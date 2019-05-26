Стал известен предварительный состав Европарламента

Ведущим партиям Европарламента не хватает мест для формирования большинства в новом составе, евроскептики и националисты могут стать третьей по величине силой, свидетельствует опубликованная ЕП первая оценка распределения кресел.

В основе оценки лежат предварительные результаты голосования в 11 государствах ЕС, а также прогнозы еще по 17 странам, передает РИА «Новости».

Для большинства в ЕС христианским демократам из Европейской народной партии и их союзникам социал-демократам требуется 376, но ЕНП набирает 173 мандата, а социал-демократы – 147. При этом в предыдущем составе у них было 217 и 186 мест.

Европейские либералы и сторонники президента Франции Эммануэля Макрона претендуют на 102 мандата (прежде у либералов было 68).

Евроскептики и националисты из двух фракций могут набрать 57 и 56 мандатов, то есть в случае объединения получат 113 кресел. Фракцию «Европейских наций и свобод» называют сейчас «альянсом Сальвини», вице-премьера Италии. В прошлом составе ЕП у них было 37 мест, так что новые выборы должны принести еще 20. А вот «Европа свободы и прямой демократии» теряет 20 мест (было 56). Их альянс остается под вопросом.

Кроме того, на 58 мест (при имевшихся 76) могут рассчитывать консерваторы из фракции «Европейских консерваторов и реформистов». Часть из них тоже может объединиться с евроскептиками.

Европейские «зеленые», у которых сейчас 52 кресла, могут получить 71 мандат и стать четвертой по величине фракцией.

Объединенные левые могут получить 42 кресла (было 52).

Кроме того, еще 37 депутатов пока не обозначили своей принадлежности к фракциям или представляют новые партии.

Всего в Европарламенте 751 кресло.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этих выборах и о том, как ЕС пытается бороться с евроскептиками.