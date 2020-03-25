Путин предложил рассчитывать больничный из суммы не менее одного МРОТ

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в связи с коронавирусом предложил рассчитывать больничный из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму выплаты по больничному – они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что важнейшая задача властей и работодателей – обеспечить стабильность на рынке труда, а также не допустить всплеска безработицы. Путин пообещал, что государство поможет бизнесу в решении этих задач.

«Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями, сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит, сохранить своих сотрудников», – сказал президент.

Он также предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций. Кроме того, президент предложил увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тыс. рублей.

По его словам, процедура банкротства в России должна стать посильной и необременительной.

Он также поручил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ, прежде всего для работающих на малый и средний бизнес.

В среду Путин выступает с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он заявил, что следующая неделя для всех россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

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