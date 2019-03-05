Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон?

«Никогда, со времен Второй мировой войны, Европа не была настолько важна. Вместе с тем, еще никогда Европа не была в такой большой опасности» - Макрон сразу же пытается испугать европейцев. Чтобы потом вдохновить их великими целями, убеждая, что единой Европе нет альтернативы, и в проект можно вдохнуть второе дыхание. Что же угрожает Европе – по версии Макрона?

Не Брекзит как таковой – его он справедливо называет символом кризиса Европы. Дескать, Европа (то бишь Евросоюз) не смогла «отреагировать на потребность своих народов в защите от крупных потрясений современного мира» - и попала в «европейскую ловушку», которая заключается во лжи и безответственности, которые могут уничтожить ЕС.

Действительно страшно. Кто же эти силы, которые своей ложью могут угробить такой прекрасный проект? Оказывается, это «гневные провокаторы, поддерживаемые фейковыми новостями, обещают все и ничего».

Макрон не называет никого прямо, но понятно, что речь идет о всех тех, кого евроинтенграторы называют евроскептиками, националистами, популистами: от сторонников Брекзита до французских «желтых жилетов» и Ле Пен, от «Альтернативы для Германии» до итальянских «Пяти звезд». Макрону нужно чтобы за них не проголосовали на предстоящих через полтора месяца выборах в Европарламент, которые он называет «решающими для будущего континента».

Ведь если евроскептики образуют в Европарламенте заметное меньшинство, это не только станет сильным имиджевым ударом по европейским правящим элитам, но и затруднит планы дальнейшей евроинтеграции. А она очень важна для европейских элит – отступать им некуда.

Макрон обвиняет националистов в том, что они скрывают риски от дезинтеграции (например, британцам не сказали правду о их будущем после Брекзита) и не предлагают никакой альтернативы. Это не так, но не будем спорить. Важно другое - что предлагает сам Макрон?

Он повторяет мантру о том, что нужно напоминать людям о том, как много хорошего в объединенной Европе, называет сам факт ее существования «историческим успехом беспрецедентного проекта мира, процветания и свободы», обеспечившим «примирение опустошенного континента». Ничего, что со времен опустошения прошло уже почти три четверти века?

Нет, считает Макрон, потому что проект единой Европы защищает европейцев и сейчас. И вот тут начинается самое интересное – от кого именно защищает?

Французский президент перечисляет трех врагов:

«Какая страна может выступить в одиночку против агрессивных стратегий крупных держав? Кто может с уверенностью заявить о своей суверенности перед лицом цифровых гигантов? Как бы мы противостояли кризисам финансового капитализма без евро, который является силой для всего Евросоюза?».

То есть Евросоюз защищает европейцев от крупных держав, глобальных корпораций и финансовых кризисов.

То есть, переводя с дипломатического – от России, Гугла и доллара.

Хотя Макрон по своей сути атлантист, он был изначально «изготовлен» на политической кухне для перехвата антиамериканских и антиглобалистских настроений, растущих в Европе. Поэтому он постоянно говорит и о создании европейской системы обороны, в которой многие видят важный шаг в сторону возвращения Европе геополитической самостоятельности. Вот и сейчас он пишет о том, что «мы показали, что то, что считалось недостижимом - создание европейской системы обороны и защита социальных прав - было реальной возможностью», хотя в реальности в деле создания этой самой системы обороны не произошло ничего, кроме общих разговоров.

Однако в будущем эта система действительно может появится – вот только будет ли она самостоятельной? Об этом можно судить если посмотреть на то, к чему призывает Макрон.

После высоких слов о поворотном моменте для континента и необходимости переосмыслить облик нашей цивилизации в меняющемся мире, Макрон провозглашает «момент для европейского Ренессанса». Выстраивать это возрождение он предлагает «базируясь на трех амбициях: свобода, безопасность и прогресс».

«Защитить нашу свободу» - от кого? У Макрона речь идет исключительно о защите демократии – «свобода выбирать наших лидеров там, где иностранные державы пытаются влиять на наше голосование на каждых выборах». Опять никто поименно не называется, но учитывая как общую атмосферу в Евросоюзе, так и предыдущие высказывания самого Макрона, понятно, что речь идет о России. Которая оказывается вмешивается и в европейские выборы, и в протестное движение, и вообще сеет разброд и шатание. Но не только Россию подразумевает Макрон – Штаты тоже могут узнать себя.

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Причем с куда большим основанием – бывший советник Трампа Стив Бэннон, главный идеолог нового американского национализма и антиглобализма, практически в открытую сосредоточился на помощи целому ряду европейских правых партий на предстоящих майских выборах в Европарламент. Так что по идее Европе надо бы воевать на два фронта – против воображаемых русских и вполне реальных американцев. Хотя в реальности ни те, ни другие не оказывают практически никакого влияния на происходящие в Европе изменения настроений избирателей. Но признать это для евроэлит еще страшнее и поэтому невозможно.

Поэтому проще говорить о внешних угрозах свободе, а не о внутреннем протесте и недовольстве своих же народов. Поэтому Макрон предлагает создать «Европейское агентство по защите демократии, которое предоставит каждому государству-члену европейских экспертов для защиты их избирательных процессов от кибератак и манипуляций».

И еще – «запретить финансирование европейских политических партий иностранными державами». И самое главное – «у нас должны быть европейские правила, запрещающие любые подстрекательства к ненависти и насилию, идущие из Интернета, поскольку уважение к личности является основой нашей цивилизации, основанной на достоинстве».

То есть создать общеевропейскую структуру по борьбе с иностранным вмешательством в выборы, чтобы русские ненароком не избрали Марин Ле Пен президентом Франции. А заодно банить в сети всех, кто говорит о том, что, например, политика Евросоюза по беженцам не отвечает интересам европейцев.

Потому что ЕС лучше знает, как «защитить наш континент». Это вторая часть предложений Макрона. И она тоже прекрасна.

Макрон говорит о защите границ – уже даже самые упертые евроинтеграторы понимают, что нельзя игнорировать желание людей жить в безопасности. Естественно, что Макрон говорит о границах ЕС – оправдывая их наличие тем, что «ни одно сообщество не может создать чувство принадлежности, если у него нет границ, которые оно защищает». Поэтому Макрон предлагает пересмотреть Шенгенскую зону – чтобы все, кто в нее входит, реально защищали свою часть общеевропейской границы через строгий погранконтроль. Макрон называет это «соблюдать обязательства ответственности». И это было бы приемлемо для многих европейских стран, если бы не второй пункт про «обязательства солидарности». Так называется единая политика предоставления убежища с одинаковыми правилами принятия и отказа – а в этом есть огромные разногласия между теми странами Европы, которые категорически не хотят принимать мигрантов и теми, кто не только хочет брать сам, но и навязывает их остальным.

Макрон говорит о том, что «понадобятся общие пограничная служба и Европейское бюро по предоставлению убежища, строгие обязательства по контролю и европейская солидарность, в которую каждая страна внесет свой вклад под руководством Совета европейской безопасности». То есть еще один шаг по пути евроинтеграции – причем более чем серьезный, ведь передача контроля над границей под командование общеевропейской структуры по сути окончательно лишит европейские страны суверенитета. Валюта у них уже не своя, теперь им предлагают еще и ключи от границы отдать.

Но может быть все это оправдано тем, что служит построению не просто единой, но и суверенной Европы – то есть потеряв суверенитет на уровне государств, европейцы приобретут его на уровне Евросоюза?

Освободятся от контроля атлантистов в той же оборонной политике, скажут «Гуд бай, Америка» и «Прощай, туманный Альбион»? Что там Макрон говорит о Совете европейской безопасности?

«Нам необходимо установить четкий курс: договор по обороне и безопасности должен определять наши основные обязательства в сотрудничестве с НАТО и нашими европейскими союзниками: увеличение расходов на оборону, полноценно действующая статья о взаимной обороне, и Совет европейской безопасности при участии Соединенного Королевства в подготовке наших коллективных решений».

То есть ядерная держава Франция предлагает просто заретушировать атлантические механизмы под общеевропейские – выдать управляемые англосаксами структуры за континентальные. Да, и Великобританию оставить. Тем более, что Макрон вообще считает, что в пережившем ренессанс Евросоюзе Британия найдет свое место. То есть никуда не уйдет.

Вообще, свои предложения Макрону стоило делать не по-французски, а на английском – уж больно они похожи на адаптированный для европейцев атлантизм. С Агентством по защите демократии от России, и с Совбезом с участием Лондона.