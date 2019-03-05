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6 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
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Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

Сцена со стриптизом вряд ли может быть украшением корпоративного мероприятияФото: кадр из видео
Очередной скандал вокруг морали и нравственности вспыхнул в России. На этот раз руководство РЖД намерено наказать участников корпоративного мероприятия, на котором приглашенные девушки танцевали стриптиз. Каким должно быть это наказание и почему нельзя увольнять сотрудников за нарушения подобного рода? Подробности...
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Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у нее идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...
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Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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            Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

            Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождению   6 марта 2019, 08:30
            Фото: Charles Platiau/Reuters
            Текст: Петр Акопов

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            Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон?

            «Никогда, со времен Второй мировой войны, Европа не была настолько важна. Вместе с тем, еще никогда Европа не была в такой большой опасности» - Макрон сразу же пытается испугать европейцев. Чтобы потом вдохновить их великими целями, убеждая, что единой Европе нет альтернативы, и в проект можно вдохнуть второе дыхание. Что же угрожает Европе – по версии Макрона?

            Не Брекзит как таковой – его он справедливо называет символом кризиса Европы. Дескать, Европа (то бишь Евросоюз) не смогла «отреагировать на потребность своих народов в защите от крупных потрясений современного мира» - и попала в «европейскую ловушку», которая заключается во лжи и безответственности, которые могут уничтожить ЕС.

            Действительно страшно. Кто же эти силы, которые своей ложью могут угробить такой прекрасный проект? Оказывается, это «гневные провокаторы, поддерживаемые фейковыми новостями, обещают все и ничего».

            Макрон не называет никого прямо, но понятно, что речь идет о всех тех, кого евроинтенграторы называют евроскептиками, националистами, популистами: от сторонников Брекзита до французских «желтых жилетов» и Ле Пен, от «Альтернативы для Германии» до итальянских «Пяти звезд». Макрону нужно чтобы за них не проголосовали на предстоящих через полтора месяца выборах в Европарламент, которые он называет «решающими для будущего континента».

            Ведь если евроскептики образуют в Европарламенте заметное меньшинство, это не только станет сильным имиджевым ударом по европейским правящим элитам, но и затруднит планы дальнейшей евроинтеграции. А она очень важна для европейских элит – отступать им некуда.

            Макрон обвиняет националистов в том, что они скрывают риски от дезинтеграции (например, британцам не сказали правду о их будущем после Брекзита) и не предлагают никакой альтернативы. Это не так, но не будем спорить. Важно другое - что предлагает сам Макрон?

            Он повторяет мантру о том, что нужно напоминать людям о том, как много хорошего в объединенной Европе, называет сам факт ее существования «историческим успехом беспрецедентного проекта мира, процветания и свободы», обеспечившим «примирение опустошенного континента». Ничего, что со времен опустошения прошло уже почти три четверти века?

            Нет, считает Макрон, потому что проект единой Европы защищает европейцев и сейчас. И вот тут начинается самое интересное – от кого именно защищает?

            Французский президент перечисляет трех врагов:

            «Какая страна может выступить в одиночку против агрессивных стратегий крупных держав? Кто может с уверенностью заявить о своей суверенности перед лицом цифровых гигантов? Как бы мы противостояли кризисам финансового капитализма без евро, который является силой для всего Евросоюза?».

            То есть Евросоюз защищает европейцев от крупных держав, глобальных корпораций и финансовых кризисов.

            То есть, переводя с дипломатического – от России, Гугла и доллара.

            Хотя Макрон по своей сути атлантист, он был изначально «изготовлен» на политической кухне для перехвата антиамериканских и антиглобалистских настроений, растущих в Европе. Поэтому он постоянно говорит и о создании европейской системы обороны, в которой многие видят важный шаг в сторону возвращения Европе геополитической самостоятельности. Вот и сейчас он пишет о том, что «мы показали, что то, что считалось недостижимом - создание европейской системы обороны и защита социальных прав - было реальной возможностью», хотя в реальности в деле создания этой самой системы обороны не произошло ничего, кроме общих разговоров.

            Однако в будущем эта система действительно может появится – вот только будет ли она самостоятельной? Об этом можно судить если посмотреть на то, к чему призывает Макрон.

            После высоких слов о поворотном моменте для континента и необходимости переосмыслить облик нашей цивилизации в меняющемся мире, Макрон провозглашает «момент для европейского Ренессанса». Выстраивать это возрождение он предлагает «базируясь на трех амбициях: свобода, безопасность и прогресс».

            «Защитить нашу свободу» - от кого? У Макрона речь идет исключительно о защите демократии – «свобода выбирать наших лидеров там, где иностранные державы пытаются влиять на наше голосование на каждых выборах». Опять никто поименно не называется, но учитывая как общую атмосферу в Евросоюзе, так и предыдущие высказывания самого Макрона, понятно, что речь идет о России. Которая оказывается вмешивается и в европейские выборы, и в протестное движение, и вообще сеет разброд и шатание. Но не только Россию подразумевает Макрон – Штаты тоже могут узнать себя.

            Причем с куда большим основанием – бывший советник Трампа Стив Бэннон, главный идеолог нового американского национализма и антиглобализма, практически в открытую сосредоточился на помощи целому ряду европейских правых партий на предстоящих майских выборах в Европарламент. Так что по идее Европе надо бы воевать на два фронта – против воображаемых русских и вполне реальных американцев. Хотя в реальности ни те, ни другие не оказывают практически никакого влияния на происходящие в Европе изменения настроений избирателей. Но признать это для евроэлит еще страшнее и поэтому невозможно.

            Поэтому проще говорить о внешних угрозах свободе, а не о внутреннем протесте и недовольстве своих же народов. Поэтому Макрон предлагает создать «Европейское агентство по защите демократии, которое предоставит каждому государству-члену европейских экспертов для защиты их избирательных процессов от кибератак и манипуляций».

            И еще – «запретить финансирование европейских политических партий иностранными державами». И самое главное – «у нас должны быть европейские правила, запрещающие любые подстрекательства к ненависти и насилию, идущие из Интернета, поскольку уважение к личности является основой нашей цивилизации, основанной на достоинстве».

            То есть создать общеевропейскую структуру по борьбе с иностранным вмешательством в выборы, чтобы русские ненароком не избрали Марин Ле Пен президентом Франции. А заодно банить в сети всех, кто говорит о том, что, например, политика Евросоюза по беженцам не отвечает интересам европейцев.

            Потому что ЕС лучше знает, как «защитить наш континент». Это вторая часть предложений Макрона. И она тоже прекрасна.

            Макрон говорит о защите границ – уже даже самые упертые евроинтеграторы понимают, что нельзя игнорировать желание людей жить в безопасности. Естественно, что Макрон говорит о границах ЕС – оправдывая их наличие тем, что «ни одно сообщество не может создать чувство принадлежности, если у него нет границ, которые оно защищает». Поэтому Макрон предлагает пересмотреть Шенгенскую зону – чтобы все, кто в нее входит, реально защищали свою часть общеевропейской границы через строгий погранконтроль. Макрон называет это «соблюдать обязательства ответственности». И это было бы приемлемо для многих европейских стран, если бы не второй пункт про «обязательства солидарности». Так называется единая политика предоставления убежища с одинаковыми правилами принятия и отказа – а в этом есть огромные разногласия между теми странами Европы, которые категорически не хотят принимать мигрантов и теми, кто не только хочет брать сам, но и навязывает их остальным.

            Макрон говорит о том, что «понадобятся общие пограничная служба и Европейское бюро по предоставлению убежища, строгие обязательства по контролю и европейская солидарность, в которую каждая страна внесет свой вклад под руководством Совета европейской безопасности». То есть еще один шаг по пути евроинтеграции – причем более чем серьезный, ведь передача контроля над границей под командование общеевропейской структуры по сути окончательно лишит европейские страны суверенитета. Валюта у них уже не своя, теперь им предлагают еще и ключи от границы отдать.

            Но может быть все это оправдано тем, что служит построению не просто единой, но и суверенной Европы – то есть потеряв суверенитет на уровне государств, европейцы приобретут его на уровне Евросоюза?

            Освободятся от контроля атлантистов в той же оборонной политике, скажут «Гуд бай, Америка» и «Прощай, туманный Альбион»? Что там Макрон говорит о Совете европейской безопасности?

            «Нам необходимо установить четкий курс: договор по обороне и безопасности должен определять наши основные обязательства в сотрудничестве с НАТО и нашими европейскими союзниками: увеличение расходов на оборону, полноценно действующая статья о взаимной обороне, и Совет европейской безопасности при участии Соединенного Королевства в подготовке наших коллективных решений».

            То есть ядерная держава Франция предлагает просто заретушировать атлантические механизмы под общеевропейские – выдать управляемые англосаксами структуры за континентальные. Да, и Великобританию оставить. Тем более, что Макрон вообще считает, что в пережившем ренессанс Евросоюзе Британия найдет свое место. То есть никуда не уйдет.

            Вообще, свои предложения Макрону стоило делать не по-французски, а на английском – уж больно они похожи на адаптированный для европейцев атлантизм. С Агентством по защите демократии от России, и с Совбезом с участием Лондона.


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