснил он.

    «Силы правого толка в Европе всегда хотели сохранить главенствующую власть национальных правительств. Такие страны, как Венгрия, ратуют за сильный Евросовет, но и за ограничение власти Еврокомиссии, в бюрократизации которой они видят главную проблему. «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против Еврокомиссии, поддерживая укрепление роли национальных государств», – указал спикер.

    «Думаю, Трамп будет подыгрывать правым силам в Европе. Поэтому можно ожидать, что власть Еврокомиссии в трансатлантическом контексте начнет снижаться. Судя по всему, в дальнейшем мы увидим возвращение Европы к системе национальных правительств. Но ЕК и Европарламент будут яростно сопротивляться любой реформе, которая лишает их власти», – спрогнозировал аналитик.

    «Неслучайно с предложениями об упразднении ЕС выступает Маск, он напрямую поддерживает АдГ. А евробюрократия объявила ему войну. В частности, Брюссель пытается ограничить работу его платформы Х (ранее Twitter, заблокирован в России). Примечательно, что США, Китаю и России иметь дело напрямую с индивидуальными государствами более конструктивно, чем с забюрократизированной структурой Евросоюза», – резюмировал собеседник.

    Ранее основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а президента ЕС нужно избирать напрямую. «Существующая система – это власть бюрократии, а не демократии», – написал он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    За два дня до этого принадлежащая Маску X запретила ЕК размещать рекламу на своей платформе и удалила соответствующий аккаунт комиссии. «Вы вошли на свою неактивную страницу, чтобы воспользоваться уязвимостью нашего редактора. Вы опубликовали ссылку, которая вводит пользователей в заблуждение, для искусственного увеличения охвата», – обратился к Еврокомиссии Никита Бир, руководитель отдела продуктов соцсети.

    «Как вам, возможно, известно, X считает, что на нашей платформе у всех должно быть равное право голоса. Однако, похоже, вы уверены, что эти правила не должны применяться к вашему аккаунту», – осудил он поведение ЕК.

    В начале декабря ЕК оштрафовала компанию X на 120 млн евро якобы за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA). «Нарушения включают обманчивый дизайн «синей галочки», недостаточную прозрачность хранилища рекламных объявлений и отказ в предоставлении специалистам доступа к ряду данных», – говорится в сообщении комиссии.

    В ответ Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран. Также он ретвитнул ответ другого пользователя X, сравнившего ЕС с фашистскими объединениями. Предприниматель добавил: «В значительной степени». Позднее пост был удален.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Маска о необходимости ликвидации ЕС. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова американского бизнесмена, предложив ему отправиться на Марс.

    В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио и Федеральная комиссия по связи (FCC) обвинили европейский регулятор в нападках на американские компании и цензурировании их деятельности, добавив, что «времена цензуры американцев в интернете прошли», сообщает BBC.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику ЕК как в цифровой сфере, так и в целом, указав, что она «движется в очень плохом направлении». «Европа должна быть очень осторожна», – подчеркнул глава Белого дома. Он назвал ЕС «разлагающейся» группой стран, возглавляемой «слабыми» руководителями.

    Все это происходит на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в документе представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили самостоятельность в пользу руководства Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в тексте.

    Реагируя на эти тезисы, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации Трампа в европейские дела, указав на угрозу суверенитету Европы. По его словам, новая нацстратегия США представляет собой попытку ослабить Евросоюз.

    12 декабря 2025, 20:11 • Видео
    Европа приняла плохое решение по деньгам России

    Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    9 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения по Украине к Рождеству, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, ожидается, что официальный Киев даст свой ответ по предложенному Вашингтоном плану в течение нескольких дней, передает ТАСС.

    Отмечается, что Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам о том, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф совместно с Джаредом Кушнером, зятем президента США, настаивают на скорейшем решении. Разговор с представителями США состоялся 6 сентября, и Вашингтон, по словам чиновников, ждет согласия по предложенному плану уже к католическому Рождеству – 25 декабря.

    Зеленский в свою очередь уточнил, что ему необходимо проконсультироваться с европейскими союзниками, прежде чем он сможет огласить решение по мирной инициативе. Один из западных чиновников сообщил, что Украина оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, Киев не может согласиться на уступки по территориям, с другой – не может проигнорировать позицию Вашингтона.

    Накануне Трамп напомнил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил попытки Соединенных Штатов урегулировать ситуацию на Украине, особо отметив стремление Трампа прекратить боевые действия.

    11 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США

    Американист Дудаков: США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы

    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США
    @ U.S. Attorney General/Handout/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Хотя Дональд Трамп и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: достичь этого непросто. Отсюда и отчаянные меры, как, например, захват нефтетанкера, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал операцию США в Карибском море.

    «Администрация Дональда Трампа продолжает эскалировать ситуацию вокруг Венесуэлы», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, американская сторона, захватив нефтетанкер, преследует сразу несколько целей. Первая – оказать давление на венесуэльскую экономику. «Экспорт нефти – один из основных источников внешнего капитала для Каракаса», – напомнил собеседник.

    Вторая – заставить Николаса Мадуро добровольно уйти в отставку и таким образом провернуть операцию по смене режима в Венесуэле «без единого выстрела». «Пока Вашингтону не удается устроить раскол власти, поэтому и приходится идти на такие отчаянные меры, как захваты нефтетанкеров», – добавил политолог.

    Наконец, третья цель – спровоцировать Боливарианскую республику на ответные резкие действия, которые Белый дом мог бы использовать как casus belli. «Штатам нужен веский повод для того, чтобы начать наносить ракетные удары по стране», – уточнил эксперт.

    Примечательно, что в качестве одного из аргументов к захвату танкера используется версия о том, что на судне якобы перевозились наркотики, но она не выдерживает критики. «В основном запрещенные вещества в США идут из Мексики или Колумбии. Венесуэльский наркотрафик, во-первых, гораздо меньше, а во-вторых, направляется в другие страны, в частности в Европу», – детализировал аналитик.

    Как бы то ни было, спикер не исключает, что в ближайшее время США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы. «Правда, не уверен, что эти действия окажутся успешными. Дело в том, что происходящее вызывает серьезный раскол внутри Штатов. Так, Трампа критикуют и демократы за то, что он затягивает Америку в новый конфликт, не запрашивая одобрения у Конгресса, и многие изоляционисты в MAGA-движении», – отметил собеседник.

    «Кроме того, подавляющее большинство американцев – порядка 70% – выступает против проведения операции по вторжению в Венесуэлу», – добавил он. Таким образом, по его прогнозам, у Трампа не получится провести «маленькую победоносную войну».

    «Хотя президент США и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: сделать это гораздо сложнее, учитывая ограниченные ресурсы и возможности американцев», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что американские военные захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный». Операцию провели ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке Пентагона вечером 10 декабря.

    Генпрокурор Пэм Бонди сообщила, что Вашингтон реализовал «ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана». По версии администрации, судно задействовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

    Как сообщают источники The Washington Post, танкер, вероятно, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес назвал действия Штатов по захвату нефтяного танкера пиратством. «Это представляет собой нарушение международного права и эскалацию агрессии против этой братской страны», – подчеркнул глава кубинского государства.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США, связанная с захватом танкера, это «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив». Она назвала действия американской стороны международным преступлением, которое должно повлечь «юридическую ответственность».

    Отметим, задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в Карибском бассейне и проведения боевых учений недалеко от границ Венесуэлы. Ранее Трамп заявил в интервью газете Politico, что политическая карьера венесуэльского президента Николаса Мадуро подходит к концу.

    12 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защищать суверенитет европейских избирателей, выступив против вмешательства внешних сил в политические процессы.

    Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в выборы на территории Европы, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы самостоятельно выбирают своих лидеров.

    «Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», – сказала она.

    До этого Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США, которая призывает европейские страны брать на себя ответственность за оборону и подчеркивает разногласия между США и Европой по вопросам политики в отношении конфликта на Украине.

    Ранее экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Трампа по украинскому урегулированию показал неэффективность стратегии «попустительства» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа.

    11 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    @ Evelyn Hockstein/File Photo/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, добавив, что для подобного решения у Вашингтона были весомые причины.

    «Он был захвачен по очень веской причине. Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый большой за всю историю, на самом деле», – приводит слова Трампа Reuters.

    Когда Трампа спросили, что он намерен делать с нефтью в этом очень большом танкере, он ответил, что, скорее всего, оставит себе.

    Представители администрации Трампа не назвали судно. Британская группа по управлению морскими рисками Vanguard сообщила, что капитан танкера, предположительно, был захвачен у берегов Венесуэлы рано утром в среду. США ввели санкции в отношении танкера за то, что, по данным Вашингтона, оно было связано с торговлей иранской нефтью, когда назывался Adisa.

    Судно покинуло главный нефтяной порт Венесуэлы Хосе в период с 4 по 5 декабря, загрузив около 1,1 млн баррелей венесуэльской тяжелой нефти марки Merey, согласно спутниковой информации, проанализированной TankerTrackers.com и внутренние данные о поставках от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

    Фьючерсы на нефть подскочили после новостей об изъятии танкера. Мадуро в среду выступил на марше в память о военном сражении, не затронув сообщения о захвате танкера, уточнило Reuters.

    Напомним, ранее Bloomberg объявило о захвате США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

    CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу.

    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    10 декабря 2025, 22:10 • Новости дня
    ФРС США снизила ставку федрезерва до 3,5-3,75% годовых

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз объявила о снижении ставки, указав диапазон в 25 базисных пунктов, сказано в заявлении регулятора.

    «В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки федеральных фондов на 1/4 процентного пункта до 3,5–3,75%», – сказано в заявлении ФРС.

    Комитет ведомства отметил, что данные говорят «об умеренном росте экономической активности» в стране, хотя рост числа рабочих мест в этом году замедлился, а уровень безработицы за период до сентября немного вырос.

    «Инфляция выросла по сравнению с началом года и остается несколько повышенной», – отметили в ФРС.

    По словам аналитиков, комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Кроме того, неопределенность экономических перспектив все еще остается высокой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФРС США в сентябре объявила о снижении ставки федрезерва. В конце октябре ФРС снизила ставку до 3,75–4% годовых. В ноябре ФРС спрогнозировала сохранение высокой инфляции в США в 2026 году.


    11 декабря 2025, 00:10 • Новости дня
    Telegraph узнала об условиях, при которых Киев пойдет на уступки

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией, сообщили Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ходе двухчасового телефонного разговора.

    «В отдельном интервью Трамп заявил, что Украина в конечном итоге подчинится требованиям России, если соглашение не будет подписано. В других местах он назвал европейских лидеров «слабыми» за неспособность положить конец войне и обвинил их в управлении «угасающим» континентом, ослабленным нелегальной миграцией и политической корректностью», – пишет британская Telegraph.

    Украинские чиновники сообщили газете, что Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить его уступить территории в обмен на неопределенные гарантии безопасности.

    Во вторник вечером в социальных сетях Зеленский заявил, что «очень активно» работает с европейскими союзниками над формулированием предложения о прекращении войны.

    Он сообщил журналистам, что попросил чиновников разработать планы проведения выборов в течение 60-90 дней в условиях военного положения. Это произошло после того, как Трамп предположил, что Киев подрывает демократию.

    Зеленский заявил, что выборы могут состояться, если США и Европа предоставят гарантии безопасности. Украинский президент надеется переманить на свою сторону Трампа с помощью контрплана после того, как президент США заявил, что Россия имеет преимущество в конфликте, пишет издание.

    На вопрос Politico о том, что произойдет, если  Зеленский отклонит последние предложения США, президент ответил: «Ну, ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Знаете, когда вы проигрываете, потому что он проигрывает».

    «Украинская и европейская составляющие уже проработаны более подробно, и мы готовы представить их нашим партнерам в Америке. Вместе с американской стороной мы рассчитываем сделать возможные шаги максимально эффективными и быстрыми», – написал Зеленский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    11 декабря 2025, 07:12 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимиру Зеленскому необходимо реалистично оценивать возможности урегулирования украинского кризиса, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отметив, что на Украине давно не было выборов президента.

    «Я думаю, он должен быть реалистичным. И я действительно задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет до того, как у них состоятся выборы», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он констатировал, что на Украине давно не проходили выборы.

    Кроме того, американский лидер сослался на некий опрос, согласно которому 82% украинцев требуют урегулирования кризиса.

    Ранее сообщалось, что Трамп якобы заявил Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией.

    Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль указывал на готовность Украины провести выборы президента, но отмечал важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    12 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры со спецпосланником США Джоном Коулом и выразил готовность обсудить с американским лидером Дональдом Трампом важные вопросы в условиях меняющейся международной ситуации.

    Лукашенко провел встречу с новым спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом. Глава государства тепло поприветствовал американского дипломата и поздравил его с назначением, передает БелТА.

    Лукашенко отметил: «Джон, я поздравляю тебя с новым назначением. Ты сейчас главный по Белоруссии у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем».

    В ходе беседы белорусский президент положительно высказался о действиях Дональда Трампа, подчеркнув, что тот ему «очень нравится своими действиями» в последнее время, добавив, что его слова не связаны с лестью.

    Лукашенко подчеркнул, что в нынешней международной обстановке появляется все больше вопросов: «Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы».

    Ранее Лукашенко положительно оценил попытки Соединенных Штатов урегулировать ситуацию на Украине, особо отметив стремление президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия. Также президент Белоруссии выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    10 декабря 2025, 07:10 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что из-за нее многие из них теряют жизнеспособность.

    «По моему мнению, многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа», – заявил Трамп в интервью Politico, передает РИА «Новости».

    Трамп также заявил, что Соединенным Штатам угрожала похожая ситуация, однако администрация под его руководством смогла предотвратить подобную катастрофу.

    Говоря о лидерстве в Европе, Трамп отметил, что главы государств стремятся к политической корректности по вопросам массовой миграции, но на деле это ведет лишь к ослаблению их позиций.

    По его словам, желание европейских лидеров «быть политкорректными» не позволяет им отправлять мигрантов обратно, несмотря на существующую проблему. Трамп подчеркнул, что национальная стратегия безопасности США также определила миграционную политику Евросоюза как одну из ключевых проблем для региона.

    Ранее на заседании с членами кабмина Трамп назвал сомалийских мигрантов «мусором» и заявил о нежелании видеть их в США.

    Также он предлагал ужесточить меры против миграции, в том числе приостановить въезд из ряда государств и аннулировать гражданство для некоторых мигрантов.

    11 декабря 2025, 22:17 • Новости дня
    В Белом доме заявили о разочаровании Трампа Украиной и Россией

    Левитт: Трамп очень разочарован ходом переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США примут участие во встрече в Париже по Украине, если посчитают ее полезной, президент США Дональд Трамп разочарован обеими сторонами конфликта, он не хочет «встреч ради встреч», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Во время регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США отправят своего представителя на встречу в Париже 13 декабря, если сочтут это полезным, передает ТАСС. По ее словам, решение о присутствии еще не принято, а отправка делегата состоится только в случае, если появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

    Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп крайне разочарован обеими сторонами конфликта и больше не поддерживает встречи ради встреч.

    «Он не хочет разговоров. Он хочет действий», – заявила Ливитт.

    Она также подтвердила, что президент полностью осведомлен о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию ситуации на Украине.

    Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что в субботу в Париже планируется обсуждение мирного плана представителями США, Украины, Франции, Германии и Британии.

    Ранее украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по урегулированию конфликта на Украине от Владимира Зеленского и западноевропейских стран.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассматривает главным приоритетом достижение гарантированного и устойчивого долгосрочного мира на Украине, а не временное перемирие.

    11 декабря 2025, 01:23 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США перехватили и конфисковали подпавший под санкции нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, что ознаменовало серьезную эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами, сообщило Bloomberg.

    «Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы – большой танкер, очень большой, самый крупный из когда-либо захваченных, на самом деле», – заявил американский лидер Дональд Трамп в Белом доме.

    Высокопоставленный представитель администрации Трампа назвал танкер «судном без гражданства», которое в последний раз заходило в Венесуэлу, передает агентство Bloomberg.

    Действия США могут значительно затруднить Венесуэле экспорт нефти, поскольку другие грузоотправители теперь, вероятно, будут неохотно загружать грузы этой страны. Большая часть венесуэльской нефти поступает в Китай, как правило, через посредников, с большими скидками из-за риска санкций.

    Администрация Трампа усилила давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого обвинила в руководстве операцией по борьбе с наркотрафиком. Пентагон нанес более 20 ударов по судам, предположительно перевозившим наркотики, в водах вблизи Венесуэлы и Колумбии, убив более 80 подозреваемых.

    Трамп неоднократно заявлял, что США могут нанести удар по суше и что «дни Мадуро сочтены».

    Задержанный танкер представляет собой массивное судно класса VLCC, которое является одним из крупнейших в отрасли и способно перевозить около двух млн баррелей нефти, по словам источников.

    Информаторы добавили, что США пришли к выводу, будто судно направлялось на Кубу, хотя было бы необычно, если бы судно такого размера направлялось из Венесуэлы на Кубу, основываясь на исторических схемах судоходства.

    Правительство Мадуро охарактеризовало действия США как захват нефтяных запасов Венесуэлы, которые являются одними из крупнейших в мире.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, обратившись к авиакомпаниям и пилотам через социальные сети. Американский стратостат подняли для круглосуточного контроля неба над Венесуэлой.

    Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

    CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу.

    12 декабря 2025, 10:25 • Новости дня
    Bloomberg: Захват супертанкера военными США – только начало

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержание крупного нефтяного танкера у Венесуэлы ВМС США стало частью широкой кампании давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро, цель которой – лишить его нефтяных доходов, пишут западные СМИ.

    Задержание супертанкера Skipper у берегов Венесуэлы провел спецназ США, он высадился с вертолета Black Hawk, напоминает Bloomberg.

    Операция направлена на ограничение нефтяных доходов правительства Мадуро, и она, как сообщили источники агентства, должна стать первым шагом в серии подобных операций.

    «Мы не намерены бессильно наблюдать, как санкционированные суда перевозят нелегальную нефть, а вырученные средства подпитывают наркотерроризм подпольных и нелегитимных режимов по всему миру», – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Сразу после операции были введены санкции против шести нефтяных танкеров и четырех связанных с Мадуро лиц. Внутри нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela SA пытаются придумать новые маршруты экспорта нефти, чтобы избежать новых захватов, особенно при отправке в Китай.

    Власти США считают усиление давления частью принуждения Мадуро к уходу, при этом американская военная кампания в регионе сопровождается опасениями эскалации.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены», и добавил, что на фоне задержания танкера идут и другие действия, включая возможные военные удары по сухопутным объектам, обсуждавшиеся ранее.

    Эксперты отмечают, что цель Вашингтона – лишить Мадуро возможности поддерживать экономику Кубы, продавая ей дешевую нефть, а также сократить теневой флот санкционированных судов, перемещающих около 30% венесуэльского экспорта. Аналитики компании Rapidan Energy Group отмечают, что новые действия способны резко увеличить страховые премии перевозчиков, что практически парализует перевозки нефти теневым флотом.

    Официальные лица США уверены, что окончание режима Мадуро позволит уменьшить поток нелегальной миграции из Латинской Америки и ослабит наркокартели, а также ударит по интересам Ирана и «Хезболлы», действующим на территории Венесуэлы.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании танкера у берегов Венесуэлы военными США. По его словам, для этого были весомые причины.

    Также он сообщил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и обратился к авиакомпаниям и пилотам через социальные сети.

    Также Минфин США ввел санкции против трех племянников супруги Мадуро, панамского бизнесмена и шести судоходных компаний нефтяной отрасли.

