Партия Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции

По данным экзитполов, крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент.

За «Нацобъединение» голоса отдали 24,20% избирателей. На втором месте – «Республика на марше» с 22,4% голосов, передает ТАСС со ссылкой на французскую социологическую службу Elabe.

В Венгрии, согласно данным опроса института «Незопонт», на выборах в Европарламент лидирует партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» премьер-министра Виктора Орбана. Как передает венгерское агентство МТИ, у партии 56% голосов.

На втором месте – Венгерская социалистическая партия и «Демократическая коалиция», набравшие по 10%. Движение «За лучшую Венгрию» набрало 9% голосов.

Между тем в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе объявили первые итоги выборов. Явка приблизилась к 51% и выросла впервые в истории. Например, на прошлых выборах в 2014 году она составляла 42,61%. Однако цифра может быть скорректирована, когда в подсчетах учтут явку на выборах в Великобритании, которые прошли 23 мая.

В Болгарии на выборах в Европарламент лидирует правящая в стране партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с правой партией «Союз демократических сил», в Хорватии – партия Хорватское демократическое содружество (ХДС). В Австрии, по данным экзитполов, лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая федеральным канцлером Себастьяном Курцем. В Германии – Христианско-демократический союз. В Греции – оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих выборах в Европарламент и о том, как ЕС пытается бороться с евроскептиками.