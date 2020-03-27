Бокерия порекомендовал людям пожилого возраста воздержаться от посещения храмов

Россиянам, особенно преклонного возраста, пока не стоит посещать церкви. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил профессор Лео Бокерия, комментируя призыв властей к россиянам оставаться дома во время предстоящих выходных.

«У людей пожилого возраста многие функции, в том числе и дыхательная, которая держит весь организм, – не такие эффективные, как у молодых людей и детей. Если пожилой человек заболевает, – к примеру, пневмонией, – то вероятность неблагоприятного исхода существенно повышается. А вирусные заболевания, в том числе и коронавирус, характеризуются поражением дыхательной системы. Поэтому самая надежная защита – это изоляция в привычных условиях, но с тщательным соблюдением санитарии и гигиены», – сказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор Лео Бокерия.

Профессор напомнил о важности регулярного мытья рук и всех поверхностей, с которыми мы соприкасаемся. «Также я рекомендую использовать средства полоскания для ротовой полости, имеющие антибактериальный эффект. Они продаются во всех аптеках, – подчеркнул Бокерия. – Так что изоляция – самый верный путь, чтобы пережить опасность заражения коронавирусом, в том числе изоляция и от детей и внуков, так как они могут быть случайными переносчиками заболевания».

Было бы правильным ограничить и посещение церквей, но решить этот вопрос должна сама церковная власть, отметил врач. «Люди приходят в церковь в разном состоянии, потому что они испытывают потребность обратиться к Богу, но при этом никто не может исключить, что кто-то из пришедших не болен», – сказал собеседник.

Профессор пояснил, что коронавирусная инфекция может осложнять течение других заболеваний. «Мы столкнулись с ситуацией, когда родственница одного из наших сотрудников с положительным тестом на коронавирус скоропостижно скончалась. Она умерла от тромбоэмболии легочной артерии. Следовательно, коронавирус может приводить к таким состояниям, если есть склонность к повышенному тромбообразованию», – предупредил Бокерия.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин обратился к гражданам с просьбой серьезно и ответственно воспринять призывы властей к самоизоляции, в том числе и на предстоящей неделе. «Важно понимать: как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах», – добавил премьер.

Тем временем число заболевших коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.