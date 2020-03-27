Мишустин призвал россиян с пониманием отнестись к ограничениям

Взгляд
27 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
Разделы

Вирус заставляет товары и услуги дешеветь

Поездка в такси стала доступнейФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Коронавирус скорректировал жизнь и быт многих россиян. Однако вся эта ситуация с самоизоляцией и дезинфекцией не только подняла цены на гречку и сделала самым дефицитным товаром марлевую повязку. В других случаях пандемия привела к падению цен на услуги и открытию новых возможностей в онлайне. На что снизились цены? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
Перейти а раздел…

Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Запад ищет подвох в российской помощи зараженной Италии

Российские военные в итальянском генштабе – это фото обошло весь мирФото: facebook.com/mod.mil.rus
«Спасибо русским братьям», «Италия этого не забудет», «Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат». Все это – примеры отзывов простых итальянцев о прибытии в страну российских военных медиков, призванных на борьбу с эпидемией коронавируса. Почему же европейская пресса реагирует на российскую помощь весьма подозрительно, если не сказать враждебно? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Грета Тунберг, ты довольна?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...

Вирус – это не живая материя, а идея

Герман Садулаев, писатель, публицист
Следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея. Вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Из-за вируса миру сейчас не до Украины

Глеб Простаков, журналист
Все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли», и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кому нужно помогать в коронакризис

    Как в России лечат больных с коронавирусом

    План Путина против коронавируса

      Перейти а раздел…

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...

      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Мишустин призвал распространить московские меры против коронавируса на всю страну
              В Коммунарке предсказали сроки пика коронавируса в МосквеВ Германии оценили опасения Макрона о «конце Шенгенской зоны»Заводы в США и Европе начали отказываться от саудовской нефтиНиколай Губенко госпитализирован в Коммунарку
              Пациент Коммунарки раскрыл детали выявления коронавирусаРейтинг Трампа достиг рекордного максимумаФАС выявила картельные соглашения на рынке гречкиНазваны сроки строительства ВСМ Москва – Сочи
              Twitter удалил фейк о комендантском часе в МосквеПосольство России в Италии ответило газете La Stampa на публикации о «ненужной» помощиПорошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавирусаДоктор Мясников разъяснил опасность вирусов для пожилых

              Главная тема


              Почему Запад ищет подвох в российской помощи зараженной Италии

              новый образ жизни


              ВОЗ выпустила рекомендации для самоизолированных

              пандемия коронавируса


              Эксперт спрогнозировал возвращение живущих за границей россиян

              поколение 4++


              В США восхитились российским истребителем МиГ-35

              Видео

              антикризисные меры


              За поддержку семей с детьми заплатят богатые

              пандемия коронавируса


              Трамп поставил на кон судьбу Америки

              Мировой эпицентр


              Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом

              тотальный карантин


              Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

              Отзыв на книгу


              Максим Соколов: Негры на службе Ходорковского

              Высший смысл существования


              Ирина Алкснис: Главный бренд России – это армия

              Перезагрузка экономики


              Сергей Мардан: Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?

              Мишустин призвал россиян с пониманием отнестись к ограничениям

                 27 марта 2020, 13:05
              Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к ограничительным мерам из-за коронавируса.

              Мишустин заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусной инфекцией, что стране «удалось выиграть время за счет наших выверенных, упреждающих действий по нераспространению нового вируса». Это позволяет «применять самые эффективные меры из числа тех, которые применяют другие государства», передает ТАСС.

              «Это ограничение въезда в страну, мобильности населения, а также самоизоляция. Только так мы сможем остановить распространение коронавирусной инфекции по всей стране», – подчеркнул он.

              Премьер отметил, что в правительстве понимают – «ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки, и для многих это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное».

              «Давайте пройдем его достойно: без превентивных мер нам не обойтись, и продиктованы они не желанием в чем- то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения, отменить поездки, которые не вызваны крайними обстоятельствами», – заявил Мишустин.

              Он попросил россиян серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции, несмотря на то, что «эти решения, безусловно, жесткие», передает РИА «Новости».

              «Возможно, в эти дни вы планировали посетить торгово-развлекательный центр, отпраздновать какую-то знаменательную дату, сходить в кафе, поехать на лечение или отдых, но важно понимать: как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах. Чтобы таких случаев не становилось больше, нужны жесткие, можно сказать, заградительные меры», – добавил премьер.

              По его словам, власти вырабатывают эти меры на основании постоянного системного анализа распространения вируса в мире и эффективности мер, которые принимаются той или иной страной.

              Ранее Мишустин призвал распространить на всю страну московские меры по COVID. Тем временем число заболевших коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............