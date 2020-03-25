Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин начал свое обращение к россиянам в связи с распространением коронавируса, заявив, что в стране удается сдержать эпидемию.

В обращении, которое транслировалось телеканалами, Путин заметил, что ситуация с коронавирусом развивается остро, во многих странах продолжает нарастать число заболевших, и под ударом оказалась вся мировая экономика. «Уже сейчас прогнозируется ее спад», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

«Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно», – сказал он.

Путин отметил, что в России «профессионально, организованно и на опережение» борются с распространением инфекции.

«И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан. К развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд», – сказал Путин.

Президент попросил россиян «с предельным вниманием» отнестись к рекомендациям врачей и органов власти.

«От этого сейчас очень многое зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски», – заявил глава государства.

В ходе обращения президент также сообщил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты. Путин отметил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.

«Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни», – сказал президент.

Ранее сообщалось, что Путин отменил визит в Санкт-Петербург и обратится к россиянам по телевидению в связи с эпидемией коронавируса.

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