Макрон угрожает разрушить Шенгенское соглашение

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26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:55  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей

Путин в очередной раз показал погруженность в проблемы в самых разных отрасляхФото: Михаил Климентьев/ТАСС
«У нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой вопрос». Такими словами реагируют участники крымской встречи с Владимиром Путиным, по итогам которой были опубликованы соответствующие поручения президента. Они касаются самых разных вопросов, начиная с проблем разлива вина и водоснабжения и заканчивая ношением офицерских кортиков и восстановлением исторических достопримечательностей полуострова. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зачем Трамп втягивает Россию и Китай в безъядерный треугольник

Предложение Трампа отказаться от ядерного оружия говорит о том, что президент США лукавит, либо играет в какую-то непонятную игруФото: Carlos Barria/Reuters
Дональд Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия. С этой целью должен появиться договор, к которому смогут присоединиться остальные ядерные державы. В Москве приветствовали предложение Трампа, но напомнили, что именно США подрывают договоренности в области нераспространения вооружений. Каковы мотивы Трампа и есть ли у ядерной суперсделки перспективы? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

Алексей Алешковский, сценарист
В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
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Борьба за климат – это борьба за деньги

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Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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            Макрон угрожает разрушить Шенгенское соглашение

            Мигранты провоцируют новый раскол в Евросоюзе   26 апреля 2019, 17:40
            Фото: Darrin Zammit Lupi/Reuters
            Текст: Владимир Добрынин

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            Система открытых границ в ЕС, которая служит одним из главных символов объединенной Европы, должна быть изменена. Столь радикальную идею озвучил не какой-нибудь маргинал, а лидер одной из главных стран сообщества - президент Франции Эмманюэль Макрон. Против кого направлена эта инициатива - и имеет ли она шансы быть реализованной?

            «Мы решили преобразовать народный гнев в государственные решения», – так красиво начал одну из своих речей президент Франции Эммануэль Макрон несколько недель назад. Метод трансформации, по мысли французского лидера, должен был представлять собой пакет политических мер, которые он собирался огласить 15 апреля в ходе обращения к нации. Но выступление пришлось отложить – вмешался пожар в Нотр-Даме.

            Заявление президента Франции, содержащее «план спасения», обнародовано было 25 апреля. После чего последовала пресс-конференция  – первая за двухлетнее пребывание Макрона у власти. Именно здесь из его уст прозвучал посыл, на который следует обратить пристальное внимание. Это предложение «сократить пространство Шенгена».

            В число тех, кого надо сократить, по мысли Макрона, должны войти государства, которые не хотят участвовать в распределении мигрантов. Мигранты, напомним, прибывают в основном в наиболее богатые страны ЕС, а также страны Южной Европы - которые хотят переправить их другим членам ЕС. И рады этому далеко не все страны Евросоюза.

            Наиболее явно это недружелюбие (то есть стремление сохранить аутентичность нации) проявляют Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Эти страны создали так называемую «Вышеградскую четверку», заявившую о несогласии с политикой пропорционального распределения беженцев по странам Сообщества. Австрия в 2016 году тоже закрывала свои границы для нелегалов, пытающихся перебраться на ее территорию из других государств ЕС. Латвия, Литва, Эстония высказывали озабоченность, что не смогут обеспечить перераспределенным беженцам мало-мальский экономический уровень жизни, да и вообще «мало что знают об арабской и африканской культурах – уживутся ли они с национальными европейскими».

            В свое время и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон неоднократно высказывался о необходимости «провести миграционные реформы» в Евросоюзе с целью ограничить перемещение иноземцев. Нежелание пускать к себе арабо-африканских нелегалов, желающих попасть «из грязи в князи», кстати – одна из причин, почему Соединенное Королевство решило покинуть «Содружество 28-ми».

            На первый взгляд инициатива президента Франции несет в себе нарушение одного из четырех главных принципов свобод Евросоюза, а именно свободы передвижения лиц. А если приглядеться попристальнее, то выяснится, что негативно влияет и на остальные три – свободы движения товаров, услуг и капиталов. То есть предложение главного француза выглядит, практически, как удавка для ЕС, приглашение к самоповешению?

            Нашествие мигрантов из Северной Африки и стран Ближнего Востока в последние годы столь мощное, что перспектива христианской Европы быть поглощенной мусульманами выглядит как реальная угроза. Голоса ультраправых партий, выступающих за национальную самоидентификацию государств, входящих в ЕС, с каждым днем слышны все громче. Поддержка этих политических организаций населением также растет, что не может не беспокоить правящую в Евросоюзе элиту. Особенно если вспомнить, что до выборов в европарламент остался всего месяц.

            Мигранскую карту надо разыгрывать сейчас, завтра будет поздно. Но разыгрывать ее надо хитро, предпочтительно – перекладывая в значительной степени нагрузку на чужие плечи. И в этом ракурсе идея Макрона выглядит для него логичным политическим шагом.

            Казалось бы, перекрыть доступ нелегалам в страны ЕС – вопрос технически и легко решаемый. Надо только, как это делает вице-премьер итальянского правительства Маттео Сальвини, запретить судам, перевозящим беженцев входить в средиземноморские порты – основная масса пришельцев добирается до Старого Света именно морем. Но как раз это-то и проблематично: нелегалы отчаливают от ливийских берегов на утлых надувных лодках. Они рассчитывают быть подобранными судами различных НКО, дежурящих в Средиземноморье именно с целью подбора иммигрантов.

            Миссия благородная – человека за бортом бросить есть нарушение всех писаных и неписаных правил мореходства. Как НКО на этом зарабатывают, связано ли это с мафией и пр. – тема отдельного разговора. А сейчас надо констатировать: подобранные в волнах нелегалы должны быть спущены на землю в ближайшем порту. Отказать им формально в этом нельзя, они – потерпевшие кораблекрушение.

            Значит, чтобы не допустить пришельцев на территорию Европы, их следует остановить еще в Африке. Идея в Брюсселе звучала, обсуждалась, но деньги на реализацию проекта организации сборно-фильтрационных пунктов на территории Ливии, Сирии, Турции так и не выделены. Когда этот вопрос будет решен – никто не знает. А пришельцы все прибывают и их куда-то надо девать. Выход один – перераспределение внутри ЕС.

            Но если внутри – бунт и несогласие? Несогласных надо наказывать. И пока где-то в брюссельских верхах раздумывают, что же делать, мсье Макрон выступает с блестящей идеей сокращения Шенгенского пространства путем исключения из него тех государств, которые свою долю мигрантов принимать не хотят.

            Маловероятно, что это будет реализовано. А если все-таки такое случится, есть сильные сомнения, что введение пограничного контроля на рубежах тех же Венгрии или Чехии поможет Евросоюзу.

            Инициативу по уменьшению «пространства без границ» можно подать как заботу о недопуске во Францию потенциальных террористов. Путем перераспределения этих опасных людей в другие страны, которые, убоявшись исключения из Шенгена, с радостью должны взять к себе на содержание незваных арабо-африканских гостей. Которые вообще-то не намерены жить во всяких там словакиях и чехиях, им Францию подавай. И при условии отсутствия границ переместиться на землю древних франков и галлов для них труда не составит. Куда ни кинь – все клин, получается. Но это население поймет не сейчас, а позднее. А пока – и «желтые жилеты» сыты, и рейтинг Макрона цел. И даже может, поднимается.

            Сокращение Шенгенского пространства – это выстрел Евросоюза себе в ногу. Фактически – попытка (хотя, возможно, неосознанная) подтолкнуть новые государства к мыслям «а не пора ли нам на выход?»

            Но как пиар-ход для французского президента это очень даже годится. Особенно в момент, когда лидерство Ангелы Меркель меркнет и свято место фактического руководителя Евросоюза (не путать с постом главы Еврокомиссии) должно быть кем-то заполнено.

            Шенген – не тот пряник, ради которого та же «Вышеградская четверка» готова поступиться своим национальным достоинством, стало быть, мигрантская нагрузка на другие государства нисколько не уменьшится. Да и общий поток беженцев в «европейский рай за счастьем» тоже не оскудеет, если не перекрыть внешние границы Евросоюза. Так что предложение Макрона – пустой звук. Но громкий.


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