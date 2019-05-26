Правящие партии побеждают на выборах в Европарламент в Болгарии и Хорватии

В Болгарии на выборах в Европарламент лидирует правящая в стране партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с правой партией «Союз демократических сил», свидетельствуют данные экзитполов.

«Коалиция ГЕРБ побеждает на европейских выборах, набирая около 32,7% голосов избирателей, она получит семь мандатов. БСП, набрав 23,2%, остается на втором месте – пять членов Европарламента», – цитирует ТАСС эксперта социологического агентства Alpha Research, выступившего в эфире телеканала BTV.

На третьем месте – «Движение за права и свободы» с 13,6%, что может обеспечить прохождение трех депутатов. По одному представителю могут получить партия «ВМРО – Болгарское национальное движение» (7%) и коалиция «Демократическая Болгария» (5,9%,).

В Хорватии экзитполы отдают лидерство партии Хорватское демократическое содружество (ХДС). За нее проголосовали 23,34% опрошенных. Это соответствует четырем депутатским мандатам из 12.

На втором месте – Социал-демократическая партия Хорватии (18,38% и три мандата). По одному представителю – у избирательного списка Мислава Колакушича, платформы «Хорватского суверенитета», партии «Живая стена», «Амстердамская коалиция», партии «Независимые за Хорватию».

В Австрии, по данным экзитполов, на выборах в Европарламент лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая федеральным канцлером Себастьяном Курцем. В Германии – Христианско-демократический союз. В Греции – оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».