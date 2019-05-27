Партия Ле Пен выиграла выборы в ЕП по Франции

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила на выборах в Европарламент во Франции, набрав 23,31% голосов, следует из данных МВД Франции.

Второе место на выборах заняла президентская партия «Вперед, республика» с результатом в 22,41%, передает РИА «Новости».

Третье место занимают зеленые Europe Ecologie – Les Verts, которые набирают 13,47%, за ними следуют «Республиканцы» (8,5%). Партия «Непокорившаяся Франция» Жана-Люка Меланшона набирает 6,3%. Партия «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна получает 3,5%.

Всего на выборах во Франции было зарегистрировано 34 списка кандидатов. Явка превысила 50%.

Ранее Ле Пен заявил, что результаты выборов в Европарламент свидетельствуют о том, что нужно распустить французское Национальное собрание.

Отметим также, что по итогам выборов в Европаламент, Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» впервые в истории потеряли большинство в ЕП.