Альтернатива для Германии» объявила об успешном завершении «охоты на Меркель»

Сопредседатель фракции «Альтернативы для Германии» в немецком парламенте Алис Вайдель заявила об успехе объявленной «охоты» на канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Председатель партии евроскептиков «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд, комментируя решение Меркель уйти с поста лидера Христианско-демократического союза (ХДС), отметил: «Это во многом произошло из-за нас», передает ТАСС со ссылкой на dpa.

«Охота, которую объявил мой коллега Гауланд, завершилась успешно», – отметила в свою очередь сопредседатель фракции АдГ в парламенте Алис Вайдель.

Ранее Гауланд заявлял о намерении сторонников партии евроскептиков «объявить охоту» на лидера блока ХДС/ХСС Ангелу Меркель.

Накануне Меркель объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза в декабре этого года.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытке Меркель продвинуть на свое место политического «клона».