Мишустин призвал распространить московские меры против коронавируса на всю страну

В связи с нерабочей неделей в России необходимо распространить на все регионы противокоронавирусные меры, которые уже приняты в Москве и области, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он заявил также, что России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом.

«Нам удалось выиграть время за счет наших выверенных упреждающих действий по нераспространению нового коронавируса, и это позволяет нам применять самые эффективные меры из числа тех, которые применяют другие государства», – передает ТАСС слова премьер-министра России.

«Была сделана большая работа по расчету коек и оборудования, необходимого регионам. Сегодня необходимо расчеты сделать соответствующие по необходимому финансированию для регионов – как для федеральных, так и для субъектовых учреждений. И с Министерством финансов сегодня же рассмотреть вопрос источников и довести средства до регионов, это будет на постоянном контроле», – добавил он.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в России и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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