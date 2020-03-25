Следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением зарплаты

Президент России Владимир Путин в своем обращении в связи с коронавирусом заявил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты.

Путин отметил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса. Он также отметил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, на следующей неделе продолжат работу, передает РИА «Новости».

Президент также призвал россиян проявить дисциплину и ответственность.

«Самое безопасное сейчас – побыть дома», – сказал Путин.

Он призвал не полагаться на «русский авось», следовать рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса.

В среду Путин выступает с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса.

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