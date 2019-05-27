Голосование на выборах в Европарламент завершилось

Завершены четырехдневные выборы в Европарламент, сообщают информационные агентства.

Выборы начались в Великобритании и Нидерландах 23 мая, а завершились с закрытием избирательных участков в Италии в 23.00 (00.00 мск), передает ТАСС.

В Брюсселе стартует объявление первых общеевропейских результатов.