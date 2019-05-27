Эксперт указал на выгоду России результатов выборов в Европе

«Если в Италии, во Франции и ряде стран у власти окажутся правые и евроскептики, которые в большинстве выступают за диалог с Россией, можно будет рассчитывать на создание коалиции, которая захочет пересмотреть отношения с Москвой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян, комментируя итоги выборов в Европарламент.

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян пояснил, что в Италии Маттео Сальвини удвоил свои позиции, в то время как «Движение 5 звезд» потеряло голоса в два раза. Сальвини удалось выбрать те точки, которые сильнее беспокоили итальянцев, и он сумел удвоить свою поддержку, обойдя своих основных конкурентов – партнеров по коалиции. В Великобритании результат выборов показал, что бесполезно «увиливать» от Brexit, потому что население настаивает на своей позиции по выходу из ЕС. Во Франции победила правая партия евроскептика Марин Ле Пен, обойдя партию Макрона.

По мнению Сардаряна, результаты выборов в ЕП и внутри стран ЕС говорят о некой предтече к изменению политического ландшафта внутри ЕС. «Все это – индикаторы политических изменений в странах ЕС вопреки аналитикам, которые пытаются навешать на такие партии ярлык популистов. Это не популисты, это классические правые партии. Речь идет о развороте вправо в странах Европейского союза», – сказал политолог.

Он также отметил, что итоги были достаточно предсказуемы. «Результаты вполне ожидаемы – правые партии укрепили свои позиции, а те мейнстримовые партии, которые остаются у власти, в основном показали низкий результат», – сказал Сардарян.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов в Европаламент, Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» впервые в истории потеряли большинство в ЕП. Внутри стран ЕС на выборах в Европарламент лидировали партии правых и евроскептиков.