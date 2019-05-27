Ле Пен потребовала распустить парламент Франции

Результаты выборов в Европарламент свидетельствуют о том, что нужно распустить французское Национальное собрание, заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Партия Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.

Ле Пен заявила, что доверие народа Франции, оказанное ее партии – «это огромная честь». По словам Ле Пен, власти Франции должны «сделать выводы», передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

«Национальное объединение» считает, что голосование стало референдумом для президента Франции Эммануэля Макрона. Ле Пен заявила о необходимости «роспуска Нацсобрания, чтобы сделать систему голосования более демократичной».

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп признал поражение президентской партии на выборах в ЕП: «Я со всем надлежащим смирением воспринимаю результаты выборов. Когда ты оказываешься на втором месте, невозможно утверждать, что ты победил», – передает ТАСС.

При этом он заявил о намерении продолжать политику президента, хотя «прежние цели более не актуальны» и «настало время сосредоточиться на новых: это развитие Евросоюза, защита экологии, обеспечение экономического развития, занятости и социальной справедливости».

Филипп заявил, что для политики Парижа будут характерны «гуманизм» и «смелость».