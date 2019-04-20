Названа возможная должность Меркель после ухода с поста канцлера

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал, каким может быть политическое будущее канцлера Германии Ангелы Меркель, которую он назвал произведением искусства.

Юнкер считает, что Меркель в будущем может занять руководящую должность в структурах ЕС. Канцлер ФРГ могла бы возглавить ЕК, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Funke.

По словам Юнкера, он «не может представить», что Меркель «бесследно исчезнет». Нынешний глава ЕК назвал Меркель достойной уважения личностью, а также «достойным любви совокупным художественным произведением».

Напомним, Меркель заявила о своем уходе с поста канцлера Германии.

Предположительно Меркель покинет свой пост в конце текущего срока, то есть в 2021 году. Однако экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль допускал возможность отставки Меркель уже в мае 2019 года.

Кроме того, Меркель уже ушла с поста председателя ХДС.