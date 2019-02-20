Для партии Макрона придумали оскорбительное название

Бывший кандидат в президенты Франции и лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон добавил к названию правящей партии «Вперед, Республика» слово «банановая».

«Лживые сотрудники, виновные в умолчаниях, несоответствиях и противоречиях, депутаты, которые хоронят комиссию по расследованию, министры типа Беллубе, которые оказывают давление на комиссию сената. Это «Вперед, банановая Республика», – написал политик в Twitter, передает ТАСС.

Меланшона возмутили результаты расследования по делу экс-советника президента Франции Александра Беналля. Сообщается, что комиссия сената обнаружила многочисленные нарушения в администрации правительства.

Напомним, летом прошлого года во Франции разгорелся скандал в связи с избиением Беналлем демонстрантов в Париже.