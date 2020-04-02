Верующим на карантине еще сложнее

Взгляд
2 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
Перейти а раздел…

Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как самоизоляция изменит россиян

Самоизоляция изменит российское обществоФото: Артур Лебедев/РИА Новости
Режим самоизоляции в России необходимо продлить. С такими предложениями выступили некоторые члены российского правительства. В Китае, где столкнулись с вирусом раньше, уже выявили ряд негативных последствий от заточения граждан по квартирам – например, возросло число разводов. Но есть и положительные моменты. Это снижение числа ДТП, падение до нуля уличной преступности. Чего ждать в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

Усиление Китая и ослабление США происходило бы и без коронавируса – это главная тенденция последних десятилетийФото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look PressLook Press
Государства должны отставить в сторону свои разногласия мирного времени и помогать друг другу в борьбе с общим страшным врагом – пандемией коронавируса, потому что победить его можно только вместе. Такие призывы звучат из уст самых разных политиков со всего света, но выполнимы ли они? И главное – насколько они искренны? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Верующим на карантине еще сложнее

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Мало кто понимает, что дистанционно, онлайн – таинства не совершаются. Наблюдая за богослужением по телевизору, ты не сможешь, например, исповедоваться и причаститься. Поэтому любые ограничения в этой сфере христианами воспринимается крайне болезненно. Подробности...

Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как выбирают имена для российских вооружений

    Самые лучшие фильмы об эпидемиях

    Обсуждение: 4 комментария

    Коронавирус косит мировых лидеров

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Италию заподозрили в большом числе необъявленных смертей от коронавируса
              У переболевших коронавирусом выявили стойкий иммунитетВ Крыму ответили на критику ЕС из-за земельного вопросаСамолет с медицинской помощью из России прибыл в Нью-ЙоркСША призвали Россию и Саудовскую Аравию успокоить рынок нефти
              В Москве умерли три пациента с коронавирусом и хроническими болезнямиЛукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народовЧисло заразившихся коронавирусом в США превысило 213 тыс. человекВ России снизился спрос на наличные рубли и валюту
              Главный инфекционист ФМБА предсказал прекращение вспышки коронавируса в РоссииАмериканцы в китайском аэропорту перекупили предназначавшуюся Франции крупную партию масокРазведка США заподозрила Китай в утаивании данных о больных коронавирусомОбладатель «Грэмми» умер от коронавируса

              Главная тема


              Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

              нарушение режима


              Из-за скрывшего заражение коронавирусом москвича закрыли подмосковную больницу

              ценовые войны


              Первая крупная компания по добыче сланцевой нефти обанкротилась в США

              конфликт в Сирии


              США назвали условие помощи Турции в конфликте с Сирией

              Видео

              крестьянская реформа


              Чем отмена крепостного права навредила России

              подрыв единства


              Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

              источник установлен


              Коронавирус стал наказанием за суеверия

              недооценка кризиса


              Почему американская медицина сдается перед коронавирусом

              В центре эпидемии


              Геворг Мирзаян: Как США спасаются от экономического цунами

              Трусы и крестик


              Алексей Алешковский: Бремя белого человека многим не по плечу

              Своих не бросаем


              Ирина Алкснис: Россия не бросает даже русофобов

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?


              Святослав Шевченко

              Верующим на карантине еще сложнее

              Святослав Шевченко
              Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              		 2 апреля 2020, 09:00

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Сегодня как никогда чувствуется, что мир вступил в новую для себя фазу, которую ученые называют эпохой постправды. Кроме пандемии коронавирусной наша цивилизация переживает эпидемию информационную. Но для православной церкви, которая существует на свете уже более 2 000 лет, это ситуация не новая.

              Коронавирусный апокалипсис

              Одним из признаков периода постправды является распространение множества альтернативных версий событий. А сегодня соцсети и мессенджеры наводнены сотнями откровений вирусологов, очевидцев из Италии, Китая и иже с ними, но, ни у кого нет 100%-ой уверенности, что тексты не являются фейками. И проверить это невозможно физически.

              У верующих людей на эту какофонию версий накладываются еще и апокалиптические настроения, которые вшиты в вероучительную доктрину о неизбежности конца мира. В 24 главе Евангелия от Матфея описываются предупреждения Христа о признаках приближения последних времен, в числе которых моры, то есть эпидемии. Говорится о них и в самой загадочной книге Библии – Откровении Иоанна Богослова, которая более известна как Апокалипсис. Уже не говорю про молитву «Отче наш», в которой христиане просят Бога приблизить конец света, произнося «Да придет Царство Твое».

              Офлайновые таинства

              Фото: Александра Мудрац/ТАСС

              И представьте теперь на фоне сегодняшней шумихи ощущения православного человека, который начинает думать: «а не то ли это самое?». Естественно, реакция верующих выражается в усилении молитвы, поста, в учащении походов в храм, участии в таинствах. Причем, таинства являются для воцерковленного человека жизненно необходимыми, как поход в поликлинику или обращение в больницу. Для нас это мероприятия безотлагательного действия, как прием прописанных лекарств.

              Самое грустное, мало кто понимает, что дистанционно, онлайн – таинства не совершаются. Наблюдая за богослужением по телевизору или в трансляции на YouTube, ты не сможешь, например, исповедоваться и причаститься. Поэтому любые ограничения в этой сфере христианами воспринимается крайне болезненно. Стоит вспомнить чумные бунты в Москве второй половины XVIII века, когда разъяренная толпа растерзала архиепископа Амвросия, запретившего массовые молебны перед чудотворной Боголюбской иконой Божией Матери.

              Напряженные точки

              Конечно, это крайности, помноженные на невежество людей той эпохи, но напряженная эмоциональная атмосфера может полыхнуть от любой искры. Например, в нашем богородичном храме Всех скорбящих Радость Благовещенска, где я служу, отдельные прихожане восприняли в штыки меры санитарной безопасности, которые ввел настоятель на приходе. Особо людей возмутило, что им не благословили целовать Чашу после таинства Причастия, к чему они так привыкли. И стоило больших усилий убедить людей, что это не отступление от веры, а все делается ради их же здоровья.

              В условиях массовой истерии, в нагнетании которой немалую роль играют СМИ, религиозное мировоззрение склонно к радикализации. К тому же, Русская православная церковь, если говорить о ней, неоднородна по своему составу. В нее входят люди разных взглядов, иногда диаметрально противоположных. Но в целом, это самая законопослушная часть общества, хотя и тяготеющая к справедливости. То есть если региональная власть призывает закрывать храмы, но при этом оставляет без внимания ночные клубы и торговые центры, то это может стать точкой напряжения.

              Ограниченный доступ

              С 28 марта в православных храмах и часовнях Амурской области введены ограничения на посещения богослужений по распоряжению местных властей и благословению правящего архиерея Благовещенской епархии. В церквях будут продолжать совершение положенных служб, но ограничат доступ прихожан в их участии. Кстати, в регионе ночные клубы и торговые центры тоже закрываются от посетителей.

              В целом, православные амурчане спокойно восприняли предпринятые меры, хотя и с болью в сердце. Поскольку верующие, оставшиеся без церковных таинств, с одной стороны, прекрасно осознают опасность бушующей пандемии, особенно для пожилых людей, с другой – очень надеются, что эта мера скоро будет смягчена. Ведь впереди Благовещение и Пасха.

              Исторический факт

              Христиане прекрасно знают исторический факт, что православная церковь на Руси даже во времена бубонной чумы XIV века не закрывала двери храмов, поскольку для верующего человека участие в таинствах на самом деле подобно принятию назначенного врачом лечения. И это не преувеличение и не фигура речи. Конечно, и в том веке службы регулировались санитарными мерами, но люди больше, чем сейчас, доверяли Богу.

              И хочется, чтобы наши чувства понимали все окружающие, и не судили нас строго. Тем более, мы, верующие, живем в парадигме, выраженной пословицей: на Бога надейся, а сам не плошай.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Время сыграет в интересах Конституции

              Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
              Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

              Россия не бросает даже русофобов

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...

              Как США спасаются от экономического цунами

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...

              РЖД расширят российскому углю дорогу на Восток

              Павел Иванкин, председатель Экспертного совета Института исследований проблем железнодорожного транспорта
              Спрос на уголь есть, со стороны государств Азиатско-Тихоокеанского региона он стабильно растет. Надо просто доставить груз по назначению. Кроме железнодорожников с этим никто не справится. Подробности...

              Бремя белого человека многим не по плечу

              Алексей Алешковский, сценарист
              Политическая мораль всегда готтентотская; человек частный тоже может ее исповедовать, но тогда ему не следует прикидываться носителем морали христианской. Трусы и крестик тоже познаются в сравнении. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Коронакризис проявит лучшие качества россиян

              Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
              Ужесточение режима самоизоляции в России стало поводом для пророчеств о грядущих политических потрясениях для страны. На самом деле наступившее во всем мире кризисное время позволит России не только не ослабнуть, но и значительно окрепнуть. Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Украина живет вопреки законам

              Павел Волков, публицист
              Может, это и называется либерализмом – когда никто ни за что не отвечает и работают любые законы, кроме настоящих. Тогда обмана нет, что обещали, то и дали. Но жить так нельзя. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              Сделать то, что мы делаем всегда – победить

              Сергей Мардан, публицист
              Общество содержит всю государственную систему именно для того, чтобы она выполнила свое предназначение вот в такие кризисные моменты, как сегодня. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              Коронавирус получил защиту от «агрессивных белых мужчин»

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              В рамках предлагаемой обществу концепции «солидарной ответственности» вирус становится фактически «меньшинством», чьи права можно нарушить высказыванием и чье «единственно верное» описание является юридически защищенной категорией. Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

              Захар Прилепин, писатель
              Само существование великой русской литературы есть залог бессмертия нации, и преждевременное прощание с ней – признак глупости и пораженчества. Что смерть Бондарева лишь заново высветила. Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............