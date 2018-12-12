Китай расшатывает Европу на глазах у России

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30 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
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Выборы президента Украины оказались полны неожиданностей

На выборах президента Украины до сих пор сохраняется интригаФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Выборы президента Украины в 2019 году выглядят уникальными по многим параметрам. Прежде всего – напряженностью борьбы и полной ее бессмысленностью для страны. Достаточно вспомнить рекордное число зарегистрированных кандидатов (44) и то, что тройку лидеров составляют кандидаты промайданного лагеря. Есть ли у Порошенко шансы остаться президентом – и какие главные сюрпризы преподнесли эти выборы? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Китай расшатывает Европу на глазах у России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние несколько недель ознаменовались в Европе дискуссией о том, насколько далеко страны Евросоюза могут и должны идти в своем сотрудничестве с Китаем. И даже в какой степени они должны Китай сдерживать. Подробности...

Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела – это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...
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            Тимофей Бордачёв

            Китай расшатывает Европу на глазах у России

            Тимофей Бордачёв
            Программный директор клуба "Валдай"
            		 30 марта 2019, 11:25

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            Похоже, что у России и Европейского союза появляется новая тема для заинтересованного двустороннего обсуждения. Последние несколько недель ознаменовались в Европе дискуссией о том, насколько далеко страны Евросоюза могут и должны идти в своем сотрудничестве с Китаем. И даже в какой степени они должны Китай сдерживать, не позволяя ему вносить раскол в «европейское единство» и укреплять связи с отдельными странами Евросоюза.

            Пекин уже не первый раз становится возмутителем спокойствия в европейских политических кругах. Причина – слишком большой соблазн, который китайские инвестиционные предложения представляют собой для отдельных стран ЕС. Особенно для европейского Юга, оказавшегося после кризиса зоны Евро в 2009-2013 гг. в достаточно угнетенном и зависимом от Берлина, Брюсселя и Франкфурта (здесь находится Европейский центральный банк) положении.

            В этот раз основным стимулом для оживления дискуссий на уровне ЕС стало намерение правительства Италии более активно привлекать китайские деньги. Это намерение, а также активизация формата 1+16 (Китай и 16 стран ЦВЕ и Балкан) серьезно насторожили Брюссель.

            Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что европейские лидеры должны были начать серьезный разговор об отношениях с Китаем «уже несколько лет назад». Одновременно он призвал к более жесткому контролю над происхождением возможных китайских инвестиций. Характерно, что активную поддержку в это вопросе Еврокомиссия получила от Германии – самого крупного получателя китайских инвестиций среди всех государств Европейского союза. Здесь России и ведущей стране Европейского союза, важному торгово-экономическому партнеру Москвы, явно есть о чем поговорить.

            Китай идет на Запад весьма уверенно и настойчиво. Начиная с 2013 года. Поднебесная выдвигает все больше инициатив, предполагающих развитие на западном направлении транспортной инфраструктуры и расширения там числа производственных цепочек.

            Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

            Причины объективны – перегретая госкредитами китайская экономика, особенно строительный и инфраструктурный секторы, нуждаются в экспансии ради собственного выживания. Ну и, само собой, развитие связей торговых путей на континентальны пространствах Евразии необходимо Китаю для преодоления «кошмара проливов» – постоянного страха того, что США могут легко перекрыть судоходные пути, связывающие Китай и Европу с Ближним Востоком. И тем самым отрезать КНР от источников энергоресурсов и доступа к европейским рынкам. Последствия этих китайских планов закрепиться на континентальном пространстве Евразии, включая Европу, и вызывают опасения в Старом свете.

            Нельзя сказать что масштабные китайские предложения воспринимаются однозначно и в России. В 2015 году Москва, после некоторых размышлений, приветствовала китайскую инициативу «Один пояс и один путь», которая, впрочем, тогда называлась «Экономический пояс Шелкового пути». Россия, как могущественная сверхдержава не могла и не может стать частью этого проекта. Но она может и должна с ним сотрудничать. Такое понимание возникло практически сразу. Тогда, в мае 2015 года, в Москве было принято Совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина о сопряжении китайского проекта и Евразийской экономической интеграции. Практическим результатом этого заявления стало Соглашение между Евразийским экономическим союзом и Китайской народной республикой, подписанное в мае 2018 года в тогда еще Астане и находящееся сейчас на стадии ратификации.

            Это соглашение позволило снять много опасений относительно перспектив сотрудничества малых и средних стран бывшего СССР и могущественного Китая, а точнее – их попадания в зону безусловного китайского доминирования. Но если посмотреть на структуру торговли и инвестиций между Китаем, с одной стороны, и, например, Киргизстаном или Таджикистаном, с другой, то станет очевидно, что здесь Китай явно доминирует. Причины очевидны – Евразийский экономический союз и его главный исполнительный орган – Евразийская экономическая комиссия – не имеет достаточно компетенций для регулирования инвестиций, а национальные правительства маленьких и бедных стран постсоветского пространства в этих инвестициях остро нуждаются.

            Поэтому системная неурегулированность в этом вопросе может в будущем стать головной болью. В том числе и для России. Тотальная зависимость малых и бедных стран ЕАЭС от Китая неизбежно станет ограничителем их способности к дальнейшей интеграции. Ниже мы увидим, что с подобной проблемой может вполне столкнуться и Европа. По меньшей мере, уже упомянутая настороженность европейских чиновников связана именно с опасениями за единство их собственного международного объединения.

            Добавляет неопределённости и вопрос о китайском участии в арктических делах. В январе прошлого года в Пекине была опубликована «Белая книга», в которой Китай впервые четко ставит вопрос о наличии у него своих интересов в освоении Арктики и, что наиболее важно, управлении этим регионом. Здесь Россия, совместно с другими постоянными членами Арктического совета, видимо, также должна будет выработать более четкую позицию. Которая одновременно будет содействовать международному сотрудничество в арктической зоне Большой Евразии, и защитит там российские особые интересы.

            Но вернемся к Европе. По сути, готовность таких стран как Италия обсуждать с Китаем серьезные долгосрочные инвестиционные планы означает, что они по природе своих отношений с Поднебесной недалеко ушли от таких государств, как Пакистан, Таджикистан или, например, Шри Ланка. Безусловно, в случае, если какая-то часть этих планов будет реализована условия получения китайских инвестиций для условной Италии или Греции окажутся несравнимо более пристойными, чем для стран Южной или Юго-Восточной Азии. Там китайские компании приходят не просто со своими деньгами, но и со своими рабочими и материалами.

            В Европе такого явно не будет и китайцам придется больше принимать во внимание интересы местных бизнес-игроков и правительств. Даже государства Центральной и Восточной Европы могут получить китайские деньги на гораздо более выгодных условиях, чем страны уже не европейского, а глобального Юга. Но это не меняет природы возникающей коллизии – на наших глазах Китай становится источником ресурсов, необходимых для развития уже не только в глазах т.н. стран «третьего мира», или развивающихся, а уже для европейских государств. С точки зрения Европейского союза как проекта это достаточно опасно.

            Если необходимые ресурсы страны Юга и Востока Европы смогут получать уже не из институтов Евросоюза, а от Китая, то что будет скреплять европейскую интеграцию материальным интересом? Пока правительства вроде итальянского явно играют – угрожают Брюсселю и Берлину, что если те не станут более сговорчивыми в бюджетных вопросах, то Рим найдет средства и на стороне. Но что если эта игра затянется и пример действительно осязаемые очертания?

            Европа стоит перед сложным выбором. Очевидно, что сотрудничество с Китаем должно будет в будущем идти значительно дальше простой торговли и одностороннего движения инвестиций с Запада на Восток. Более того, ведущие европейские державы заинтересованы в этом не меньше самого Китая. Но как сделать, чтобы более сбалансированные отношения не вели к размыванию самого важного для европейцев проекта – региональной интеграции, пока не совсем очевидно.

            На фоне общего желания сотрудничать появляются, как мы видим, и панические настроения. Схожая ситуация возникает и для России. Поэтому сейчас России и Европе, возможно с участием в ряде случаев китайских партнеров, необходимо запускать многоуровневый переговорный механизм, как мы будем взаимодействовать в будущем. Россия, конечно, несопоставима с Евросоюзом и Китаем по общим экономическим показателям. Но она занимает особое географическое положение, делающее ее центральную роль в построении новой, «связанной» Евразии совершенно уникальной.


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