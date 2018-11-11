Путин оценил идею создания армии ЕС

Президент России Владимир Путин в интервью RT France прокомментировал идею французского лидера Эмманюэля Макрона о создании вооруженных сил Европы.

«Это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из прежних президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи. В принципе Европа – мощное экономическое образование, мощный экономический союз и, в целом, это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент назвал идею Макрона положительным процессом «с точки зрения укрепления многополярности мира». По его словам, позиция России в этом смысле «перекликается» с позицией Франции.

Напомним, во вторник Макрон предложил создать армию Европы. Президент США Дональд Трамп счел оскорбительным призыв французского лидера.