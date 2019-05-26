Партия Меркель предварительно лидирует на выборах в Европарламент в Германии

Христианско-демократический союз набирает около трети голосов на выборах в Европарламент в Германии, следует из данных экзиполов.

В ходе опросов выяснилось, что ХДС вместе с соратниками из Христианско-социального союза получает 28%, «Зеленые» – 22%, Социал-демократическая партия Германии – 15,5%, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N24.

«Альтернатива для Германии» предварительно набирает 10,5%, «Левые» и либеральная Свободная демократическая партия – по 5,5%.

Между тем, в Греции, по данным экзитполов, лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса, которую подержали 30,5% опрошенных. Правящая партия СИРИЗА набирает 24%.

В Австрии на выборах в Европарламент лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая федеральным канцлером Себастьяном Курцем.