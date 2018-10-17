Экс-глава МИД Германии допустил возможность скорой отставки Меркель

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не исключил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель вскоре уйдет со своего поста.

По его мнению, это должно произойти уже в мае 2019 года, передает ТАСС.

«Вполне возможно, что отказ Меркель от председательства в ХДС – лишь первый шаг, чтобы в конце концов дать возможность ХДС/ХCC, СвДП и «зеленым» сформировать коалицию, отказавшись от поста канцлера», – написал политик в специальной колонке для издания Die Zeit.

Напомним, в понедельник Меркель объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза в этом декабре, при этом она добавила, что планирует остаться на посту канцлера до 2021 года.

Псле этого сопредседатель фракции «Альтернативы для Германии» в немецком парламенте Алис Вайдель заявила об успешном завершении «охоты на Меркель».