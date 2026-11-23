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Санта-Клауса в Японии нарядили в серый костюм из-за роста цен
Kyodo News: Японский музей нарядил Санта-Клауса в серое из-за инфляции
Рождественскую фигуру Санта-Клауса на крыше музея в японском городе Кобе нарядили в серый костюм вместо традиционного красного из-за повышения цен на товары повседневного спроса.
В Японии на крыше музея в историческом районе города Кобе установили фигуру Санта-Клауса в сером костюме из-за нехватки бюджета на традиционный красный наряд на фоне инфляции, пишет Kyodo News.
«Мне бы хотелось, чтобы люди вспоминали более радостные события года, но с ростом цен это трудно. Это немного грустно», – заявила организатор выставки Томока Сакихара.
Помимо Санта-Клауса, в экспозиции представлены фигурки японских фигуристов, завоевавших олимпийское золото, и макаки Панча. Также в музее выставили фигуру Дональда Трампа в красном галстуке и красной кепке с надписью «Вето», что символизирует поражение Республиканской партии на промежуточных выборах. Выставка продлится до 27 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ писали, что британцы могут остаться без рождественского ужина из-за дефицита картошки.
Накануне рождественских праздников настоящие живые ели продаются на южнокорейских маркетплейсах преимущественно в виде саженцев для дальнейшего выращивания в грунте.
Власти нескольких городов Германии приняли решение отменить традиционные рождественские ярмарки из-за нехватки средств у муниципалитетов.