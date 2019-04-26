Макрон угрожает разрушить Шенгенское соглашение

Система открытых границ в ЕС, которая служит одним из главных символов объединенной Европы, должна быть изменена. Столь радикальную идею озвучил не какой-нибудь маргинал, а лидер одной из главных стран сообщества - президент Франции Эмманюэль Макрон. Против кого направлена эта инициатива - и имеет ли она шансы быть реализованной?

«Мы решили преобразовать народный гнев в государственные решения», – так красиво начал одну из своих речей президент Франции Эммануэль Макрон несколько недель назад. Метод трансформации, по мысли французского лидера, должен был представлять собой пакет политических мер, которые он собирался огласить 15 апреля в ходе обращения к нации. Но выступление пришлось отложить – вмешался пожар в Нотр-Даме.

Заявление президента Франции, содержащее «план спасения», обнародовано было 25 апреля. После чего последовала пресс-конференция – первая за двухлетнее пребывание Макрона у власти. Именно здесь из его уст прозвучал посыл, на который следует обратить пристальное внимание. Это предложение «сократить пространство Шенгена».

В число тех, кого надо сократить, по мысли Макрона, должны войти государства, которые не хотят участвовать в распределении мигрантов. Мигранты, напомним, прибывают в основном в наиболее богатые страны ЕС, а также страны Южной Европы - которые хотят переправить их другим членам ЕС. И рады этому далеко не все страны Евросоюза.

Наиболее явно это недружелюбие (то есть стремление сохранить аутентичность нации) проявляют Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Эти страны создали так называемую «Вышеградскую четверку», заявившую о несогласии с политикой пропорционального распределения беженцев по странам Сообщества. Австрия в 2016 году тоже закрывала свои границы для нелегалов, пытающихся перебраться на ее территорию из других государств ЕС. Латвия, Литва, Эстония высказывали озабоченность, что не смогут обеспечить перераспределенным беженцам мало-мальский экономический уровень жизни, да и вообще «мало что знают об арабской и африканской культурах – уживутся ли они с национальными европейскими».

В свое время и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон неоднократно высказывался о необходимости «провести миграционные реформы» в Евросоюзе с целью ограничить перемещение иноземцев. Нежелание пускать к себе арабо-африканских нелегалов, желающих попасть «из грязи в князи», кстати – одна из причин, почему Соединенное Королевство решило покинуть «Содружество 28-ми».

На первый взгляд инициатива президента Франции несет в себе нарушение одного из четырех главных принципов свобод Евросоюза, а именно свободы передвижения лиц. А если приглядеться попристальнее, то выяснится, что негативно влияет и на остальные три – свободы движения товаров, услуг и капиталов. То есть предложение главного француза выглядит, практически, как удавка для ЕС, приглашение к самоповешению?

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Нашествие мигрантов из Северной Африки и стран Ближнего Востока в последние годы столь мощное, что перспектива христианской Европы быть поглощенной мусульманами выглядит как реальная угроза. Голоса ультраправых партий, выступающих за национальную самоидентификацию государств, входящих в ЕС, с каждым днем слышны все громче. Поддержка этих политических организаций населением также растет, что не может не беспокоить правящую в Евросоюзе элиту. Особенно если вспомнить, что до выборов в европарламент остался всего месяц.

Мигранскую карту надо разыгрывать сейчас, завтра будет поздно. Но разыгрывать ее надо хитро, предпочтительно – перекладывая в значительной степени нагрузку на чужие плечи. И в этом ракурсе идея Макрона выглядит для него логичным политическим шагом.

Казалось бы, перекрыть доступ нелегалам в страны ЕС – вопрос технически и легко решаемый. Надо только, как это делает вице-премьер итальянского правительства Маттео Сальвини, запретить судам, перевозящим беженцев входить в средиземноморские порты – основная масса пришельцев добирается до Старого Света именно морем. Но как раз это-то и проблематично: нелегалы отчаливают от ливийских берегов на утлых надувных лодках. Они рассчитывают быть подобранными судами различных НКО, дежурящих в Средиземноморье именно с целью подбора иммигрантов.

Миссия благородная – человека за бортом бросить есть нарушение всех писаных и неписаных правил мореходства. Как НКО на этом зарабатывают, связано ли это с мафией и пр. – тема отдельного разговора. А сейчас надо констатировать: подобранные в волнах нелегалы должны быть спущены на землю в ближайшем порту. Отказать им формально в этом нельзя, они – потерпевшие кораблекрушение.

Значит, чтобы не допустить пришельцев на территорию Европы, их следует остановить еще в Африке. Идея в Брюсселе звучала, обсуждалась, но деньги на реализацию проекта организации сборно-фильтрационных пунктов на территории Ливии, Сирии, Турции так и не выделены. Когда этот вопрос будет решен – никто не знает. А пришельцы все прибывают и их куда-то надо девать. Выход один – перераспределение внутри ЕС.

Но если внутри – бунт и несогласие? Несогласных надо наказывать. И пока где-то в брюссельских верхах раздумывают, что же делать, мсье Макрон выступает с блестящей идеей сокращения Шенгенского пространства путем исключения из него тех государств, которые свою долю мигрантов принимать не хотят.

Маловероятно, что это будет реализовано. А если все-таки такое случится, есть сильные сомнения, что введение пограничного контроля на рубежах тех же Венгрии или Чехии поможет Евросоюзу.

Инициативу по уменьшению «пространства без границ» можно подать как заботу о недопуске во Францию потенциальных террористов. Путем перераспределения этих опасных людей в другие страны, которые, убоявшись исключения из Шенгена, с радостью должны взять к себе на содержание незваных арабо-африканских гостей. Которые вообще-то не намерены жить во всяких там словакиях и чехиях, им Францию подавай. И при условии отсутствия границ переместиться на землю древних франков и галлов для них труда не составит. Куда ни кинь – все клин, получается. Но это население поймет не сейчас, а позднее. А пока – и «желтые жилеты» сыты, и рейтинг Макрона цел. И даже может, поднимается.

Сокращение Шенгенского пространства – это выстрел Евросоюза себе в ногу. Фактически – попытка (хотя, возможно, неосознанная) подтолкнуть новые государства к мыслям «а не пора ли нам на выход?»

Но как пиар-ход для французского президента это очень даже годится. Особенно в момент, когда лидерство Ангелы Меркель меркнет и свято место фактического руководителя Евросоюза (не путать с постом главы Еврокомиссии) должно быть кем-то заполнено.

Шенген – не тот пряник, ради которого та же «Вышеградская четверка» готова поступиться своим национальным достоинством, стало быть, мигрантская нагрузка на другие государства нисколько не уменьшится. Да и общий поток беженцев в «европейский рай за счастьем» тоже не оскудеет, если не перекрыть внешние границы Евросоюза. Так что предложение Макрона – пустой звук. Но громкий.