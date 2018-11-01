Страны ЕС создали подразделение – «прообраз европейской армии»

В немецком Лохайде создан первый в Европе «двойной батальон», который сформирован из танкистов Нидерландов и Германии, сообщают американские СМИ.

Этот танковый батальон является важным шагом для углубления европейского военного сотрудничества, пишет The New York Times в статье под названием «Европейская армия? Немцы и голландцы делают маленький шаг к этому».

Танковый батальон № 414 дислоцирован на военной базе в Лохайде в Германии, которая была построена еще нацистами в 1930-х, а потом использовалась союзными войсками во время холодной войны. В распоряжении батальона 24 танка «Леопард», в концу года на вооружение будут поставлены еще 20 танков.

Каждый четвертый солдат в этом батальоне – голландец. Танки на вооружении немецкие, система радиосвязи голландская. В батальоне подчеркивают, что защищают не немецкие или голландские ценности, а европейские. Издание отмечает, что это военное формирование демонстрирует необходимость европейского сотрудничества, так как в Германии слишком мало солдат, а у Нидерландов вообще нет танковой программы.

Этот батальон противопоставляется опыту франко-германской бригады, которая существовала в Эльзасе: если в батальоне №414 солдаты разговаривают на одном языке – английском, то у французов и немцев возникли языковые проблемы.

Издание приводит перекличку, используемую в батальоне:

«Мы сражаемся…» – начинает командир. «За Германию!» – отвечают солдаты. «Мы сражаемся…» – кричит снова командующий. «За Нидерланды!» – отвечают солдаты. Пока военнослужащие батальона не кричат «За Европу!», отмечает издание.

В начале ноября 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. В Германии одобрили эту идею, хотя США отнеслись к ней скептически.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель заявила о подписании Францией и Германией нового договора о сотрудничестве, который внесет вклад в создание европейской армии.