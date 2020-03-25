Путин выступит с заявлением о ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин, отменивший визит в Санкт-Петербург, через несколько часов обратится к россиянам по телевидению в связи с эпидемией коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент отменил вылет в Санкт Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает, и уже в ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам... Оно будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, такая потребность возникла после вчерашних совещаний, посвященных эпидемиологической ситуации и вопросам поддержки граждан и страны на фоне непростой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД