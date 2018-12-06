Американские СМИ сравнили идею европейской армии с фондю

Единая европейская армия, о которой мечтает Эммануэль Макрон, является очень сложной целью, несмотря на недюжинную экономическую силу Евросоюза; без политической интеграции эту идею вряд ли удастся реализовать, к тому же, есть сомнения, что все союзники захотят вкладываться в общее дело, как они не делают этого с НАТО, пишет The National Interest.

«Когда-то бывший президент Франции Шарль Де Голль сказал: «Как можно управлять страной, в которой есть 246 видов сыра?» Если применить эти слова к современным реалиям, можно также поинтересоваться, как можно командовать армией из 28 стран, говорящих на 24 разных языках?» – задается вопросом автор статьи Майкл Пек, передает ИноТВ.

В публикации также вспоминают слова Наполеона Бонапарта: «Я лучше буду сражаться с коалицией, чем к ней принадлежать».

Пек пишет, что Европейский союз, в отличие от своего «главного врага» и «мускулистого старшего брата», имея в виду Россию и США, – это не один игрок. Евросоюз не являются «Соединенными Штатами Европы», это скорее экономический блок, указывает автор статьи, напоминая, что Brexit также не способствует сплоченности и интеграции.

«Кто, в конце концов, вообще будет решать, отправлять ли на войну европейскую армию или нет? Нужно ли для этого единогласное решение всех членов ЕС, как это требуется при принятии нового участника в союз?» – задается вопросом NI, подчеркивая, что, в частности, Норвегия и Греция могут придерживаться абсолютно разных взглядом на то, что может служить поводом для участия в военном конфликте. «А если всем заведовать будут Франция или Германия, то насколько европейской можно будет считать такую армию?» – интересуется он.

По мнению Пека, если сейчас лишь четыре из 29 стран НАТО могут позволить себе тратить 2% и более от своего ВВП на оборону, то кто сказал, что с общеевропейской армией будет иначе. К тому же, современной военной техникой не всегда может похвастаться даже Германия, добавляет автор.

Без политической интеграции Европа не сможет аккумулировать достаточную военную мощь, уверен Пек. Конечно, когда-нибудь, возможно, европейская армия и будет создана, «словно все 246 французских сыров, расплавленные в огромной чаше фондю», однако в настоящее время Евросоюз – это «шведский стол, состоящий из индивидуальных блюд», заключает National Interest.

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы, чтобы противостоять «российской угрозе». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Россия выступает за создание самостоятельных общеевропейских войск.