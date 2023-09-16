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Глава ЕЦБ изъяла телефоны у совета управляющих для прекращения утечек информации
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард попросила 26 членов совета управляющих отказаться от телефонов на заседании, чтобы прекратить утечку информации, пишет агентство Reuters.
Шаг назвали беспрецедентным и смелым, передает РИА «Новости».
Так, в среду 26 членам совета управляющих было поручено сдать свои мобильные телефоны. Их вернули только после того, как объявили, что вице-президент Бундесбанка Клаудиа Бух возглавит надзорный орган ЕЦБ.
По данным агентства, решение лишить членов совета телефонов было принято через день после того, как СМИ опубликовало данные о повышении ключевого прогноза по инфляции.