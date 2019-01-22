Сделан важный шаг в создании европейской армии

Франция и Германия подписали новый договор о сотрудничестве, который внесет вклад в создание европейской армии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии подписания соглашения в немецком Ахене.

«Мы обязуемся развивать общую военную культуру, общую индустрию обороны, общую линию по экспорту вооружения. Таким образом мы хотим внести вклад в образование европейской армии», – передает слова Меркель РИА «Новости».

Она отметила, что по этому договору Германия и Франция договорились предоставить друг другу любую помощь, включая военные средства, в случае вооруженного нападения на их суверенные территории.

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. В США скептически отнеслись к этой идее.

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