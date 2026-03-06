Марочко сообщил о плацдарме для наступления на участке Яровая – Дробышево

Tекст: Катерина Туманова

«Наши военнослужащие на участке Яровая – Дробышево заняли небольшой плацдарм на западном берегу реки Нитриус и планомерно начинают поддавливать украинских боевиков в населенном пункте Пришиб», – сообщил он ТАСС.

Марочко отметил, что российские военнослужащие, освободив Яровую, поддавливают с фланга группировку ВСУ у соседнего Дробышева, а под Святогорском «отмечается позитивная динамика».

«Сейчас идут зачистки в районе Дробышева. Продвижение небольшое практически ежедневно фиксируется на данном участке», – добавил он.

Эксперт рассказал, что российские бойцы оставили ВСУ «в очень неудобном положении» у Дробышева, так как они поднялись на высоты, а украинские позиции практически остались в низине.

«И вот эта широкая равнинная местность не позволяет украинским боевикам укрываться, поэтому они несут потери в данном районе. И для того, чтобы обезопасить себя, по идее, они должны будут отступить на второстепенные позиции в южном и юго-западном направлении», – объяснил он.

