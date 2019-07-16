Глава МВФ подала в отставку

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард подала в отставку.

Об этом сообщается в пресс-релизе МВФ, передает ТАСС.

Отмечается, что решение вступит в силу с 12 сентября.

Напомним, лидеры ЕС выдвинули директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского центробанка.