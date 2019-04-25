Макрон призвал сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Шенгенскую зону нужно сократить, так как в нынешнем виде она «больше не работает».

«Можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств», – передает слова Макрона «Интерфакс».

Он призвал исключить из зоны страны, которые не хотят участвовать в распределении мигрантов.

В январе 2016 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер говорил, что Шенгенская зона столкнулась с проблемой выживания из-за миграционного кризиса.

О приостановке Шенгенского соглашения объявляла в 2016 году Австрия, которая вводила поголовный контроль на границе. Канцлер Германии Ангела Меркель также заявляла, что Шенгенская зона не сможет существовать в сегодняшнем виде до решения миграционного кризиса.

Напомним, принимать мигрантов отказываются Польша, Венгрия, Чехия. Еврокомиссия подавала в суд на эти страны за невыполнение согласованных национальных квот. Также против приема беженцев выступает Словакия.