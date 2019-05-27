Родилась новая Европа

«Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз, и как там изменится отношение к России?

Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, согласно предварительным результатам, Европейская народная партия (ЕПН) и социал-демократы впервые в истории потеряли совместное большинство в Европарламенте. При этом явка на выборы в ЕП стала рекордной за последние 20 лет и превысила 50%.

ЕНП получает 180 мандатов (из 751), а социал-демократы – 146. Таким образом, объединение этих двух партий не набирает необходимых для большинства 376 мандатов, хотя ранее им всегда удавалось преодолеть необходимый для коалиции барьер.

Третье место досталось объединившимся «Альянсу либералов и демократов за Европу» (АЛДЕ) и движению президента Франции Эмманюэля Макрона «Республика на марше» – они получили 109 мест. Набирает обороты и партия «Зеленые», которой до выборов давали лишь шестое место, но она заняла четвертое с 69 мандатами (было 50 в предыдущем составе ЕП).

В то же время евроскептики и националисты заметно улучшили свои позиции, получив более 110 мест, в то время как в парламенте предыдущего созыва у них было 78 мандатов.

Так, во Франции на выборах лидировала партия Марин ле Пен «Национальное объединение» с 23% голосов, в Британии евроскептическая партия Найджела Фараджа «Brexit» получила поддержку 31% голосов. В свою очередь в Венгрии партия Виктора Орбана «Фидеса» набрала 52% голосов, а партия Себастьяна Курца «Консервативная Австрийская народная партия», несмотря на «Ибицагейт», получила 35,4% голосов.

Но наиболее значимый результат среди националистов и правых, по мнению экспертов, показала итальянская партия «Лига», получив поддержку 35% избирателей.

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В то же время в Германии «правый поворот» не прошел: блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набирает около 28,2% голосов и побеждает на евровыборах, а социал-демократическая партия Германии (СДПГ) уступила «зеленым», набрав 15,5% голосов. Таким образом правящие партии показали наиболее низкие результаты за историю своего участия в общефедеральных выборах.

Примечательно, что Латвия будет представлена в ЕП двумя русскоязычными партиями: социал-демократическая партия Нила Ушакова «Согласие» получила 17,45% голосов, а «Русский союз Латвии» – 6,24%. Также интересно и то, что к Нилу Ушакову, против которого возбуждено уголовное дело в Риге, присоединится экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, в настоящее время скрывающийся от испанский властей в Бельгии.

По мнению декана факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряна, такие результаты выборов в Европарламент и внутри самих стран ЕС могут быть выгодны для России. «Если в Италии, во Франции и ряде стран у власти окажутся правые и евроскептики, которые в большинстве выступают за диалог с Россией, можно будет рассчитывать на создание коалиции, которая захочет пересмотреть отношения с Москвой», – заявил политолог газете ВЗГЛЯД.

Он пояснил, что в Италии Маттео Сальвини удвоил свои позиции, в то время как «Движение 5 звезд» потеряло голоса в два раза. Сальвини удалось выбрать те точки, которые сильнее беспокоили итальянцев, и он сумел удвоить свою поддержку, обойдя своих основных конкурентов – партнеров по коалиции. В свою очередь в Великобритании результат выборов показал, что бесполезно «увиливать» от Brexit, потому что население настаивает на своей позиции по выходу из ЕС. А во Франции победила правая партия евроскептика Марин Ле Пен, обойдя партию Макрона.

По мнению Сардаряна, результаты выборов в ЕП и внутри стран ЕС говорят о некой предтече к изменению политического ландшафта внутри ЕС. «Все это – индикаторы политических изменений в странах ЕС вопреки аналитикам, которые пытаются навешать на такие партии ярлык популистов. Это не популисты, это классические правые партии. Речь идет о развороте вправо в странах Европейского союза», – сказал политолог.

С мнением о том, что политическая карта Европы меняется солидарен германский политолог Александр Рар. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что теперь проект «Соединенные Штаты Европы» станет почти невозможен.

«Слишком разные силы и течения теперь представлены в руководстве Европы, и все идет к тому, что союз станет более расколотым, чем когда-либо. Крупнейшие европейские страны будут искать альтернативу Евросоюзу. Трения внутри ЕС усилятся», – заявил эксперт.

Говоря об итогах выборов непосредственно для Германии, он отметил, что немцы голосовали совершенно нетипично на фоне остальной Европы, где чувствуется сильный крен в правую сторону. По его словам, в Германии существенную победу одержали «зеленые».

«Правящие партии, такие как ХДС/ХСС и СДПГ, которые правили Германией и фактически руководили Европой в последние 70 лет, сейчас рушатся. Они теряют свои позиции, люди от них отворачиваются. Особенно это видно на примере как раз социал-демократов, которые провели хорошую избирательную кампанию, но все равно проиграли «зеленым», – пояснил политолог. – Таким образом,

в Германии сейчас начнется экологическая революция,

а либеральная – продолжится. «Зеленые» будут максимально дистанцироваться от своего главного политического врага – правых, и наоборот пытаться создать коалицию, поддержать идеологию партии левых».

«Это объяснимо, учитывая историю страны. Немцы хотят оттолкнуться от прошлого, для них слово «националист» – это по-прежнему страшное ругательство», – подчеркнул Александр Рар.

По его мнению, вся надежда была на Макрона, который предлагал Европе общие финансы и еще большее сращивание экономических систем. «Либералы рассчитывали, что он победит и потянет Европу за собой, станет этаким новым Де Голлем. Но эти надежды не оправдались. Шанс на сохранение единства останется, если евродепутаты сумеют услышать друг друга. В противном случае ЕС ждет дальнейшая дестабилизация и еще больший раскол», – резюмировал Рар.

В то же время председатель Координационного совета российских соотечественников Франции Дмитрий Кошко заявил газете ВЗГЛЯД, что для Франции важно поражение Макрона.

«Победа Ле Пен показывает, насколько действующие институты не представляют настоящие политические силы в стране, что и стало одной из причин кризиса во Франции. Ле Пен не просто так просит Макрона распустить Национальную ассамблею, которая не представляет страну», – сказал политолог.

По его мнению, после выборов в ЕП французы будут энергичнее. «В целом, сейчас на пространстве ЕС идет спор о том, какой будет Европа будущего», – считает Кошко, предположив, что в будущем в ЕС будут преобладать федералисты и ультралибералы.

«Конечно будет шумно, энергичными будут протесты евроскептиков. Но, например, в Польше на выборах победили сторонники суверенной Европы, но они такие русофобы, что другие суверенисты, как, например, французы и итальянцы, совершенно с ними не согласны по русскому вопросу. Так что единства среди правых и националистов не будет, что позволит сохранить нынешние общие тенденции в Европе и избежать кардинальных перемен в Евросоюзе», – заключил Кошко.