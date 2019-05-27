Родилась новая Европа

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27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 14:32  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Родилась новая Европа

Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж становятся новыми лицами ЕвропыФото: Remo Casilli, Francois Lenoir,
Simon Dawson/Reuters
«Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз, и как там изменится отношение к России? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Империя «Макдональдс», Тевтонский рыцарский орден, магазины «Вкусвилл», ярлык Золотой орды на княжение, кофейни Sturbuck, Магдебургское городское право... Что общего у всего вышеперечисленного? Подробности...

Суть всех украинских властей одна – Антироссия

Дмитрий Родионов, политолог
Не надо обольщаться: Украину мы потеряли, и любой новый политический проект может быть либо столь же, либо более антироссийским, чем предыдущий, но никак не меньше. И никакой Зеленский не сможет это изменить. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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            Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж становятся новыми лицами Европы   27 мая 2019, 14:20
            Фото: Remo Casilli, Francois Lenoir,
            Simon Dawson/Reuters
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Иван Абакумов

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            «Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз, и как там изменится отношение к России?

            Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, согласно предварительным результатам, Европейская народная партия (ЕПН) и социал-демократы впервые в истории потеряли совместное большинство в Европарламенте. При этом явка на выборы в ЕП стала рекордной за последние 20 лет и превысила 50%. 

            ЕНП получает 180 мандатов (из 751), а социал-демократы – 146. Таким образом, объединение этих двух партий не набирает необходимых для большинства 376 мандатов, хотя ранее им всегда удавалось преодолеть необходимый для коалиции барьер.

            Третье место досталось объединившимся «Альянсу либералов и демократов за Европу» (АЛДЕ) и движению президента Франции Эмманюэля Макрона «Республика на марше» – они получили 109 мест. Набирает обороты и партия «Зеленые», которой до выборов давали лишь шестое место, но она заняла четвертое с 69 мандатами (было 50 в предыдущем составе ЕП). 

            В то же время евроскептики и националисты заметно улучшили свои позиции, получив более 110 мест, в то время как в парламенте предыдущего созыва у них было 78 мандатов.

            Так, во Франции на выборах лидировала партия Марин ле Пен «Национальное объединение» с 23% голосов, в Британии евроскептическая партия Найджела Фараджа «Brexit» получила поддержку 31% голосов. В свою очередь в Венгрии партия Виктора Орбана «Фидеса» набрала 52% голосов, а партия Себастьяна Курца «Консервативная Австрийская народная партия», несмотря на «Ибицагейт», получила 35,4% голосов.

            Но наиболее значимый результат среди националистов и правых, по мнению экспертов, показала итальянская партия «Лига», получив поддержку 35% избирателей.  

            В то же время в Германии «правый поворот» не прошел: блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набирает около 28,2% голосов и побеждает на евровыборах, а социал-демократическая партия Германии (СДПГ) уступила «зеленым», набрав 15,5% голосов. Таким образом правящие партии показали наиболее низкие результаты за историю своего участия в общефедеральных выборах.

            Примечательно, что Латвия будет представлена в ЕП двумя русскоязычными партиями: социал-демократическая партия Нила Ушакова «Согласие» получила 17,45% голосов, а «Русский союз Латвии» – 6,24%. Также интересно и то, что к Нилу Ушакову, против которого возбуждено уголовное дело в Риге, присоединится экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, в настоящее время скрывающийся от испанский властей в Бельгии. 

            По мнению декана факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряна, такие результаты выборов в Европарламент и внутри самих стран ЕС могут быть выгодны для России. «Если в Италии, во Франции и ряде стран у власти окажутся правые и евроскептики, которые в большинстве выступают за диалог с Россией, можно будет рассчитывать на создание коалиции, которая захочет пересмотреть отношения с Москвой», – заявил политолог газете ВЗГЛЯД.

            Он пояснил, что в Италии Маттео Сальвини удвоил свои позиции, в то время как «Движение 5 звезд» потеряло голоса в два раза. Сальвини удалось выбрать те точки, которые сильнее беспокоили итальянцев, и он сумел удвоить свою поддержку, обойдя своих основных конкурентов – партнеров по коалиции. В свою очередь в Великобритании результат выборов показал, что бесполезно «увиливать» от Brexit, потому что население настаивает на своей позиции по выходу из ЕС. А во Франции победила правая партия евроскептика Марин Ле Пен, обойдя партию Макрона.  

            По мнению Сардаряна, результаты выборов в ЕП и внутри стран ЕС говорят о некой предтече к изменению политического ландшафта внутри ЕС. «Все это – индикаторы политических изменений в странах ЕС вопреки аналитикам, которые пытаются навешать на такие партии ярлык популистов. Это не популисты, это классические правые партии. Речь идет о развороте вправо в странах Европейского союза», – сказал политолог.

            С мнением о том, что политическая карта Европы меняется солидарен германский политолог Александр Рар. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что теперь проект «Соединенные Штаты Европы» станет почти невозможен.

            «Слишком разные силы и течения теперь представлены в руководстве Европы, и все идет к тому, что союз станет более расколотым, чем когда-либо. Крупнейшие европейские страны будут искать альтернативу Евросоюзу. Трения внутри ЕС усилятся», – заявил эксперт.

            Говоря об итогах выборов непосредственно для Германии, он отметил, что немцы голосовали совершенно нетипично на фоне остальной Европы, где чувствуется сильный крен в правую сторону. По его словам, в Германии существенную победу одержали «зеленые».

            «Правящие партии, такие как ХДС/ХСС и СДПГ, которые правили Германией и фактически руководили Европой в последние 70 лет, сейчас рушатся. Они теряют свои позиции, люди от них отворачиваются. Особенно это видно на примере как раз социал-демократов, которые провели хорошую избирательную кампанию, но все равно проиграли «зеленым», – пояснил политолог. – Таким образом,

            в Германии сейчас начнется экологическая революция,

            а либеральная – продолжится. «Зеленые» будут максимально дистанцироваться от своего главного политического врага – правых, и наоборот пытаться создать коалицию, поддержать идеологию партии левых».

            «Это объяснимо, учитывая историю страны. Немцы хотят оттолкнуться от прошлого, для них слово «националист» – это по-прежнему страшное ругательство», – подчеркнул Александр Рар.

            По его мнению, вся надежда была на Макрона, который предлагал Европе общие финансы и еще большее сращивание экономических систем. «Либералы рассчитывали, что он победит и потянет Европу за собой, станет этаким новым Де Голлем. Но эти надежды не оправдались. Шанс на сохранение единства останется, если евродепутаты сумеют услышать друг друга. В противном случае ЕС ждет дальнейшая дестабилизация и еще больший раскол», – резюмировал Рар.

            В то же время председатель Координационного совета российских соотечественников Франции Дмитрий Кошко заявил газете ВЗГЛЯД, что для Франции важно поражение Макрона.

            «Победа Ле Пен показывает, насколько действующие институты не представляют настоящие политические силы в стране, что и стало одной из причин кризиса во Франции. Ле Пен не просто так просит Макрона распустить Национальную ассамблею, которая не представляет страну», – сказал политолог.

            По его мнению, после выборов в ЕП французы будут энергичнее. «В целом, сейчас на пространстве ЕС идет спор о том, какой будет Европа будущего», – считает Кошко, предположив, что в будущем в ЕС будут преобладать федералисты и ультралибералы.

            «Конечно будет шумно, энергичными будут протесты евроскептиков. Но, например, в Польше на выборах победили сторонники суверенной Европы, но они такие русофобы, что другие суверенисты, как, например, французы и итальянцы, совершенно с ними не согласны по русскому вопросу. Так что единства среди правых и националистов не будет, что позволит сохранить нынешние общие тенденции в Европе и избежать кардинальных перемен в Евросоюзе», – заключил Кошко.

            Комментарии экспертов

            Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба
            Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
            «В какой-то степени Европа, правда в гораздо более смягченном пока виде, повторяет саму себя чуть менее, чем 100-летней давности. Опять проваливается центр и растут радикалы, опять Италия – впереди процесса обновления, «Лига» набрала больше всех голосов избирателей и получила 34 места в Европарламенте. Глубокий раскол во Франции – половина активных избирателей проголосовала за «Национальное объединение» Ле Пен, а половина – за ультралиберальное движение Эммануэля Макрона. Ситуация раскола в общества отражена в полной мере. Пока от общего тренда отстает Германия – «Альтерантива» пришла третьей, уступив христианским демократам, «зеленым» и социал-демократам. Но, возможно, немцы просто долго запрягают... Зато как едут...»

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