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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Российские подводные роботы изменят картину морских сражений

О новой подводной лодке известно крайне мало – нет даже ее полного изображенияФото: Олег Кулешов/ТАСС
Россия сделала еще один шаг в создании уникального вида оружия, которое так пугает американцев: подводного беспилотника «Посейдон». На воду спущена подводная лодка, которая станет носителем «Посейдонов» – АПЛ «Белгород». Как устроен этот сверхсекретный корабль и какими возможностями он будет обладать? Подробности...
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Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

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Тюмень спасли от боевиков

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В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

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            Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

            Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсию   24 апреля 2019, 08:28
            Фото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы?

            Европейский союз готовится к важному испытанию на прочность – через месяц пройдут выборы в Европарламент, на которых заметного успеха достигнут евроскептики. Даже если они не получат самую большую фракцию, то их влияние на политику Евросоюза вырастет и просто игнорировать их, как это делают сейчас правящие Европой политики уже не получится – тем более на фоне Брекзита.

            Это проявится уже осенью, когда Еврсоюзу нужно будет выбирать себе новое руководство – полномочия нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, как и председателя Европейского совета (то есть условного президента Евросоюза) Дональда Туска истекают к 1 ноября и к 1 декабря. И если место председателя Евросовета довольно номинально, да и выбирают его члены совета (то есть руководители всех 28 государств ЕС), то глава Еврокомиссии, то есть премьер единой Европы, должен быть утвержден Европарламентом. И тут, в новом составе Европарламента, могут произойти неожиданности – то есть существующий сейчас план может дать сбой.

            Пока что главным претендентом на пост нового главы Еврокомиссии является Манфред Вебер – 46-летний баварец возглавляет крупнейшую в Европарламенте фракцию Европейской народной партии (это как бы правые – раньше их называли христианскими-демократами, хотя сейчас и от правого, и от христианского в их идеологии почти ничего не осталось).

            Представитель ЕНП и сейчас возглавляет Еврокомиссию – люксембуржец Юнкер просто уже не хочет (да и не может) переизбираться на второй срок. А кандидатуру Вебера поддерживает не только ЕНП, но и Берлин – так что если ЕНП сохранит позиции главной фракции (даже потеряв часть мест), то она будет добиваться назначения своего человека, причем «перед лицом популистской и евроскептической опасности» ее поддержит и ныне вторая по численности депутатов Партия европейских социалистов (то есть объединение европейских левых партий – ставших за последние годы столь же условно «левыми», как и «правые» из ЕНП).

            А если и этого будет мало, то привлекут и «европейских либералов». Понятно, что успех евроскептиков (от Марин Ле Пен до Маттео Сальвини) будет неприятен для евроинтеграторов и евробюрократов – но пока что они исходят из того, что сумеют пережить его.

            Однако на пути к премьерству Вебера неожиданно появилось еще одно препятствие. В субботнем интервью председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Ангела Меркель может в будущем занять руководящий пост на европейском уровне:

            «Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет.

            Она не только личность, достойная уважения, но и достойное любви совокупное художественное произведение».

            Да, Юнкер отвечал на наводящий вопрос о том, может ли он себе представить, что Меркель после того, как закончится срок ее работы канцлером, получит пост в Еврокомиссии – но все равно подобные заявления не появляются просто так. По словам Юнкера, Меркель обладает высокой квалификацией и достойна занять руководящий пост в ЕС – то есть не имеем ли дело с подготовкой общественного мнения к новому месту работы Меркель? Причем достаточно скорому.

            Дело в том, что хотя срок полномочий Меркель на посту канцлера истекает осенью 2021-го года и она уже не только объявила о том, что не будет больше выдвигаться на пост главы правительства, но и ушла с поста главы партии ХДС, далеко не факт, что она не освободит кресло в Берлине еще раньше. Есть два варианта ее ухода – распад правящей коалиции (вполне возможный, если младший партнер ХДС, социал-демократы, убедятся в том, что альянс с Меркель продолжает снижать их и так упавшую до рекордно низкого уровня популярность у избирателей) или решение самой Меркель и ХДС.

            Второй вариант вполне возможен как за год до выборов – то есть осенью 2020-го – так и раньше, если ХДС увидит, что и она продолжает терять поддержку избирателей. Понятно, что для ХДС принципиально важно голосование на местных выборах в Германии – при избрании парламентов земель – но и майские выборы в Европарламент будут иметь важное психологическое значение для внутригерманской ситуации.

            Если «Альтернатива для Германии» улучшит свой результат, а ХДС ухудшит, Меркель может сыграть на опережение. То есть не дожидаться следующего народного голосования (на выборах в парламенты земель) и уйти с поста канцлера. Ее преемником тогда станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой она уже уступила место лидера ХДС – и возможно это позволит партии остановить падение своей популярности и лучше подготовится к выборам 2021 года.

            Такой сценарий представляется вполне возможным – даже без учета дальнейших планов Меркель. А уж слова Юнкера и вовсе придают всей интриге новое измерение – то есть Меркель может уйти не из политики, а просто пересесть из одного кресла в другое, перейти с немецкого уровня на европейский.

            Да, Меркель не раз говорила о том, что не планируют продолжать политическую карьеру после завершения работы канцлером – но что будет если ее «настойчиво попросят», если «партия скажет надо»? Надо спасать проект единой Европы от страшной угрозы со стороны разбушевавшихся популистов-евроскептиков...

            Понятно, что пост главы Еврокомиссии не дает возможности руководить всей Европой – но это сейчас не дает. Одно дело, когда его занимает бывший премьер-министр Люксембурга – и совсем другое, когда во главе ЕК окажется бывший канцлер Германии, причем не абы какой, а возглавлявший ее полтора десятилетия. Не место красит человека – в случае с Меркель это будет более чем уместно.

            Тем более, что после выхода Великобритании (который даже если в итоге и не состоится, все равно уже сильнейшим образом ослабил влияние Лондона на общеевропейские дела) будут сняты неофициальные запреты на то, чтобы руководителем европейского правительства был немец. Понятно, что британцы, всегда претендовавшие на то, что они являются второй главной силой в Евросоюзе, не хотели видеть представителя Германии во главе общеевропейского правительства. Более того, они часто бывали недовольны даже теми кандидатами от малых стран, которых считали слишком пронемецки настроенными (как это было в случае с избранием Юнкера в 2014 году).

            Из 12 глав Еврокомиссии за 60 лет только один был немцем – но это был ее самый первый глава, руководивший с 1958 по 1967 год, в те годы, когда Великобритания и не входила в состав Европейского экономического союза. Представитель острова, кстати, однажды занимал этот пост – в конце 70-х.

            Но по настоящему серьезный вес пост главы Еврокомиссии стал приобретать начиная с 90-х, когда ЕС перешел на новый уровень евроинтеграции, и особенно с нулевых, когда появилась единая валюта. За последние четверть века, после того, как главой ЕК перестал был француз Жак Делор, общеевропейское правительство возглавляли представители Люксембурга (дважды), Португалии и Италии. Это всегда были бывшие премьеры – авторитетные в европейской элите люди. Но, как уже было сказано, не представители одной из трех главных европейских стран – Германии, Франции и Великобритании.

            Теперь, после Брекзита, возражение против немцев снято – и путь к избранию Манфреда Вебера открыт. Но зачем ставить во главе европейского правительства никогда ничем не руководившего (и просидевшего треть своей жизни в Европарламенте) партийного функционера – когда можно сразу поставить самую тяжелую фигуру всей европейской политики?

            Да, Меркель теряет популярность в Германии – но ее страна по-прежнему остается не просто локомотивом евроинтеграции, но и ее главным выгодополучателем.

            Да, евроинтеграция переживает критические времена – но кому спасать ее, как не той, кто уже столько сделала для сохранения и укрепления Евросоюза? К тому же пока у руля в Германии будет наследница и протеже Меркель, Ангела сможет править единой Европой практически из двух кресел: из Брюсселя и Берлина.

            Так что еще может статься, что именно уход Меркель на повышение поможет Евросоюзу пережить надвигающийся кризис.


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