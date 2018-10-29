Меркель подтвердила решение не переизбираться на новый срок

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не будет выдвигаться на пост председателя Христианско-демократического союза в декабре, но добавила, что планирует остаться на посту канцлера до 2021 года.

«На следующем партийном съезде ХДС в декабре в Гамбурге я не буду вновь выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС», – сказала Меркель, которая возглавляла партию на протяжении 18 лет.

Она также заявила, что устранится от дискуссий о преемниках на посту главы ХДС, передает ТАСС.

В то же время Меркель заявила, что не намерена в 2021 году бороться за место в бундестаге, а также отказывается от выдвижения в канцлеры и на другие политические посты, передает РИА «Новости».

«Этот мой четвертый срок будет последним моим сроком на посту канцлера ФРГ. На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ, либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности», – сказала Меркель.

Ранее источники сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель решила не переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но надеется остаться на посту главы государства. Однако в бундестаге после заявления Мерколь спрогнозировали скорую смену канцлера Германии.