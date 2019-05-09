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9 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество

Борьба за возобновляемые источники энергии ведет Прибалтику к энергетическому кризисуФото: Ints Kalnins/Reuters
Прибалтийские страны намерены обложить российское электричество дополнительной пошлиной. А все из-за того, что низкая цена электроэнергии из России достигнута с помощью «нечестной конкуренции». В чем именно заключается эта «нечестность» и почему в борьбе с российским электричеством Прибалтика сама уничтожает свою энергетическую независимость? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Еврсоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда может быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 году Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Решение Ирана пересмотреть ядерную сделку чревато непредсказуемыми последствиямиФото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США: те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
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В День Победы лучше не спорить, а помнить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
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Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
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      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

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            Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

            Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей истории   9 мая 2019, 18:20
            Фото: Katarina Stoltz/Reuters
            Текст: Тимофей Бордачев

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            9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Еврсоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда может быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России?

            Именно 9 мая 1950 года министром иностранных дел Франции Робером Шуманом было предложено начать работу над объединением Европы. Это объединение изначально задумывалось, как свободный союз государств. Но постепенно такая модель интеграции подверглась существенным искажениям. Сейчас возникает вероятность того, что эти искажения будут исправлены и изначальная природа праздника в каком-то смысле восстановится. Однако стратегические последствия этого предсказать очень трудно. В том числе и для России, которой, возможно, придется иначе взглянуть на некоторые свои базовые ценностные установки, одним из олицетворений которых является «наше 9 мая».

            В 2019 году «День Европы» отмечается в особой атмосфере – приближаются выборы в Европейский парламент. Эти выборы обещают быть особенными – впервые оппозиция традиционному европейскому истеблишменту идет на выборы не с лозунгами ликвидации Европейского союза как такового, а с предложениями по его реформе. Какое количество голосов условная «коалиция правых» получит на выборах, пока неизвестно, называются цифры от 15 до 25%. Но очевидно одно – впервые с момента создания Европарламента в его стенах появится серьезное объединение депутатов, предлагающих сдвинуть европейскую интеграцию с того накатанного пути, на котором она оказалась в последние 30-40 лет, и который привел ее в тупик и системный кризис.

            Костяк будущей фракции «правых реформ» составят депутаты от Национального объединения (бывший «Национальный фронт» Марин Ле Пен) и итальянской «Лиги» – наиболее влиятельной сейчас партии на Апеннинах. Поддержку им составят, по всей видимости, правящая в Венгрии «Фидес», «Альтернатива для Германии», правые из Австрии и более мелких европейских государств. В результате может получиться вполне крепкая коалиция, участники которой сойдутся по нескольким базовым вопросам. Этих вопросов может быть не так уж и много. Но постановка их в качестве единой программы на общеевропейском уровне станет поистине революционным для Евросоюза событием.

            Добавим, что особый символизм предстоящим выборам придает тот факт, что они проводятся в год 40-летия прямых выборов в Европейский парламент в 1979 году. За пять лет до этого главы стран тогда Европейских экономических сообществ (ЕЭС) согласились дать собственным гражданам право избирать депутатов ЕП, не предоставив этому органу никаких серьезных рычагов влияния на механизм принятия решений в ЕЭС. Результат отказался неожиданным – уже в 1980 году группа депутатов ЕП предложила политическую программу углубления европейской интеграции. Именно эта программа легла в основу всего развития Европы в последующие два десятилетия. Окончательно затушить ее последствия удалось только к середине 2000-х, когда была провалена Конституция для Европы.

            Так вот, в 1979 году сторонники радикальных реформ не составляли большинства депутатов ЕП. Да это, собственно, и не имело значения. Все равно чисто юридически они не могли принять обязывающих кого-либо к исполнению решений. Однако ими была поднята политическая «волна», которую восприняли представители крупного и среднего бизнеса, общественных организаций. К ним оказались вынуждены прислушаться правительства стран-членов ЕЭС. Результатом оказались радикальные реформы европейской интеграции в середине 1980-х, сделавшие Европу той, которой мы ее знаем сегодня.

            Спрашивается, не окажут ли вероятные предложения условного «блока правых» в будущем Европарламенте аналогичного или близкого по масштабам влияния? Тем более, что в отдельных странах Евросоюза (Италия, Венгрия) представители этого блока уже находятся у власти.

            А вопросы, которые намерены ставить европейские правые, могут иметь решающее значение для всей судьбы европейской интеграции. Во-первых, это положение и роль Европейской комиссии (ЕК) – пресловутой организации т.н. «евробюрократов». За прошедшее с середины 1980-х годов время ЕК из скромного исполнительного органа ЕС превратилась в могущественную структуру с мощной корпоративной культурой и значительной степенью высокомерия в отношении стран-участниц Евросоюза (за исключением, конечно, таких могущественных, как Германия или Франция). Европейские правые в качестве наиболее желательного радикального решения предлагают Европейскую комиссию вообще ликвидировать в ее нынешнем качестве. Именно потому, что она представляет угрозу для реального суверенитета стран-участниц ЕС. Альтернатива – профильные агентства, отвечающие за решение конкретных задач по поручению государств Евросоюза.

            Даже незначительное движение в сторону реализации такого сценария изменило бы лицо современной Европы до неузнаваемости.

            Во-вторых, европейские правые призывают отказаться от большинства чисто политических аспектов интеграции, полностью сохранив при этом общий рынок. Они требуют субстантивной, а не декоративной реформы европейской миграционной политики. Последнее является сейчас, наверное, наиболее важным требованием избирателей, поскольку напрямую затрагивает их безопасность и ценности. Та европейская политика в области миграции, которая существует сейчас, уже просто угрожает европейским гражданам. Хотя и полностью устраивает традиционный европейский истеблишмент, живущий между Брюсселем и Страсбургом – основными управленческими центрами Евросоюза.

            В одной из своих недавних статей крупный американский историк Тимоти Снайдер пишет, хотя и не напрямую, что для того, чтобы избежать собственной радикализации, ведущие страны Европы должны быть частью большего по масштабам объединения. Своего рода империи. Вполне естественно, что управляющий орган такой империи должен быть наднацинальным и с одинаковым презрением относиться к подведомственным государствам. До последнего времени на место такого наднационального органа претендовала именно Европейская комиссия. Поэтому ее существенное ослабление нанесет удар по идеалам всех, кто видит Европу в качестве некой империи будущего.

            Повторим, даже в случае наиболее масштабного успеха Национального движения, Лиги и их союзников на предстоящих выборах они не смогут сразу и в одночасье изменить курс развития Европейского союза. Но они смогут создать политические импульсы для движения Европы в сторону не имперского монстра, а свободного объединения наций. А только такая Европа возможна и устойчива.

            Тем более, что любой имперский монстр всегда имеет национальное лицо. Этим лицом в последние 10 лет стала Германия Ангелы Меркель. В самой Германии оппозицию имперскости и подчинению всех единым правилам представляет, как это не парадоксально, «Альтернатива», которую политические противники называют чуть ли не неофашистской.

            Исторически Европа всегда стояла перед выбором двух сценариев единства. Назовем их «единство по Руссо» и «единство по Гоббсу». Первое предполагает добровольное объединение европейскими странами по тем вопросам, которые не нарушают их суверенных прав. Именно такая модель была заложена в основу европейской интеграции изначально и подверглась существенным искажениям в последние 10 – 15 лет. Вторая модель – «по Гоббсу» – это именно имперская форма объединения с сильным общим центром.

            Создать такое объединение пытались, например, Наполеон или Гитлер.

            Современный европейский истеблишмент вполне уютно чувствовал себя под крылом европейской бюрократии и навязываемых ей практик. Населению предлагалось наслаждаться благами интеграции, вроде бесплатного роуминга, и праздновать «день Европы» 9 мая.

            Что будет означать начало движения Европы в сторону более демократического и, при этом, организационно рыхлого объединения для России? Теоретически это означает гораздо большую свободу маневра в отношениях с европейскими государствами и реализации национальных целей в Европе. Однако одновременно это может потребовать и изменения всей парадигмы отношения к Европе и европейскому национализму, сложившейся на основе опыта Великой отечественной войны. А вот это для нас может стать болезненным.


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