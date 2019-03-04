Макрон высказался за создание Евросовбеза

Президент Франции Эммануэль Макрон в статье, которая во вторник будет опубликована крупнейшими европейскими СМИ, выступил за создание Европейского совета безопасности; участие в нем, по мнению французского лидера, также должна принять Великобритания.

Такой совет будет «подготавливать коллективные решения Европейского союза в сфере обороны». Французский президент считает, что деятельность Совета должна опираться на «договор об обороне и безопасности», в котором будут определены обязанности стран Европейского союза с учетом связей с НАТО, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По словам Макрона, эти обязательства будут заключаться в увеличении военных расходов. Договор также будет включать положение об оказании взаимной помощи в обороне в случае, если та или иная страна подвергнется нападению.

В статье Макрона содержится призыв к пересмотру Шенгенской системы. По его словам, в Евросоюзе нужно создать общую пограничную полицию и офис, который будет решать вопросы предоставления убежища, передает РИА «Новости».

В ноябре 2018 года Макрон заявлял, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. В Германии одобрили эту идею, а США отнеслись к ней скептически. В феврале стало известно, что страны ЕС создали подразделение – «прообраз европейской армии».