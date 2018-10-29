Зачем Владимиру Путину нужна общеевропейская армия

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12 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:16  |  vz.ru
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«По ту сторону границы – процветающий Китай, а по эту сторону, где рубят лес, избы разваливающиеся». Такими словами спикер СФ описывает ситуацию в Сибири, которая является основным поставщиком леса в Китай, но зарабатывают на этом бандиты. Как остановить незаконную вырубку леса и поможет ли в этом мораторий на торговлю с Китаем? Подробности...
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У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

Эксперты предсказывают Валентину Коновалову фиаско, ведь управленческого опыта у него нетФото: Александр Колбасов/ТАСС
30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым главой Хакасии при нулевой конкуренции. Казалось бы, КПРФ может торжествовать. Но есть существенные «но» – у победителя нет навыков управления, а регион – на грани разорения. Победа фактически оказалась ловушкой. Тактический успех КПРФ в будущем может обернуться проигрышем – потерей этого региона для «красных». Подробности...
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Почему российские ВВС проигрывают американским

Су-57 объединил в себе функционал истребителей F-22 и F-35 и даже превзошел ихФото: Сергей Бобылев/ТАСС
ВВС России и ОКБ Сухого вновь заявляют о превосходстве истребителей Су-57 над американскими Ф-22 и Ф-35. Российская машина действительно получилась великолепной и в условном бою один на один имеет все шансы на победу. Проблема в том, что США по части истребительной авиации выигрывают у России совсем другим способом. Подробности...
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Мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу

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В понедельник в итальянском Палермо начнется международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Целая группа влиятельных игроков – и Европа, и Россия – заигрывают с человеком, который, судя по всему, придет в Ливии к власти после Каддафи, – с маршалом Хафтаром. Почему Хафтар так важен и какое отношение Ливия имеет к важнейшим газовым контрактам России? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

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Борьба с хамством может превратиться в национальную идею

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Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...
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          Зачем Владимиру Путину нужна общеевропейская армия

          Путин не против создания общеевропейской армии    12 ноября 2018, 21:40
          Фото: Heinz-Peter Bader/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Российский президент поддержал идею создания независимой общеевропейской армии. Об этом Владимир Путин заявил в Париже, где он присутствовал на торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Почему Россия, на которую как минимум дважды нападали армии объединенной Европы, сейчас выступает за возникновение самостоятельных общеевропейских войск?

          Присутствие Владимира Путина на парижских торжествах по случаю столетия завершения Первой мировой войны было закономерно – наша страна была одним из важнейших ее участников и должна была стать победителем.

          Но в итоге скатилась в революцию и смуту и едва не исчезла с лица земли как единое государство. А восстановившись, уже через два десятилетия столкнулась с новой, еще более страшной угрозой – нападением на нас объединенной европейской армии, ведь фашистская Германия подмяла к 1941 году под себя большую часть Старого Света, и поход, начавшийся 22 июня, можно без особой натяжки назвать общеевропейским.

          Учитывая, что до этого Россия уже сталкивалась с подобным же в 1812 году и отчасти в 1853-м (когда во время Крымской войны против нас выступили сильнейшие европейские державы при предательском нейтралитете остальных), сама мысль об «общеевропейской армии», казалось бы должна вызывать у нас только негативные эмоции. Но 11 ноября 2018 года Владимир Путин впервые публично поддержал идею создания общеевропейской армии, высказанную на днях президентом Франции Эммануэлем Макроном.

          Напомним, что в начале ноября радиостанции Europe 1 Макрон заявил, что

          «Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов... Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов».

          Хотя Макрон уже и раньше говорил о необходимости приступить к созданию общеевропейской армии, а Евросоюз в последний год даже сделал первые робкие шаги в этом направлении, заявление французского президента вызвало недовольство в Вашингтоне. Накануне отлета в Париж Дональд Трамп написал, что это «очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!».

          А уже в понедельник, после визита во Францию и разговора с Макроном (в ходе которого французский президент вроде бы сказал Трампу, что его предложение не означает намерения вывести Евросоюз из НАТО), президент США снова вернулся к этой теме, рассказав о своих беседах в Париже с европейскими лидерами:

          «Мы платим большую часть расходов на военную защиту других стран, сотни миллиардов долларов, за великую честь терять сотни миллиардов долларов в торговле с этими же странами. Я сказал им, что эта ситуация не может больше продолжаться... Огромное количество денег тратится на защиту других стран, и мы получаем только торговые дефициты и потери.

          Пришло время для того, чтобы эти очень богатые страны либо платили Соединенным Штатам за их масштабную военную поддержку, либо защищали сами себя».

          То есть Трамп опять намекает на свою любимую тему начала 2017 года – увеличивайте военные расходы, вносите больший вклад в НАТО или мы вообще откажемся от атлантического пакта и вы останетесь один на один с бушующим миром, в котором есть беженцы с Востока, непредсказуемая Россия и иранские ракеты. То есть весь тот набор реальных и выдуманных страшилок, которыми пугают Европу атлантисты и англосаксы. К тому же, говорят они, самостоятельная армия будет стоить ЕС куда дороже, чем нынешние расходы на НАТО, даже увеличенные до требуемых 2 процентов бюджета. Действительно, большинство европейских армий представляют из себя сегодня достаточно формальные образования – и чтобы создать реальную общеевропейскую армию нужны большие деньги. И еще большая воля. Деньги у Европы на самом деле есть. А вот насчет воли есть очень большие сомнения.

          Именно поэтому Владимир Путин поддержал саму идею Макрона – напомнив, что с этой мыслью те же французы живут уже очень давно:

          «Что касается альтернативных Вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из прежних президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи. В принципе Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности. Думаю, что это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира. В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией».

          Ключевое в словах Путина – это подчеркивание независимости европейской армии, он трижды повторяет разные синонимы одного и того же понятия (самодостаточная, суверенная). И ее необходимость он обосновывает тем, что это поможет укреплению многополярного мира – то есть станет на один центр силы больше. А это именно то, что нужно России, то над чем работает наша страна – формирование нового, постатлантического, постамериканского, постанглосаксонского баланса сил. И разделение его фундамента, то есть непосредственно атлантического союза, НАТО, в этом смысле является ключевой задачей.

          Так что Путин поддерживает идею независимой европейской армии потому что сейчас, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, это выгодно России. Может ли такая общеевропейская армия в долгосрочной перспективе представлять угрозу для нашей страны? Теоретически, конечно, может – но сейчас рассуждать об этом не имеет никакого смысла. Почему?

          Во-первых, потому, что находящаяся в плену у англосаксов Европа – а в военном, геополитическом и что еще важнее, мировозренческом смыслах Европа является протекторатом англосаксов - может быть использована против России куда проще и жестче, чем Европа самостоятельная. Хотя бы потому что «островитянам» ее просто не жалко – а неоднократный опыт стравливания Германии (то есть основы Европы) и России у англичан более чем успешный.

          Поэтому независимая Европа как соседка и исторический соперник России будет гораздо более осмотрительна и осторожна, чем Европа, управляемая и ведомая силами, нацеленными на глобальное господство. Вариант появления в единой независимой Европе фигуры с абмициями  Наполеона или Гитлера существует в обозримом будущем только в теории: европейцы явно выдохлись и вступили в ту стадию кризиса, когда не могут отстаивать уже даже собственные интересы, не то что покушаться на чужие.

          Именно это, кстати, и это во-вторых, и позволяет России не опасаться объединенной европейской армии. Ведь для ее создания нужна воля – воля на реальное освобождение Европы от англосаксонской опеки и оккупации. Само появление этой воли мы можем только приветствовать. Как и все связанные с ней процессы. Но создание европейской армии возможно только после освобождения Европы от атлантических пут, То есть она будет следствием обретения Европой самостоятельности, а не ее причиной.

          Но до восстановления независимости Европе предстоит пройти еще очень долгий путь – возвращая себе не только финансовую, кадровую, внешнеполитическую, и, главное, интеллектуальную самостоятельность. При этом еще и сохраняя, перестраивая, а в чем-то и углубляя процесс евроинтеграции - для успеха которого, кстати, ЕС еще предстоит отказаться от совершенно безумных претензий на часть русского мира под названием Украина.

          В любом случае, сам процесс обретения Европой самостоятельности для России чрезвычайно важен и выгоден. И мы желаем европейцам успеха на этом нелегком, но на самом деле безальтернативном для них пути. А когда дело дойдет до реальной самостоятельности европейской армии, напомним им о том, чем заканчивались предыдущие ее походы в Россию. Хотя скорее всего и этого делать не придется – в новом, постатлантическом мире, Европа будет просто одним из центров силы. Не гегемоном, и не вассалом гегемона. 


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